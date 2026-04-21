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MSC Croisières et Explora Journeys modernisent l’expérience sur l’île Catalina

Une offre enrichie au départ de La Romana


MSC Croisières et Explora Journeys ont repensé leur offre sur l’île Catalina, en République dominicaine. Accessible depuis La Romana, cette destination va bénéficier d’améliorations visant à fluidifier le parcours des passagers et à renforcer le confort sur place.


Rédigé par le Mercredi 22 Avril 2026 à 15:15

Le MSC Opera proposera des croisières hebdomadaires de sept nuits depuis la Romana à partir de novembre 2026 - Photo : MSC Croisières
Le MSC Opera proposera des croisières hebdomadaires de sept nuits depuis la Romana à partir de novembre 2026 - Photo : MSC Croisières
CroisiEurope
MSC Croisières et Explora Journeys annoncent un projet de modernisation sur l’île Catalina, développé avec CTL Maritime et Casa de Campo Resort & Villas.

Les passagers auront accès à une offre enrichie incluant de nouveaux espaces de restauration, des zones ombragées et des installations dédiées aux activités nautiques.

Parmi les évolutions prévues : un pavillon de plage avec buffet, un bar tropical, un centre de sports nautiques, ainsi que des cabanes et daybeds disponibles à la location.

Les infrastructures existantes seront également modernisées, avec des vestiaires, douches et sanitaires repensés.

Une montée en puissance dans les Caraïbes

Autres articles
En parallèle, MSC Croisières lancera des opérations à l’année depuis La Romana à partir de novembre.

Le navire MSC Opera proposera des croisières hebdomadaires de sept nuits ainsi que des itinéraires combinés de 14 nuits dans les Caraïbes.

L’île Catalina, classée Monument naturel, continuera d’être exploitée dans le respect des réglementations environnementales locales, avec des aménagements adaptés à la préservation du site.

A lire aussi : Le MSC Poesia entièrement rénové avant sa saison en Alaska

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Tags : explora journeys, msc, msc croisieres
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