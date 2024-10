Altaï fait disparaitre la marque Huwans pour Atalante

La fusion de Huwans et d’Atalante représente bien plus qu’un regroupement stratégique.



C’est la rencontre entre deux esprits animés par une même passion : faire voyager autrement, en créant des ponts entre les voyageurs et les cultures locales grâce à nos guides locaux et notre expertise terrain

Une démarche jugée comme une « suite logique » de leur évolution au sein du groupe depuis 2015.Cette intégration vise à renforcer l’offre d’Atalante, permettant à cette dernière de profiter de l’héritage de Huwans et de", affirme Benjamin Ioan, directeur d’Atalante