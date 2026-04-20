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Altaï démarre une nouvelle aventure sous pavillon australien

Le groupe français a fait voyager environ 20 000 clients en 2025, pour un chiffre d’affaires de 55 M€


Challenger français sur le segment du voyage d’aventures, Altaï - et sa filiale Hello Travel - a été racheté par l’australien Intrepid Travel. Les deux entreprises vont développer les synergies pour booster leur croissance.


Rédigé par le Mardi 21 Avril 2026 à 07:28

Yann Wulser (Altaï), avec James Thornton (PDG d'Intrepid Travel) et Zina Bencheikh (DG zone EMEA) - Photo : T. Beaurepère
Yann Wulser (Altaï), avec James Thornton (PDG d'Intrepid Travel) et Zina Bencheikh (DG zone EMEA) - Photo : T. Beaurepère
CroisiEurope
Effective depuis le 31 mars 2026, l’acquisition du français Altaï par le groupe de tourisme australien Intrepid Travel a été officialisée le 20 avril, lors d’une conférence de presse.

Challenger sur le marché du voyage d’aventures (derrière Voyageurs du Monde) avec ses marques Atalante et Altaï Travel, Altaï emploie 122 personnes en France, réparties entre Lyon, Chambéry et Paris, et a réalisé un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros en 2025, pour 20 000 clients.

L’opération implique également Hello Travel et ses marques Copines de Voyage et Les Aventureurs, dont Altaï a pris les deux tiers du capital en 2024. L’entreprise réalise environ 25 M€ de chiffre d’affaires.

Un rachat orchestré par le président de Décathlon

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Pour sa part, Intrepid Travel a été créé en 1989 en Australie, avant de se développer dans les pays anglophones (Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne…) au fil des années.

Spécialiste des voyages responsables et immersifs en petits groupes (de 5 à 15 personnes), avec un réseau de réceptifs dans 33 pays, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 860 millions de dollars australiens en 2025 (environ 523 millions d’euros), pour 320 000 clients, et emploie plus de 1 500 personnes dans le monde.

Les modalités financières ne sont pas dévoilées mais l’opération est pilotée en coulisses par l’homme d’affaires Julien Leclercq. Président de Decathlon, il a racheté Altaï il y a quelques années par l’intermédiaire de sa société d’investissement Genairgy.

Par ailleurs, il est entré dans le capital d’Intrepid Travel en 2021 en tant qu’actionnaire de référence (environ 30%), aux côtés des deux créateurs de l’entreprise (60%) et des salariés (10%). Le rapprochement des deux entités apparaît donc logique.

Lire aussi : Altaï Group vise 60 millions de chiffre d'affaires en 2025

Se développer sur les marchés francophones

Après le tour-opérateur néerlandais Sawadee en 2025, le rachat d’Altaï est la seconde opération de croissance en Europe d’Intrepid Travel.

« Le marché francophone du voyage d’aventures représente une opportunité massive pour propulser notre croissance » se félicite le PDG James Thornton, qui compte sur cette acquisition pour se développer également en Suisse, Belgique et au Québec.

Il n’exclut pas d’autres rachats dans les années à venir pour renforcer sa présence en Europe, notamment en Allemagne ou en Scandinavie.

Des marques préservées

Ce rachat n’aura pas d’impact majeur pour les clients français.

Les marques Atalante (qui a absorbé dans le passé Huwans et 66° Nord) pour les groupes GIR, Altaï Travel positionné sur la clientèle individuelle, ainsi que Copines de Voyage et Les Aventureurs, sont préservées, au moins à court terme.

« Le rapprochement est porteur de sens et nous ouvre de nouvelles perspectives. Nous avons les mêmes valeurs autour de l’aventure et du soutien aux communautés locales » précise Yann Wulser, qui conserve ses fonctions de directeur général d’Altaï et rapportera à Zina Bencheikh, directrice générale Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Et d’ajouter : « Intrepid Travel est très fort sur le marché des petits groupes autour de la soft aventure, que nous allons pouvoir distribuer sous la marque Atalante ». Le groupe australien est également présent sur les segments des familles, des voyages Premium…

Altaï va également mettre son expertise en France - qu’il développe depuis quelques mois, en particulier à travers des micro-aventures à la montagne - au service d’Intrepid Travel, en opérant en tant que réceptif, afin de permettre à sa maison-mère de mieux vendre l’Hexagone.

Lire aussi : Après le monde, Altaï Travel part à la conquête de la France !

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Tags : altai
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