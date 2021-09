Altaï Travel : "Nous souhaitons devenir le leader du voyage outdoor" L’interview de Yann Wulser, CEO d'Altaï Travel

En s'appuyant sur son réseau d'agences réceptives présentes dans une trentaine de destinations, le Groupe Altaï (Atalante, 66°Nord, Huwans, Kandoo Adventures et Trek DMC) vient de créer une nouvelle marque spécialisée dans les voyages pour individuels outdoor à travers le monde. Yann Wulser, CEO de la nouvelle marque Altaï Travel, nous parle de sa création et de son concept. Interview.

Rédigé par Anaïs BORIOS le Mardi 7 Septembre 2021

TourMaG.com - Vous venez de lancer une nouvelle marque. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la différence entre Altaï et Altaï Travel ?



Yann Wulser : Altaï - le Groupe - est né il y a 5 ans de la fusion de tour-opérateurs historiques du voyage d'aventure que sont Atalante, 66°Nord et Huwans.



La spécificité de notre Groupe est que nous avons décidé de monter et donc d'intégrer nos propres réceptifs, dans les 30 destinations les plus importantes pour le tourisme d'aventure : Pérou, Népal, Maroc, Italie, La Réunion, etc.



Et ce, pour des raisons financières, mais également de qualité et d'appartenance à la marque. C'est aussi dans notre ADN, puisque tous ceux à la tête de l'entreprise aujourd'hui sont au départ des personnes de terrain.



Ces 30 agences réceptives ont été créées à l'origine pour s'occuper des clients envoyés en GIR par les différents TO du Groupe. Dans chaque bureau, on trouve un manager, un comptable, une personne en charge des opérations, des commerciaux...



Et puis, progressivement, nous avons diversifié les canaux de distribution.



Nous opérons en tant que réceptif pour d'autres tour-opérateurs français ou étrangers, en marque blanche, mais aussi via des marketplaces.



Nous avons également décidé de profiter de notre expertise maison pour la vendre à de nouveaux clients, en direct, depuis nos bases et plutôt en FIT qu'en GIR.



Nous nous sommes donc lancés il y a 5 ans environ dans la vente en direct en montant des sites Internet pour chaque pays dans lesquels nous sommes implantés : Altaï Canarias, Altaï Italia, etc. Un système qui a connu depuis un fort succès mais pour lequel nous n'avions pas de marque commune.



TourMaG.com - Comment comptez-vous mettre cette marque globale en avant ?



Yann Wulser : Avec un site Internet qui va nous permettre de vendre l'ensemble de l'offre du réseau de nos réceptifs.



C'est un modèle hybride, entre un tour-opérateur qui dispose de ses propres réceptifs et fait du FIT, tel Voyageurs du Monde, et une marketplace comme Evaneos qui met en relation clients et réceptifs.



Cela nous permet d'avoir une offre conséquente et de présenter sur Altaï Travel l'ensemble des voyages que nous produisons dans le monde.



Nous souhaitons ainsi créer une marque très forte, pour devenir le leader du voyage outdoor, et non pas juste « aventure ».



En effet, nous aimerions sortir de l'image caricaturale que l'on peut avoir des voyages d'aventure : nos voyages ne sont pas réservés qu'aux randonneurs qui veulent faire huit heures de marche par jour, avec les gros souliers et les bâtons de marche, le sac à dos...



Nos voyages sont avant tout conçus pour apporter du plaisir mais dans l'outdoor, car ce qui nous paraît important c'est d’être dehors, de s'aérer, de faire une activité et d'aller dans les milieux naturels. Nous conservons bien sûr la randonnée et le trekking, mais nous nous autorisons d'autres activités, comme le vélo, le kayak, etc.



Mais nous ne voulons pas être assimilés à une marque qui fait du sport pour faire de la performance. Les clients qui viennent chez nous le font pour participer à cette communauté Altaï Travel, à cette vision du voyage que nous avons comme mode de vie.



Nous espérons également pouvoir toucher une clientèle plus jeune, plus urbaine, entre 30 et 45 ans. Des citadins qui ont envie d'être dehors, de se faire plaisir. Surtout dans ce contexte post-pandémie...

TourMaG.com - Justement votre réseau d'agences réceptives a-t-il souffert durant la pandémie ?



Yann Wulser : Ça n'a pas été facile pendant la pandémie, mais nous avons la chance d'appartenir à un groupe solide et nous avons pu passer tout cela sans trop de casse.



Nous avons bénéficié des aides, du chômage partiel... et nous savons que nous pouvons faire face aux remboursements des avoirs si besoin, nous avons la trésorerie suffisante.



Nous avons mis, comme tout le monde, la plupart des destinations lointaines en sommeil, mais nous avons réussi à maintenir les emplois, sans avoir à fermer aucune agence.



Et puis, nous avons réalisé un bon été sur la France et sur les destinations accessibles en Europe, pour l'ensemble des marques du Groupe.



Nous avons pu constater que dès qu'une destination rouvre, les gens y retournent, ils s'y engouffrent, ils ont envie de voyager. C'est très positif.



Dans cette optique, nous espérons que le Moyen-Orient, le Maroc, le Sahara, Oman, la Jordanie marcheront cet automne, car nous avons beaucoup de demandes en ce sens.



Le plus difficile à date reste le long-courrier, en dehors de La Réunion et de la Tanzanie. La prochaine étape sera le Chili, qui vient de passer en vert. Nous allons commencer à le reprogrammer pour l'hiver.



Et nous sentons bien que d'autres pays sont sur le point de rouvrir, nous sommes donc plutôt optimistes, avec la prudence que nous avons appris depuis 18 mois.

II. Atalante : « le tourisme durable va devenir la norme » TourMaG.com - Vous lancez une nouvelle marque alors que la pandémie se poursuit. Quelle est votre vision du voyage aujourd'hui ?



Yann Wulser : Il y a quelque chose de très important pour nous dans la création de cette marque Altaï Travel : nous pensons que le voyage est quelque chose de positif pour les voyageurs, mais aussi pour le monde et la planète, face à la montée en puissance du voyage bashing, de la culpabilisation du voyageur.



Cela fait 40 ans que nous opérons dans les montagnes et dans les déserts, et nous portons bien cette conscience écologique. Et je ne crois pas du tout à cette culpabilisation du voyageur.



Voyager, aller à la rencontre de l'autre reste bénéfique. Le Groupe Altaï fait vivre des centaines de personnes grâce au tourisme, des personnes que nous connaissons depuis vingt ans et que nous avons pu aider pendant la pandémie.



Nous travaillons également à une nouvelle certification RSE ou « B Corp ».



TourMaG.com - Prévoyez-vous d'ouvrir de nouvelles destinations ?



Yann Wulser : Notre stratégie est toujours la même : dès que nous voyons qu'un pays ou un marché peut être porteur, nous n'hésitons pas à ouvrir un nouveau réceptif.



Il y a quelques destinations que nous n'opérons pas à date et qui sont importantes, comme le Mexique ou la Thaïlande. Ce sont des destinations que nous ouvrirons très prochainement avec une agence en propre.



Car notre modèle, c'est d'aller le plus loin possible dans cette intégration. Par exemple, en Finlande et au Canada, nous sommes même propriétaires de l'hébergement, en plus du réceptif.



Chaque entreprise est une vraie société locale, mais appartenant à la holding Altaï.

Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com

