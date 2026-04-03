ECG accélère son développement avec trois campings supplémentaires

Le groupe European Camping Group (ECG), leader européen de l’hôtellerie de plein air, poursuit sa stratégie de croissance externe.
Dans un communiqué, l’entreprise annonce l’acquisition en propre de trois nouveaux campings situés en Vendée, en Normandie et dans l’Hérault.
Une opération qui représente plus de 1 000 emplacements supplémentaires et vient consolider sa présence sur des zones touristiques majeures du littoral français.
Dans un communiqué, l’entreprise annonce l’acquisition en propre de trois nouveaux campings situés en Vendée, en Normandie et dans l’Hérault.
Une opération qui représente plus de 1 000 emplacements supplémentaires et vient consolider sa présence sur des zones touristiques majeures du littoral français.
Trois implantations sur des zones côtières stratégiques
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Avec ces nouvelles acquisitions, ECG renforce son maillage territorial sur des destinations prisées par une clientèle européenne.
En Vendée, le camping Le Zagarella à Saint-Jean-de-Monts s’étend sur 5,8 hectares et compte 290 emplacements. Implanté en pleine pinède, il cible notamment le marché du camping résidentiel. Le groupe prévoit d’y renforcer les infrastructures afin d’en faire une destination familiale de référence.
En Normandie, Le Cormoran, établissement 5 étoiles situé à Sainte-Mère-Église, bénéficie d’un emplacement direct sur Utah Beach. Ce site de 11,5 hectares et 250 emplacements se positionne comme une destination clé sur la Manche, particulièrement attractive pour la clientèle britannique.
Dans l’Hérault, L’Oasis Palavasienne, à Palavas-les-Flots, représente la plus importante capacité avec 500 emplacements répartis sur 8,2 hectares. À proximité immédiate de Montpellier, le site présente un fort potentiel, à la fois pour les séjours familiaux et pour l’accueil d’événements privés ou professionnels via l’offre Homair Events.
En Vendée, le camping Le Zagarella à Saint-Jean-de-Monts s’étend sur 5,8 hectares et compte 290 emplacements. Implanté en pleine pinède, il cible notamment le marché du camping résidentiel. Le groupe prévoit d’y renforcer les infrastructures afin d’en faire une destination familiale de référence.
En Normandie, Le Cormoran, établissement 5 étoiles situé à Sainte-Mère-Église, bénéficie d’un emplacement direct sur Utah Beach. Ce site de 11,5 hectares et 250 emplacements se positionne comme une destination clé sur la Manche, particulièrement attractive pour la clientèle britannique.
Dans l’Hérault, L’Oasis Palavasienne, à Palavas-les-Flots, représente la plus importante capacité avec 500 emplacements répartis sur 8,2 hectares. À proximité immédiate de Montpellier, le site présente un fort potentiel, à la fois pour les séjours familiaux et pour l’accueil d’événements privés ou professionnels via l’offre Homair Events.
Une stratégie de montée en gamme et de diversification
Ces acquisitions s’inscrivent dans une stratégie globale visant à intégrer des actifs à fort potentiel pour y déployer l’expertise opérationnelle du groupe. ECG entend ainsi maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’exploitation à l’expérience client.
"Notre stratégie de croissance externe vise à intégrer des sites à fort potentiel pour y déployer toute notre expertise opérationnelle. En reprenant ces trois campings en propre, nous maîtrisons l'intégralité de la promesse client.
Nous continuons d'investir pour transformer ces actifs, garantissant une diversité d'expériences toujours plus riche", souligne Sébastien Manceau, président d’ECG.
"Notre stratégie de croissance externe vise à intégrer des sites à fort potentiel pour y déployer toute notre expertise opérationnelle. En reprenant ces trois campings en propre, nous maîtrisons l'intégralité de la promesse client.
Nous continuons d'investir pour transformer ces actifs, garantissant une diversité d'expériences toujours plus riche", souligne Sébastien Manceau, président d’ECG.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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