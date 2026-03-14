Neuf nouvelles adresses rejoignent Relais & Châteaux à travers le monde

En Turquie, le Relais & Châteaux KeyUrla, situé près d’Izmir, s’inspire de l’architecture traditionnelle anatolienne et valorise les produits locaux, notamment viticoles, à travers une cuisine saisonnière et des expériences de vinothérapie.



En France, deux nouvelles adresses viennent enrichir l’offre.



À Megève, le Relais & Châteaux Hôtel Saint-Georges rouvre après rénovation, combinant esprit savoyard et touches contemporaines, avec une attention particulière portée aux séjours en famille.



En Alsace, à Obernai, le restaurant Relais & Châteaux La Fourchette des Ducs, déjà distingué de deux étoiles au Guide Michelin, rejoint également l’association. Cette table met à l’honneur une cuisine ancrée dans le terroir alsacien, portée par les chefs Nicolas Stamm-Corby et Serge Schaal.