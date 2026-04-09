Lourdes lance sa nouvelle marque de destination pour élargir son attractivité

À travers sa nouvelle signature, "Lourdes, Lumière des Pyrénées", la cité entend repositionner son image en tant que destination contemporaine, authentique et ouverte - Depositphotos.com, marktucan
La ville de Lourdes franchit une nouvelle étape dans son développement touristique avec le lancement de sa marque de destination : "Lourdes, Lumière des Pyrénées".
À travers cette nouvelle signature, la cité entend repositionner son image en tant que destination contemporaine, authentique et ouverte, au-delà de son identité historique.
Portée par une volonté de renouvellement, cette marque s’appuie sur la notion de "lumière", à la fois symbole de son héritage, de son énergie et de sa capacité à proposer des expériences uniques.
L’objectif affiché : offrir aux visiteurs une approche renouvelée du séjour, centrée sur l’émotion, la découverte et le ressourcement.
À travers cette nouvelle signature, la cité entend repositionner son image en tant que destination contemporaine, authentique et ouverte, au-delà de son identité historique.
Portée par une volonté de renouvellement, cette marque s’appuie sur la notion de "lumière", à la fois symbole de son héritage, de son énergie et de sa capacité à proposer des expériences uniques.
L’objectif affiché : offrir aux visiteurs une approche renouvelée du séjour, centrée sur l’émotion, la découverte et le ressourcement.
Une promesse d’expérience transformative
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Au cœur de cette nouvelle identité, la destination met en avant une promesse forte : permettre à chacun de vivre une expérience dite transformative, mêlant dimensions spirituelle et physique.
Lourdes ambitionne ainsi de se positionner comme un lieu d’élévation, favorisant la reconnexion à soi, aux autres et à l’essentiel.
Historiquement connue pour son tourisme religieux, la ville souhaite aujourd’hui élargir son offre et diversifier ses publics.
Cette stratégie s’inscrit dans une dynamique de montée en gamme, visant à séduire de nouvelles clientèles, en France comme à l’international.
Lourdes ambitionne ainsi de se positionner comme un lieu d’élévation, favorisant la reconnexion à soi, aux autres et à l’essentiel.
Historiquement connue pour son tourisme religieux, la ville souhaite aujourd’hui élargir son offre et diversifier ses publics.
Cette stratégie s’inscrit dans une dynamique de montée en gamme, visant à séduire de nouvelles clientèles, en France comme à l’international.
Une destination nature au cœur des Pyrénées
Située au pied des Pyrénées, Lourdes entend également capitaliser sur ses atouts naturels.
La destination se présente désormais comme un camp de base privilégié pour les activités de plein air, notamment le vélo, la randonnée et les sports outdoor.
Parallèlement, la ville met en avant son patrimoine, sa gastronomie et ses savoir-faire locaux afin de s’imposer comme une destination de séjour à part entière, capable de répondre à une diversité d’attentes.
La destination se présente désormais comme un camp de base privilégié pour les activités de plein air, notamment le vélo, la randonnée et les sports outdoor.
Parallèlement, la ville met en avant son patrimoine, sa gastronomie et ses savoir-faire locaux afin de s’imposer comme une destination de séjour à part entière, capable de répondre à une diversité d’attentes.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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