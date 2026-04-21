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Brittany Ferries et Atout France renforcent leur coopération

partenariat de 3 ans


Brittany Ferries et Atout France renforcent leur partenariat pour 3 ans. Cet accord mise sur l’innovation, la promotion et l’expérience client.


Rédigé par le Mardi 21 Avril 2026 à 15:27

Adam Oubuih, Directeur général de Atout France, et Christophe Mathieu, Président du Directoire de Brittany Ferries © Jess Breheret
Adam Oubuih, Directeur général de Atout France, et Christophe Mathieu, Président du Directoire de Brittany Ferries © Jess Breheret
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Brittany Ferries et Atout France ont officialisé, la semaine dernière, un nouvel accord destiné à renforcer l’attractivité de la destination France auprès des voyageurs britanniques.

Ce partenariat a été signé à bord du navire Saint-Malo, amarré dans la cité corsaire.

Selon le communiqué, cet engagement marque « une nouvelle étape dans leur coopération historique » et vise à « accélérer le développement d’un tourisme plus durable et plus innovant ».

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Le Royaume-Uni demeure un marché clé pour le tourisme français. En 2025, il s’est positionné comme le troisième marché émetteur, avec 13,1 millions d’arrivées, derrière l’Allemagne et la Belgique.

Les visiteurs britanniques se distinguent également par un niveau de dépenses élevé, générant « plus de 8 milliards d’euros de recettes » selon la Banque de France.

Dans ce contexte, le communiqué souligne que « le renforcement de ces marchés à forte contribution constitue un levier stratégique majeur pour soutenir durablement la performance économique de la destination ».

Par ailleurs, les évolutions liées au Brexit ont également renforcé le potentiel du marché irlandais, considéré comme une clientèle de proximité en développement.

Brittany Ferries, Atout France : un nouvel accord signé pour 3 ans

Le nouvel accord, conclu pour une durée de trois ans, repose sur une feuille articulée autour de plusieurs axes : exploitation des données, transformation digitale, innovation et amélioration de l’expérience client.

Les deux partenaires entendent notamment mettre en œuvre « une stratégie digitale ambitieuse intégrant innovation et intelligence artificielle » et renforcer la coordination de leurs actions de promotion internationale, en particulier sur le marché britannique.

Le partenariat prévoit également la création de contenus inspirants à destination des voyageurs, ainsi que la valorisation, à bord des navires, des thématiques telles que la gastronomie et les savoir-faire.

Brittany Ferries transporte chaque année plus de 2,5 millions de passagers. Le partenariat s’inscrit également dans la perspective de grands rendez-vous culturels, à commencer par le Millénaire des Normands en 2027. Cet événement célébrera mille ans d’histoire et de liens entre la France et le Royaume-Uni.

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Tags : atout france, brittany ferries
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