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Pacha Tours & Rev’Vacances dévoilent leurs "Coups de Cœur 2026"

L'Égypte et la Turquie en tête


Pacha Tours et Rev’Vacances dévoilent leur sélection "Coups de Cœur 2026", une programmation conçue pour aider les agences de voyages à booster leurs ventes grâce à des offres modulables, lisibles et à forte valeur ajoutée.


Rédigé par le Jeudi 9 Avril 2026 à 17:59

Pacha Tours & Rev’Vacances dévoilent leurs "Coups de Cœur 2026" - Depositphotos.com, Iurii
Pacha Tours & Rev’Vacances dévoilent leurs "Coups de Cœur 2026" - Depositphotos.com, Iurii
TAP Air Portugal
Pacha Tours et Rev’Vacances dévoilent leur sélection "Coups de Cœur 2026".

Une programmation pensée comme un véritable levier de performance pour les agences de voyages, à l’heure où les distributeurs doivent conjuguer attractivité de l’offre et rentabilité.

Fortes de plus de 44 ans d’expertise, les deux marques entendent capitaliser sur leur connaissance fine des destinations et sur une approche complémentaire.

L'objectif est de proposer des produits à la fois différenciants, flexibles et faciles à vendre, dans un environnement commercial de plus en plus exigeant.

L'Egypte et la Turquie

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Sur la destination Égypte, Rev’Vacances structure son offre autour d’itinéraires mêlant incontournables et expériences immersives.

Du Caire à Louxor, en passant par les croisières sur le Nil, le tour-opérateur propose une gamme étendue incluant croisières premium, séjours et programmes à la carte entièrement modulables.

Une stratégie qui répond à une demande croissante pour des voyages personnalisés, tout en permettant aux agences de construire des offres adaptées à chaque profil de client.

De son côté, Pacha Tours met en avant une offre large sur la Turquie, combinant circuits, autotours, séjours balnéaires et croisières, en cabine ou privatisées.

De Istanbul à la Cappadoce, en passant par Pamukkale ou la Riviera turque, les programmes sont conçus pour offrir une expérience modulable et différenciante.

Cette diversité de formats permet aux distributeurs de répondre à une clientèle variée, du city break aux circuits plus complets.

Une collection pensée pour la performance en agence

Au-delà des destinations, la sélection "Coups de Cœur 2026" se distingue par ses atouts commerciaux.

Les deux marques mettent en avant des produits lisibles, structurés et facilement commercialisables, avec une forte modularité (sur-mesure, extensions, combinés) et des départs garantis pour sécuriser les ventes.

L’offre inclut également des prestations calibrées pour rassurer les clients et simplifier l’acte d’achat : hébergements 4 et 5 étoiles sélectionnés, guides francophones experts, vols avec bagages inclus et absence de coûts cachés.


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Tags : pacha tours, rev vacances
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