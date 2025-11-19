Croisières : la ruée se poursuit vers les escales privées

Aux Bahamas, Perfect Day at CocoCay accueille plus de deux millions de passagers par an - DepositPhotos.com, djulia86@gmail.com
Les îles et plages privées des croisiéristes ne sont plus une nouveauté, mais un levier stratégique.
Toutes les plus grandes compagnies b misent sur des escales sous contrôle pour proposer des expériences exclusives et homogènes.
Selon le groupe financier japonais Mizuho, "les destinations privées offrent plusieurs avantages face aux ports publics : elles permettent de capter plus de revenus via la vente directe de nourriture, de boissons et d’expériences, tout en garantissant une qualité maîtrisée dans un cadre fermé."
Des expériences signature dans les Caraïbes
Aux Bahamas, Royal Caribbean poursuit l’extension de Perfect Day at CocoCay, qui accueille plus de deux millions de passagers par an.
Disney Cruise Line vient de lancer sa nouvelle destination Lookout Cay at Lighthouse Point, imaginée comme "durable" et ancrée dans la culture bahaméenne, la "sœur" de Castaway Cay.
Carnival, pionnier avec Half Moon Cay et Princess Cays, modernise ses infrastructures et a ouvert cet été Celebration Key.
Le groupe combine désormais destinations privées en propre et ports rénovés sous concession, comme Amber Cove en République dominicaine ou Grand Bahama Cruise Port.
MSC accélère : second quai, “Little Cay” et centre de recherche marin
Ocean Cay Marine Reserve, l'île privée de MSC aux Bahamas, entre dans une nouvelle phase. Outre un agrandissement du chenal et du bassin de giration pour accueillir ses futurs navires World Clas, le site est en train d’être équipé d’un second quai permettant de recevoir deux navires simultanément.
S’y ajoute une innovation majeure : la création d’une petite île satellite, surnommée "Little Cay", accessible uniquement par des tenders haut de gamme (embarcation plus petite utilisée pour transporter les passagers entre le navire de croisière et les ports d'escale ndlr). Elle offrira une expérience plus exclusive, en complément des plages déjà existantes.
Le 10 avril, MSC Foundation a officiellement inauguré son Marine Conservation Center, un complexe scientifique dernier cri comprenant un bio-lab, une nurserie corallienne terrestre de 22 bassins, un pavillon d’accueil et un amphithéâtre de 50 places.
Norwegian et Royal Caribbean innovent à leur tour
Objectif : soutenir le Super Coral Reefs Program, qui vise à identifier, cultiver et réimplanter des coraux plus résistants au réchauffement.
Le centre accueillera jusqu’à 30 étudiants en sciences marines par an et s’appuie sur des partenariats avec des institutions bahaméennes et internationales.
Norwegian Cruise Line modernise, toujours aux Bahamas, Great Stirrup Cay pour accueillir ses navires les plus récents.
Le site bénéficie d’un nouveau centre d’accueil, d’un bar flottant, d’espaces familiaux et d’un quai multi-navires. "Ces améliorations renforceront l’expérience client sur cette île déjà très populaire", souligne Harry Sommer.
Royal Caribbean, de son côté, ouvre désormais CocoCay passagers de Celebrity Cruises, qui profitent déjà de la zone balnéaire dans le cadre d’escapades courtes
Costa fera escale pour la première fois à l'occasion de son tour du monde 2027 sur l'île privée de Carnival, sa maison-mère, Half Moon Cay.
L’Europe, prochain terrain d’expérimentation
Ces projets génèrent des emplois durables, notamment aux Bahamas où la transformation d’Ocean Cay a permis la création de postes pour l’exploitation du site et les activités touristiques associées. Mais certaines voix locales appellent à la vigilance : une partie des dépenses des passagers reste désormais captée sur les sites privés, au détriment des commerces environnants.
Fort du succès caribéen, le modèle glisse vers l’Europe. Royal Caribbean inaugurera en 2027 son Royal Beach Club Santorini, un complexe balnéaire premium destiné à fluidifier les escales saturées de l’île.
D’autres projets émergent en Crète, à Chypre ou en Croatie. L’objectif est de proposer à terre le même niveau de personnalisation qu’à bord, et renforcer les liens économiques avec les destinations partenaires.
