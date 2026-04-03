ECG accélère son développement avec trois campings supplémentaires

Notre stratégie de croissance externe vise à intégrer des sites à fort potentiel pour y déployer toute notre expertise opérationnelle. En reprenant ces trois campings en propre, nous maîtrisons l'intégralité de la promesse client.



Nous continuons d'investir pour transformer ces actifs, garantissant une diversité d'expériences toujours plus riche

Ces acquisitions s’inscrivent dans une stratégie globale visant à intégrer des actifs à fort potentiel pour y déployer. ECG entend ainsil’ensemble de la chaîne de valeur, de l’exploitation à l’expérience client.", souligne Sébastien Manceau , président d’ECG.