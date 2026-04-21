MSC Croisières et Explora Journeys modernisent l’expérience sur l’île Catalina

Le MSC Opera proposera des croisières hebdomadaires de sept nuits depuis la Romana à partir de novembre 2026 - Photo : MSC Croisières
MSC Croisières et Explora Journeys annoncent un projet de modernisation sur l’île Catalina, développé avec CTL Maritime et Casa de Campo Resort & Villas.
Les passagers auront accès à une offre enrichie incluant de nouveaux espaces de restauration, des zones ombragées et des installations dédiées aux activités nautiques.
Parmi les évolutions prévues : un pavillon de plage avec buffet, un bar tropical, un centre de sports nautiques, ainsi que des cabanes et daybeds disponibles à la location.
Les infrastructures existantes seront également modernisées, avec des vestiaires, douches et sanitaires repensés.
Les passagers auront accès à une offre enrichie incluant de nouveaux espaces de restauration, des zones ombragées et des installations dédiées aux activités nautiques.
Parmi les évolutions prévues : un pavillon de plage avec buffet, un bar tropical, un centre de sports nautiques, ainsi que des cabanes et daybeds disponibles à la location.
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Une montée en puissance dans les Caraïbes
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En parallèle, MSC Croisières lancera des opérations à l’année depuis La Romana à partir de novembre.
Le navire MSC Opera proposera des croisières hebdomadaires de sept nuits ainsi que des itinéraires combinés de 14 nuits dans les Caraïbes.
L’île Catalina, classée Monument naturel, continuera d’être exploitée dans le respect des réglementations environnementales locales, avec des aménagements adaptés à la préservation du site.
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