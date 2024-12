Altaï Group vise 60 millions de chiffre d'affaires en 2025 [ABO]

TourMaG - Vous êtes engagés, mais vous continuez à proposer des voyages long-courriers. Vous ne vous inscrivez pas dans la mouvance "avion bashing" ?



Yann Wulser : Non, je ne suis pas pour l'avion bashing. Il faut bien sûr qu'on arrête de prendre un avion deux jours pour aller à Barcelone, bouffer du McDo et boire du Starbucks, cela n'a aucun sens.



Mais cela à tout aussi peu de sens de le faire en train, même si c'est moins polluant.



C'est ce rapport à la consommation qui n'a pas de sens. Par contre, je suis totalement contre l'idée de dire qu'il ne faut plus bouger de chez soi. Sans échange interculturel, sans curiosité, sans partage, sans découverte... ce serait une catastrophe pour l'humanité.



Il faut être raisonnable, trouver une voie du milieu ! Je ne suis pas du tout jusqu'au-boutiste.



TourMaG - Quid des voyages en train ?



Yann Wulser : En interne, nous avons décidé d'une règle : tous les voyages de moins de 1000 kilomètres en Europe, doivent être effectués en train.



Côté clients, il y a de la demande mais finalement quand on explique qu'il va falloir faire trois jours de trajet et que le billet va coûter deux fois le prix de l'avion, nous avons fatalement beaucoup moins de monde qui est prêt à prendre ce moyen de transport.



Il y a toujours un décalage entre la volonté des clients et la réalité. Nous avons fait une gamme de voyages en train. Mais ce qui fonctionne le plus, c'est d'utiliser les transports doux ou le train, une fois sur place, à destination.



Par exemple en Égypte, pour effectuer le trajet entre Le Caire et Louxor, nous utilisons le train de nuit.