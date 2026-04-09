Femmes du Tourisme prolonge sa gouvernance et vise 2030

La reconduction du Conseil d’Administration doit permettre d’intensifier plusieurs chantiers prioritaires :



- le déploiement de l’Observatoire de l’Égalité,



- la création d’une charte éthique et d’un label sectoriel,



- le développement de programmes de formation, de mentorat et de bourses,



- la mise en place d’une plateforme d’expertes,



- l’organisation de conférences et de publications,



- le renforcement des actions d’influence,



- le développement des coopérations européennes et internationales,



- la consolidation de la ligne d’écoute « Entre Nous », dédiée à l’accompagnement des professionnelles.