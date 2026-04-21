MSC Croisières et Explora Journeys modernisent l’expérience sur l’île Catalina

En parallèle, MSC Croisières lanceraLe navireproposera des croisières hebdomadaires de sept nuits ainsi que des itinéraires combinés de 14 nuits dans les Caraïbes., classée Monument naturel, continuera d’être exploitée dans le respect des réglementations environnementales locales, avec des aménagements adaptés à la préservation du site.