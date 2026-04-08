Situation économique
L’inflation est déjà présente. Prenons le polyéthylène, un matériau utilisé partout, dans les emballages, les bouteilles, les sacs, la construction ou le médical. Aujourd’hui, environ la moitié de la production mondiale est à l’arrêt ou perturbée à cause de problèmes d’approvisionnement. Résultat, les prix explosent. Dow Chemical, l’un des principaux producteurs, les a doublés depuis le 1er avril, faisant passer la livre de 0,15 à 0,30 dollar. Ce phénomène montre que l’inflation ne vient pas seulement de l’énergie, mais surtout des perturbations des chaînes d’approvisionnement.
La question est de savoir comment les banques centrales vont réagir. Les marchés anticipent des hausses de taux importantes pour contenir l’inflation, avec trois augmentations prévues en zone euro cette année. Cela suppose une réaction similaire à celle de 2022 après le début de la guerre en Ukraine. Mais la situation est différente.
À l’époque, il y avait à la fois un choc d’offre et une forte demande soutenue par l’épargne accumulée pendant le Covid et par la hausse des salaires. Aujourd’hui, cette demande n’est pas là. C’est pourquoi ces anticipations de hausse de taux semblent excessives.
Historiquement, les banques centrales n’ont pas sur-réagi aux chocs d’offre, notamment pétroliers. Après la guerre du Golfe, seule la Bundesbank avait relevé ses taux, ce qui s’est révélé être une erreur.
Cela ne signifie pas que le marché ait totalement tort, mais plutôt qu’il exagère. Il faudra attendre un ou deux mois pour mesurer réellement l’impact inflationniste. En attendant, les banques centrales avancent dans une forte incertitude, sous pression des marchés, surtout celles qui doivent décider prochainement de leur politique monétaire. Il y a néanmoins un point positif.
Contrairement à 2022, le risque de spirale prix-salaires est aujourd’hui quasiment nul des deux côtés de l’Atlantique. Or ce type de dynamique est très difficile à casser et nécessite souvent des hausses de taux brutales qui peuvent provoquer une récession. Le défi reste donc réel, mais moins dangereux que lors de la crise ukrainienne, même si l’incertitude actuelle est plus élevée.
La question est de savoir comment les banques centrales vont réagir. Les marchés anticipent des hausses de taux importantes pour contenir l’inflation, avec trois augmentations prévues en zone euro cette année. Cela suppose une réaction similaire à celle de 2022 après le début de la guerre en Ukraine. Mais la situation est différente.
À l’époque, il y avait à la fois un choc d’offre et une forte demande soutenue par l’épargne accumulée pendant le Covid et par la hausse des salaires. Aujourd’hui, cette demande n’est pas là. C’est pourquoi ces anticipations de hausse de taux semblent excessives.
Historiquement, les banques centrales n’ont pas sur-réagi aux chocs d’offre, notamment pétroliers. Après la guerre du Golfe, seule la Bundesbank avait relevé ses taux, ce qui s’est révélé être une erreur.
Cela ne signifie pas que le marché ait totalement tort, mais plutôt qu’il exagère. Il faudra attendre un ou deux mois pour mesurer réellement l’impact inflationniste. En attendant, les banques centrales avancent dans une forte incertitude, sous pression des marchés, surtout celles qui doivent décider prochainement de leur politique monétaire. Il y a néanmoins un point positif.
Contrairement à 2022, le risque de spirale prix-salaires est aujourd’hui quasiment nul des deux côtés de l’Atlantique. Or ce type de dynamique est très difficile à casser et nécessite souvent des hausses de taux brutales qui peuvent provoquer une récession. Le défi reste donc réel, mais moins dangereux que lors de la crise ukrainienne, même si l’incertitude actuelle est plus élevée.
Taux de change : le point technique
Le marché des changes est pris entre trois forces : le choc énergétique, les écarts de politique monétaire et l’incertitude géopolitique. Notre scénario est le suivant : la BCE ne bouge pas à court terme et la Fed pourrait recommencer à baisser ses taux plus tard dans l’année. Ce n’est pas l’avis du marché, mais il se trompe régulièrement.
Au Royaume-Uni, le ton de la Banque d’Angleterre s’est récemment assoupli. Contrairement à ce que l’on pouvait penser après mars, les baisses de taux restent envisagées. Le conflit avec l’Iran, en pesant sur l’énergie et donc sur la croissance, renforce même cette hypothèse. Dans ce contexte, l’euro devrait continuer à se renforcer face à la livre, avec un objectif autour de 0,88 à court terme.
En Europe centrale et orientale, la situation est différente. Ces économies sont plus exposées à l’extérieur et leurs marchés du travail sont plus tendus. La Hongrie en est un bon exemple, avec un cumul de pressions liées à l’énergie, à l’incertitude politique autour des élections et à la hausse des salaires qui réduit la rentabilité des entreprises. Sa banque centrale devra gérer une situation particulièrement complexe dans les mois à venir.
Au Royaume-Uni, le ton de la Banque d’Angleterre s’est récemment assoupli. Contrairement à ce que l’on pouvait penser après mars, les baisses de taux restent envisagées. Le conflit avec l’Iran, en pesant sur l’énergie et donc sur la croissance, renforce même cette hypothèse. Dans ce contexte, l’euro devrait continuer à se renforcer face à la livre, avec un objectif autour de 0,88 à court terme.
En Europe centrale et orientale, la situation est différente. Ces économies sont plus exposées à l’extérieur et leurs marchés du travail sont plus tendus. La Hongrie en est un bon exemple, avec un cumul de pressions liées à l’énergie, à l’incertitude politique autour des élections et à la hausse des salaires qui réduit la rentabilité des entreprises. Sa banque centrale devra gérer une situation particulièrement complexe dans les mois à venir.
|SUPPORTS HEBDO
|RÉSISTANCES HEBDO
|S1
|S2
|R1
|R2
|EUR/USD
|1,1509
|1,1400
|1,1745
|1,1790
|EUR/GBP
|0,8600
|0,8540
|0,8788
|0,8800
|EUR/CHF
|0,9090
|0,9000
|0,9289
|0,9340
|EUR/CAD
|1,6000
|1,5909
|1,6190
|1,6233
|EUR/JPY
|182,90
|181,43
|185,00
|185,48
Les annonces à suivre
Du côté des statistiques, la semaine s’annonce calme. L’inflation américaine sera publiée, notamment l’indice PCE core, habituellement très suivi car privilégié par la Fed. Mais il porte sur février, donc avant le conflit avec l’Iran, ce qui le rend peu pertinent.
Quel que soit le chiffre, il n’apportera pas d’information utile. L’inflation de mars est aussi attendue, mais là encore, il sera trop tôt pour mesurer réellement l’ampleur du choc.
Quel que soit le chiffre, il n’apportera pas d’information utile. L’inflation de mars est aussi attendue, mais là encore, il sera trop tôt pour mesurer réellement l’ampleur du choc.
|Jour
|Heure
|Pays
|Indicateur
|À quoi s'attendre ?
|Impact
|09/04
|14:30
|USA
|Indice PCE core (Février)
|Précédent à 3,1% sur un an
|Faible
|10/04
|14:15
|USA
|Inflation (Mars)
|Précédent à 2,4% sur un an
|Moyen
Autres articles
-
Le pivot de destination : "Vous vendiez Dubaï, Vendez Bangkok maintenant" [ABO]
-
Guerre en Iran : restrictions de kérosène, vols réduits… l’aérien sous tension
-
Guerre au Moyen-Orient : après le Covid, une nouvelle tempête pour le voyage ? [ABO]
-
Hausse carburant : ÔVoyages / Thalasso n°1 prend des mesures pour limiter l'impact
-
FRAM absorbe les hausses carburant sur les dossiers déjà vendus
Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.
Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...
www.mondialchange.com
Contact : nicolas@mondialchange.com
Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...
www.mondialchange.com
Contact : nicolas@mondialchange.com