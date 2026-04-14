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MSC Croisières dévoile Sandy Cay, sa nouvelle île privée aux Bahamas

L'ouverture est prévue en 2028


Le groupe MSC poursuit son développement dans les destinations privées. La compagnie a annoncé la création de Sandy Cay, une nouvelle île située aux Bahamas, à proximité immédiate d’Ocean Cay MSC Marine Reserve. Ouverture prévue en 2028, avec un positionnement plus exclusif et immersif.


Rédigé par le Mercredi 15 Avril 2026 à 10:44

MSC Croisières ouvrira Sandy Cay, une île privée située aux Bahamas, en 2028 - Illustration MSC Croisières
MSC Croisières ouvrira Sandy Cay, une île privée située aux Bahamas, en 2028 - Illustration MSC Croisières
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MSC Croisières officialise le lancement de Sandy Cay, une île privée située aux Bahamas, à quelques encablures de Ocean Cay MSC Marine Reserve déjà exploitée par le groupe.

Prévue pour une ouverture en 2028, cette nouvelle destination sera accessible aux clients de MSC Croisières et d'Explora Journeys, la marque haut de gamme du groupe.

Avec Sandy Cay, MSC ne cherche pas à dupliquer son modèle existant, mais à le compléter.

Là où Ocean Cay s’est imposée comme une destination phare du groupe, Sandy Cay se positionnera sur un registre plus confidentiel et immersif, avec des plages de sable d’aragonite parmi les plus pures au monde et une volonté affirmée de proposer une expérience plus proche de la nature.

Une tendance de fond du secteur

Autres articles
Cette annonce s’inscrit dans une tendance de fond du secteur.

Les îles privées sont devenues des outils stratégiques pour les compagnies, leur permettant de maîtriser l’expérience client à terre tout en renforçant leur différenciation commerciale.

Pour MSC, l’enjeu est aussi d’accompagner la montée en gamme de son offre, notamment avec le développement d’Explora Journeys.

En parallèle, le groupe met en avant ses engagements environnementaux via la MSC Foundation, qui développe un partenariat scientifique avec le Perry Institute for Marine Science.

Dernière initiative en date : le renforcement de la nurserie corallienne d’Ocean Cay avec plus de 250 nouveaux fragments de coraux, portant sa capacité à plus de 600 spécimens.

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Tags : croisieres, msc, ocean cay
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