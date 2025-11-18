TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Pacha Tours : une remise de 5% sur les circuits et croisières 2026

Une offre early booking pour toute réservation effectuée avant le 31 décembre 2025


Pacha Tours propose une réduction de 5% sur l’ensemble des circuits et croisières 2026, pour toute réservation effectuée d’ici au 31 décembre prochain. Une opération destinée à dynamiser les ventes de fin d’année, notamment sur la Turquie.


Rédigé par le Mardi 18 Novembre 2025

Pacha Tours propose 5% de remise sur les circuits et croisières 2026 - DepositPhotos.com, bodrumsurf
Pacha Tours lance une offre early booking de - 5% sur l'ensemble de ses circuits et croisières 2026, valable pour toutes les réservations enregistrées avant le 31 décembre 2025.

Elle couvre notamment les croisières « à la cabine » ou privatives, opérées sur des bateaux de 8 à 10 cabines, ou encore le circuit « De la mer Noire à la magie de l’Est », présenté comme une exclusivité sur le marché français.

L’ensemble des programmes est disponible sur le site pro du tour-opérateur ainsi que sur Orchestra, avec possibilité de réserver par téléphone auprès du service dédié (01 40 06 88 88).

Pacha Tours met le booster sur la Turquie

Cette initiative vise à stimuler les ventes de fin d’année, en mettant notamment en avant la Turquie, destination emblématique du voyagiste.

Selon Pacha Tours, cette remise constitue un outil supplémentaire pour soutenir l’activité des agences et encourager les ventes anticipées.

Elle s’applique sur tous les départs 2026, avec ou sans transport, selon la programmation en vigueur.

Lire aussi : La Turquie atteint 50 millions de visiteurs sur 9 mois

