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Femmes du Tourisme prolonge sa gouvernance et vise 2030

Une année de plus pour structurer ses ambitions


Reconduite pour un an supplémentaire, la gouvernance de Femmes du Tourisme entend capitaliser sur l'année 2025 pour accélérer ses projets et inscrire durablement son action en faveur de l’égalité dans une stratégie ambitieuse à horizon 2030.


Rédigé par le Jeudi 9 Avril 2026 à 17:43

Ls adhérentes de Femmes du Tourisme ont renouvelé leur confiance au Conseil d’Administration - Photo : Femmes du Tourisme
Ls adhérentes de Femmes du Tourisme ont renouvelé leur confiance au Conseil d’Administration - Photo : Femmes du Tourisme
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Réunies le 8 avril 2026 en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire, les adhérentes de Femmes du Tourisme ont voté la reconduction exceptionnelle de leur Conseil d’Administration pour une année supplémentaire.

Une décision qui vise à assurer la continuité des actions engagées en 2025 et à inscrire durablement l’association dans une trajectoire stratégique à horizon 2030.

Le bureau est donc constitué par :

- Marie ALLANTAZ : Secrétariat Général,
- Carole ANGE : Trésorerie
- Sophie BAILLOT : Vice-Présidence
- Emmanuelle LLOP : Présidence
- Emmanuelle WINTER : Secrétariat Général Adjoint.

Le Conseil d'Administration est composé de 10 membres. Voici les autres administratrices : Emmanuelle BREUIL-SALLES, Joëlle GILOT, Murielle NOUCHY, Gemma COBO CUENDA, Tanja DUHAMEL.

L’égalité, un levier de performance pour le tourisme

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Année du 20e anniversaire, 2025 a également marqué un tournant avec le lancement du premier Observatoire de l’Égalité Femmes/Hommes dans l’industrie du tourisme. Cet outil s’impose désormais comme une référence pour la profession.

La dynamique s’est aussi traduite par plusieurs indicateurs : plus de 40 nouvelles adhérentes, 250 participants à l’événement anniversaire et plus de 40 retombées presse et 300 000 impressions digitales.

Il faut dire que dans le secteur touristique, les femmes représentent 60% des effectifs, mais moins de 30% des postes de direction leur sont accessibles. Pour Femmes du Tourisme, l’enjeu dépasse donc la seule dimension sociétale.

L’association défend l’idée que l’égalité constitue un levier de performance pour les entreprises du secteur, en favorisant l’innovation, l’attractivité et la qualité des décisions, tout en renforçant la compétitivité globale.

Par ailleurs, l’ensemble des initiatives portées par Femmes du Tourisme s’inscrit dans une stratégie RSE globale, articulée autour de l’égalité femmes-hommes, de la transmission des savoirs, de l’accompagnement des talents et de l’impact social.

L’objectif affiché est de contribuer à un tourisme plus inclusif, responsable et performant.

Des projets structurants pour accélérer la transformation

La reconduction du Conseil d’Administration doit permettre d’intensifier plusieurs chantiers prioritaires :

- le déploiement de l’Observatoire de l’Égalité,

- la création d’une charte éthique et d’un label sectoriel,

- le développement de programmes de formation, de mentorat et de bourses,

- la mise en place d’une plateforme d’expertes,

- l’organisation de conférences et de publications,

- le renforcement des actions d’influence,

- le développement des coopérations européennes et internationales,

- la consolidation de la ligne d’écoute « Entre Nous », dédiée à l’accompagnement des professionnelles.

Cap sur 2030

L’association s’appuie sur un réseau de partenaires engagés pour déployer ses actions.

Elle remercie notamment D-EDGE pour l’accueil des Assemblées Générales, ainsi que ses mécènes Orchestra, Digitrips, Xplorassur et Or & Change, sans oublier le soutien du fonds de dotation Essentiem.

Avec cette prolongation de mandat, le Conseil d’Administration entend consolider les acquis, préparer la relève et élargir la gouvernance.

L’ambition est claire : renforcer l’impact de l’association en France et à l’international et faire du tourisme un secteur exemplaire en matière d’égalité d’ici 2030.


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Tags : femmes du tourisme
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