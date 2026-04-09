Pacha Tours & Rev’Vacances dévoilent leurs "Coups de Cœur 2026"

Au-delà des destinations, la sélection "Coups de Cœur 2026" se distingue par ses atouts commerciaux.



Les deux marques mettent en avant des produits lisibles, structurés et facilement commercialisables, avec une forte modularité (sur-mesure, extensions, combinés) et des départs garantis pour sécuriser les ventes.



L’offre inclut également des prestations calibrées pour rassurer les clients et simplifier l’acte d’achat : hébergements 4 et 5 étoiles sélectionnés, guides francophones experts, vols avec bagages inclus et absence de coûts cachés.