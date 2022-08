FUTUROSCOPIE - Les musées musicaux ont du mal à séduire 🔑

De l’autre côté de l’Atlantique, dans l’Ohio, que s’est-il passé ?



En 1986, un petit groupe de professionnels de la musique et leur partenaire - le magazine Rolling Stone - créent la Rock and Roll Hall of Fame Foundation , avec une ambition : trouver un site capable d’accueillir un musée consacré au rock afin de continuer à faire rayonner cette musique à travers le monde.



L’idée est lancée. Et c’est une bonne idée. A l’issue d’un appel à candidatures, 7 villes font une offre. Elles se nomment New York, Chicago, San Francisco, Memphis, New Orleans, Philadelphie et ont toutes quelque chose à avoir avec le rock.



Mais, l’une d’elles - Cleveland - non contente de revendiquer l’invention du terme de Rock and roll par un disc-jockey local, Alan Freed, ce qui pèsera beaucoup sur le choix, s’engage à ne pas lésiner sur les moyens d’accueillir un musée et, pour cela, se dit prête à en confier la construction à un architecte prestigieux.



Grace aux suffrages de plus de 100 000 votants, la cité de l’Ohio en pleine décadence industrielle, est retenue.



En 1995, l’architecte chinois I.M. Pei auquel on doit la pyramide du Louvre, livre le nouvel édifice destiné à la faire émerger sur la carte touristique. La nouvelle carrière de Cleveland est lancée.



Une aubaine pour la ville qui n’avait d’autre choix que de se reconvertir pour survivre et enrayer l’exode des classes moyennes.



Inauguré par des parades inoubliables et des concerts grandioses auxquels ont participé une pléiade de rockers comme Chuck Berry, James Brown ou Johnny Cash, animé, rénové, dynamisé par un excellent marketing et soutenu par la Fondation qui l’avait créé, le pari est gagné.



Le musée du rock de Cleveland a vingt-cinq ans et est fier d’avoir accueilli en 2015 son dix millionième visiteur, soit environ 500 000 visiteurs par an. Ce qui est peu et beaucoup à la fois comparé aux faibles scores de musées britanniques.



De plus, l’établissement est fier d’annoncer avoir contribué à hauteur de 2 milliards de dollars à l’économie locale, grâce à un public touristique à 90% national et 10% international.



Mais, retenons que la facture s’est élevée à 93 millions de dollars dont 65 millions ont été financés par le secteur public. Ce qui fait de ce musée l’un des meilleurs exemples nord-américains de partenariat public-privé.