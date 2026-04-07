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MSC Croisières lance un programme de parrainage pour booster ses ventes

Un dispositif réservé aux membres du MSC Voyagers Club


MSC Croisières lance un programme de parrainage pour transformer ses clients en ambassadeurs et capitaliser sur le poids du bouche-à-oreille, levier clé dans les décisions de voyage des Français.


Rédigé par le Mercredi 8 Avril 2026 à 11:56

MSC Croisières lance un programme de parrainage pour booster ses ventes - Depositphotos.com @ wujekspeed
MSC Croisières lance un programme de parrainage pour booster ses ventes - Depositphotos.com @ wujekspeed
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Dans un contexte où les recommandations de proches jouent un rôle déterminant dans les choix de vacances, MSC Croisières lance un nouveau programme de parrainage.

L'objectif est de capitaliser sur la satisfaction de ses clients fidèles pour séduire une clientèle encore hésitante à franchir le pas de la croisière.

Selon une étude Audirep réalisée en 2025 pour la compagnie, 34 % des décisions de voyage sont influencées par le bouche-à-oreille.

Un levier que MSC Croisières entend exploiter en structurant cette dynamique au sein de son offre commerciale.

Le bouche-à-oreille au cœur de la stratégie

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"Ce Programme de Parrainage illustre notre volonté de valoriser la recommandation et la transmission entre voyageurs, en capitalisant sur des relations de confiance et des expériences partagées", souligne Grégory Nadeau, Directeur du Call Center, digital et du service client.

Pensé comme le prolongement naturel de l’expérience à bord, ce dispositif s’adresse aux membres du MSC Voyagers Club, le programme de fidélité de la compagnie.

Le principe est simple : un client parraine un proche encore novice en croisière. À la clé, des avantages pour les deux parties : le filleul bénéficie d’une réduction de 5 % sur sa cabine, tandis que le parrain reçoit un crédit à bord de 150 euros.

Au-delà de l’incitation commerciale, MSC Croisières mise sur une approche relationnelle et communautaire du voyage en mer.

A lire aussi : MSC Croisières dans les starting-blocks pour 2026


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Tags : msc, parrainage
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