Quelles ambitions pour Altaï avec le rachat de Copines de Voyages ? [ABO]

Outre devenir le leader du voyage outdoor et faire grossir sa communauté, le groupe aspire à se frotter à plus gros que lui.



" Nous voulons être la figure de proue de ce secteur, je l'ai déjà dit par le passé. Je ne dirais pas que nous avons l'envie de concurrencer Voyageurs du Monde, car c'est un acteur beaucoup plus gros et qui n'est pas sur le même segment, car ils ont des produits premium.



Nous aimerions les chatouiller sur les voyages d'aventure, notamment grâce aux Aventureurs qui est l'unique marque à parler aux hommes de 25 à 40 ans.



Pendant que nous, les Atalante ou les Terres d'aventure, nous parlons tous aux mêmes clients, " poursuit le responsable.



Et pour toucher du doigt le maître, il va falloir passer par une indispensable montée en gamme de sa production, et ce, pour toutes les marques. Ce sera l'un des développements importants des prochaines années, à en croire les propos tenus par le PDG.



" Nous devons aller chercher des gens qui ne viennent pas chez nous mais qui pourraient avoir envie de voyager avec nous. Je pense que nous avons une image un peu trop baroudeuse, une vision qui n'est plus forcément toujours en phase avec l'esprit de notre temps.



En attendant, et à court terme nous allons devoir maintenir la qualité de nos voyages, ce qui n'est pas toujours facile quand on s'agrandit.



Il ne faudra pas non plus oublier les enjeux écologiques, en promouvant des actions pour décarboner nos séjours. Nous appliquons la règle suivante : pour une heure de vol, au minimum une heure sur place. Rien qu'avec ça, nous avons revu une partie de notre offre. Nous voulons continuer dans ce sens, " conclut Yann Wulser, directeur général d'Altaï Group.