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Neuf nouvelles adresses rejoignent Relais & Châteaux à travers le monde

Une vision commune de l’hospitalité


L’association Relais & Châteaux poursuit son développement international avec l’intégration de neuf nouveaux établissements. Réparties entre l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale, ces adresses incarnent une même vision de l’hospitalité, fondée sur l’art de vivre, la gastronomie et le respect des cultures locales.


Rédigé par le Mardi 17 Mars 2026 à 12:01

L’association Relais & Châteaux poursuit son développement - Photo : Jashita - Tommy Ilay & Camilla Marcon
L’association Relais & Châteaux poursuit son développement - Photo : Jashita - Tommy Ilay & Camilla Marcon
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Relais & Châteaux annonce l’arrivée de neuf nouveaux membres au sein de son réseau.

Ces établissements, situés en Turquie, en France, aux États-Unis, au Mexique et au Belize, illustrent la diversité géographique et culturelle de l’association, tout en partageant des valeurs communes.

"Notre Association s’est engagée dans une voie durable, celle de contribuer, à travers la table et l’hospitalité, à la construction d’un monde plus respectueux, plus solidaire, en harmonie avec le vivant", souligne Laurent Gardinier, président de l’organisation.

Une immersion dans la nature et le bien-être

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Aux États-Unis, plusieurs établissements mettent en avant une forte connexion à leur environnement naturel.

En Géorgie, le Relais & Châteaux Quercus propose une expérience immersive au cœur d’une forêt de chênes, avec une approche "de la forêt à la table" fondée sur des produits issus de la biodynamie.

Dans l’Arizona, le Relais & Châteaux Castle Hot Springs s’inscrit dans une tradition de bien-être liée aux sources thermales, au sein du désert de Sonora. L’établissement conjugue patrimoine historique et offre contemporaine, avec une restauration axée sur les produits cultivés sur place.

Dans les Rocheuses du Colorado, le Relais & Châteaux Lumière by Dunton, situé à Telluride, mise sur une expérience montagne haut de gamme, été comme hiver, avec accès direct aux pistes et activités de pleine nature.

Art de vivre et gastronomie en Europe

En Turquie, le Relais & Châteaux KeyUrla, situé près d’Izmir, s’inspire de l’architecture traditionnelle anatolienne et valorise les produits locaux, notamment viticoles, à travers une cuisine saisonnière et des expériences de vinothérapie.

En France, deux nouvelles adresses viennent enrichir l’offre.

À Megève, le Relais & Châteaux Hôtel Saint-Georges rouvre après rénovation, combinant esprit savoyard et touches contemporaines, avec une attention particulière portée aux séjours en famille.

En Alsace, à Obernai, le restaurant Relais & Châteaux La Fourchette des Ducs, déjà distingué de deux étoiles au Guide Michelin, rejoint également l’association. Cette table met à l’honneur une cuisine ancrée dans le terroir alsacien, portée par les chefs Nicolas Stamm-Corby et Serge Schaal.


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Tags : etats unis, relais & chateaux
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