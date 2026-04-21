Brittany Ferries et Atout France renforcent leur coopération

Le nouvel accord, conclu pour une durée de trois ans, repose sur une feuille articulée autour de plusieurs axes : exploitation des données, transformation digitale, innovation et amélioration de l’expérience client.



Les deux partenaires entendent notamment mettre en œuvre « une stratégie digitale ambitieuse intégrant innovation et intelligence artificielle » et renforcer la coordination de leurs actions de promotion internationale, en particulier sur le marché britannique.



Le partenariat prévoit également la création de contenus inspirants à destination des voyageurs, ainsi que la valorisation, à bord des navires, des thématiques telles que la gastronomie et les savoir-faire.



Brittany Ferries transporte chaque année plus de 2,5 millions de passagers. Le partenariat s’inscrit également dans la perspective de grands rendez-vous culturels, à commencer par le Millénaire des Normands en 2027. Cet événement célébrera mille ans d’histoire et de liens entre la France et le Royaume-Uni.