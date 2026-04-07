Jersey et Guernesey passent à l’ETA : ce qui change pour les voyageurs français dès avril 2026 - Depositphotos.com Auteur haraldmuc
À compter du 23 avril 2026, les îles de Guernesey, Jersey, et l'île de Man introduiront une autorisation électronique de voyage (ETA) obligatoire pour les voyageurs exemptés de visa britannique, dont les ressortissants français. Cette mesure marque une nouvelle étape dans l’harmonisation des politiques d’entrée avec celles du Royaume-Uni.
Déjà en vigueur pour l’entrée au Royaume-Uni, ce dispositif sera étendu aux dépendances de la Couronne quel que soit le mode de transport : avion, ferry, aviation privée ou plaisance. Les demandes d’ETA pourront être effectuées à partir du 9 avril 2026 via la plateforme officielle britannique.
Son coût passe désormais à 20 £ depuis le 8 avril 2026.
"L’introduction de l’ETA n’aura aucune incidence sur le maintien du programme permettant aux ressortissants français de se rendre dans les îles Anglo-Normandes de Jersey et Guernesey pour une excursion d’une journée (sans nuitée) avec leur seule carte nationale d’identité, lorsqu’ils voyagent dans le cadre prévu" indique par ailleurs Action-Visas.
Idem pour les écoliers français qui seront toujours exemptés d’ETA, dans le cadre d'un voyage organisé.
Déjà en vigueur pour l’entrée au Royaume-Uni, ce dispositif sera étendu aux dépendances de la Couronne quel que soit le mode de transport : avion, ferry, aviation privée ou plaisance. Les demandes d’ETA pourront être effectuées à partir du 9 avril 2026 via la plateforme officielle britannique.
Son coût passe désormais à 20 £ depuis le 8 avril 2026.
"L’introduction de l’ETA n’aura aucune incidence sur le maintien du programme permettant aux ressortissants français de se rendre dans les îles Anglo-Normandes de Jersey et Guernesey pour une excursion d’une journée (sans nuitée) avec leur seule carte nationale d’identité, lorsqu’ils voyagent dans le cadre prévu" indique par ailleurs Action-Visas.
Idem pour les écoliers français qui seront toujours exemptés d’ETA, dans le cadre d'un voyage organisé.
Royaume-Uni : qu'est ce que l'ETA ?
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L’ETA (Electronic Travel Authorisation) est une autorisation électronique de voyage exigée par le Royaume-Uni pour les ressortissants de pays dispensés de visa pour de courts séjours.
Les voyageurs doivent ainsi remplir en ligne avant le départ un formulaire : le voyageur renseigne ses informations personnelles, les détails de son passeport et répond à quelques questions de sécurité.
Une fois délivrée (généralement en quelques jours) l’ETA est liée électroniquement au passeport et permet d’entrer sur le territoire britannique pour des séjours touristiques, professionnels ou de transit allant jusqu’à six mois. Valable deux ans (ou jusqu’à expiration du passeport), elle autorise des entrées multiples.
Un site officiel permet d'obtenir le précieux sésame.
Attention toutefois aux faux sites : des cybercriminels profitent de ce genre de démarches pour créer sites illicites, partager des liens malveillants ou proposer des offres trop avantageuses pour être vraies.
Les pirates usurpent l'identité des sites officiels britanniques, allant jusqu'à copier les adresses URL et les codes visuels. Il convient donc de rester vigilant.
Les voyageurs doivent ainsi remplir en ligne avant le départ un formulaire : le voyageur renseigne ses informations personnelles, les détails de son passeport et répond à quelques questions de sécurité.
Une fois délivrée (généralement en quelques jours) l’ETA est liée électroniquement au passeport et permet d’entrer sur le territoire britannique pour des séjours touristiques, professionnels ou de transit allant jusqu’à six mois. Valable deux ans (ou jusqu’à expiration du passeport), elle autorise des entrées multiples.
Un site officiel permet d'obtenir le précieux sésame.
Attention toutefois aux faux sites : des cybercriminels profitent de ce genre de démarches pour créer sites illicites, partager des liens malveillants ou proposer des offres trop avantageuses pour être vraies.
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