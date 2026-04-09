Lourdes lance sa nouvelle marque de destination pour élargir son attractivité

Au cœur de cette nouvelle identité, la destination met en avant une promesse forte : permettre à chacun de vivre une expérience dite transformative, mêlant dimensions spirituelle et physique.



Lourdes ambitionne ainsi de se positionner comme un lieu d’élévation, favorisant la reconnexion à soi, aux autres et à l’essentiel.



Historiquement connue pour son tourisme religieux, la ville souhaite aujourd’hui élargir son offre et diversifier ses publics.



Cette stratégie s’inscrit dans une dynamique de montée en gamme, visant à séduire de nouvelles clientèles, en France comme à l’international.