Jersey et Guernesey passent à l’ETA : ce qui change pour les voyageurs français dès avril 2026

L’introduction de l’ETA n’aura aucune incidence sur le maintien du programme permettant aux ressortissants français de se rendre dans les îles Anglo-Normandes de Jersey et Guernesey pour une excursion d’une journée (sans nuitée) avec leur seule carte nationale d’identité, lorsqu’ils voyagent dans le cadre prévu"

À compter du 23 avril 2026, les îles de Guernesey, Jersey, et l'île de Man introduiront une autorisation électronique de voyage (ETA) obligatoire pour les voyageurs exemptés de visa britannique, dont les ressortissants français.Déjà en vigueur pour l’entrée au Royaume-Uni, ce dispositif sera étendu aux dépendances de la Couronne quel que soit le mode de transport : avion, ferry, aviation privée ou plaisance.via la plateforme officielle britannique.indique par ailleurs Action-Visas.Idem pour les écoliers français qui seront toujours exemptés d’ETA, dans le cadre d'un voyage organisé.