L’inflation est déjà présente. Prenons le polyéthylène, un matériau utilisé partout, dans les emballages, les bouteilles, les sacs, la construction ou le médical. Aujourd’hui, environ la moitié de la production mondiale est à l’arrêt ou perturbée à cause de problèmes d’approvisionnement. Résultat, les prix explosent. Dow Chemical, l’un des principaux producteurs, les a doublés depuis le 1er avril, faisant passer la livre de 0,15 à 0,30 dollar. Ce phénomène montre que l’inflation ne vient pas seulement de l’énergie, mais surtout des perturbations des chaînes d’approvisionnement.



La question est de savoir comment les banques centrales vont réagir. Les marchés anticipent des hausses de taux importantes pour contenir l’inflation, avec trois augmentations prévues en zone euro cette année. Cela suppose une réaction similaire à celle de 2022 après le début de la guerre en Ukraine. Mais la situation est différente.



À l’époque, il y avait à la fois un choc d’offre et une forte demande soutenue par l’épargne accumulée pendant le Covid et par la hausse des salaires. Aujourd’hui, cette demande n’est pas là. C’est pourquoi ces anticipations de hausse de taux semblent excessives.



Historiquement, les banques centrales n’ont pas sur-réagi aux chocs d’offre, notamment pétroliers. Après la guerre du Golfe, seule la Bundesbank avait relevé ses taux, ce qui s’est révélé être une erreur.



Cela ne signifie pas que le marché ait totalement tort, mais plutôt qu’il exagère. Il faudra attendre un ou deux mois pour mesurer réellement l’impact inflationniste. En attendant, les banques centrales avancent dans une forte incertitude, sous pression des marchés, surtout celles qui doivent décider prochainement de leur politique monétaire. Il y a néanmoins un point positif.



Contrairement à 2022, le risque de spirale prix-salaires est aujourd’hui quasiment nul des deux côtés de l’Atlantique. Or ce type de dynamique est très difficile à casser et nécessite souvent des hausses de taux brutales qui peuvent provoquer une récession. Le défi reste donc réel, mais moins dangereux que lors de la crise ukrainienne, même si l’incertitude actuelle est plus élevée.