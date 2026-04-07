MSC Croisières lance un programme de parrainage pour booster ses ventes

Ce Programme de Parrainage illustre notre volonté de valoriser la recommandation et la transmission entre voyageurs, en capitalisant sur des relations de confiance et des expériences partagées

", souligne Grégory Nadeau , Directeur du Call Center, digital et du service client.Pensé comme lede l’expérience à bord, ce dispositif s’adresse aux membres du MSC Voyagers Club, le programme de fidélité de la compagnie.Le principe est simple :encore novice en croisière. À la clé, des avantages pour les deux parties : le filleul bénéficie d’une réduction de, tandis que le parrain reçoit un crédit à bord deAu-delà de l’incitation commerciale, MSC Croisières mise sur unedu voyage en mer.