Altaï Travel : Cathy Huillier nommée directrice générale

Après une expérience de près de 3 ans chez Altaï Travel, c’est avec une grande émotion que je prends désormais la direction générale de la marque, avec pour ambition de poursuivre l'écriture de la performance de demain.



"Après trois ans à diriger la marque Altaï Travel, il est grand temps pour moi de passer le flambeau et je suis très heureux que Cathy Huillier le reprenne après ses années de réceptif en Italie et après avoir managé l'ensemble du commerce de la marque.



Elle a toute ma confiance pour faire grandir et accompagner au quotidien ce magnifique projet et je lui souhaite toute la réussite qu'elle mérite !"

" déclare Cathy Huillier , directrice d’Altaï Travel.conclut Yann Wulser , CEO du groupe Altaï.