Après le monde, Altaï Travel part à la conquête de la France ! [ABO]

Il amène une vision plus approfondie de l'univers du vélo. Dans le secteur du tourisme, on parle beaucoup du train, des road trips ou des voyages en van, mais il y a vraiment tout un univers puissant autour du vélo. C'est une activité qui se développe à grande vitesse. Nous sortons des voyages avec lui qui sont vendus en quelques semaines à peine.



Puis, nous avons notre nouveau partenariat avec Skoda, pour proposer un programme de fidélité en France avec des week-ends centrés sur le vélo et la gastronomie

"le covid a réellement été un déclencheur pour la micro-aventure, les séjours de proximité et les vacances à la montagne. La crise sanitaire a été un véritable levier positif pour l'outdoor. Une dynamique qui a profité à Altaï Travel.



Nous sommes un bébé du covid, car nous avons été créés durant cette période. Nous voyons un changement dans la façon de voyager, un besoin de se reconnecter avec la nature".

