Ile Maurice : ITA Airways lance une desserte depuis Paris CDG, mais via Rome Fiumicino

Deux vols par semaine, les lundis et les samedis


Dans l’espoir d’attirer une partie de l’importante clientèle française - de loisirs mais aussi d’affaires - qui fréquente l'Ile Maurice, ITA Airways dessert désormais, deux fois par semaine, l’île de l’océan indien au départ de Paris CDG, mais via Rome, a annoncé hier, à Paris, la compagnie lors d’un déjeuner organisé avec le groupe hôtelier haut de gamme The Residence by Cenizaro, également présent sur l'Ile Maurice.


Rédigé par le Mercredi 19 Novembre 2025

Samy Addou, directeur France de ITA Airways - Photo : PB
Samy Addou, directeur France de ITA Airways - Photo : PB
Destination touristique prisée pour les vacances, l'Ile Maurice est également très fréquentée par les hommes d'affaires français.

Forte de ce constat, et dans l'espoir de conquérir de nouveaux clients, la compagnie italienne ITA Airways assure désormais, deux fois par semaine, une desserte de l'Ile Maurice au départ de Paris CDG, mais via Rome Fiumicino.

Cette desserte a été rendue possible par le lancement, le 7 novembre dernier, d'un vol direct entre Rome et Maurice, prévu les samedis et les lundis.

La compagnie italienne mise sur la connectivité de son hub de Rome Fiumicino pour assurer aux passagers des connexions fluides vers des destinations nationales et internationales sur l’ensemble de son réseau.

Avec l’ajout de Maurice, ITA Airways desservira un total de 53 destinations durant l’hiver 2025-2026, dont 16 intérieures, 21 internationales et 16 intercontinentales.

"La connexion à Rome pour aller à l'Ile Maurice est même l'une des plus rapides", a insisté, mardi 18 novembre, Samy Addou, directeur France de la compagnie italienne, lors d'un déjeuner à Paris organisé avec le groupe hôtelier Cinezaro, également présent dans l'Océan indien.

Des horaires de nuit plus pratiques

Selon Samy Addou, ITA Airways a beaucoup d'atouts pour réussir son pari.

"Nous sommes une compagnie jeune (ITA Airways a été créée il y a quatre ans, ndlr). De ce fait, nous avons une flotte dernier cri : ce qui se fait de mieux sur le marché", a-t-il poursuivi.

La desserte Rome-Maurice se fait avec un Airbus A330-900neo de dernière génération, récemment intégré à la flotte d’ITA Airways et réputé pour ses avancées en matière de technologie, de digitalisation, d’innovation, d’efficacité et même de design.

Cet Airbus A330-900neo est doté d’une configuration trois classes : 30 sièges Business Class entièrement inclinables en lits plats, 24 Premium Economy et 237 Economy Class, dont 36 Comfort Economy.

La cabine propose des intérieurs élégants, un éclairage raffiné, des systèmes de divertissement de pointe et une connectivité Wi-Fi complète - garantissant un confort maximal et une expérience de voyage premium.

Les horaires de nuit offrent également des temps de trajet pratiques, permettant aux passagers, y compris les familles avec enfants, de profiter d’un voyage plus détendu.

Cette nouvelle desserte devrait stimuler les flux touristiques vers la destination de loisirs de premier plan qu'est Maurice. Cette île de l'Océan indien étant l’une des économies les plus prospères d’Afrique grâce à ses industries diversifiées - de l’agroalimentaire et la pharmacie à la haute technologie - soutenues par des infrastructures avancées garantissant une logistique efficace et rapide, la clientèle d'affaires, française comme italienne, devrait aussi être au rendez-vous.

Une opportunité aussi pour The Residence by Cinezaro

Parmi les autres temps forts du programme hiver de ITA Airways figurent la reprise de la liaison Rome-Malé (Maldives) à partir du 19 décembre 2025, avec des vols quotidiens jusqu’au 6 janvier 2026, puis trois fréquences hebdomadaires (quatre en février) jusqu’à Pâques ; l’augmentation des fréquences vers Bangkok (de cinq à sept vols hebdomadaires à partir du 8 décembre 2025) ; et un service supplémentaire vers Buenos Aires, avec dix fréquences hebdomadaires entre le 16 décembre 2025 et le 9 janvier 2026.

Cette desserte de Maurice au départ de Paris CDG, mais via Rome Fiumicino, tout comme la reprise de la liaison Rome-Malé (Maldives) est une bonne nouvelle pour The Residence by Cenizaro, groupe hôtelier de luxe également présent dans l’Océan indien, qui devrait en tirer partie.

Cenizaro Hotels & Resorts, branche hôtelière du promoteur Bonvests Holdings, a, à son actif, "un panel de complexes hôteliers indépendants de luxe situés dans certains des endroits les plus désirables au monde".

Son portefeuille inclut sept hôtels de luxe The Residence. Ceux-ci sont installés à l'Ile Maurice, aux Maldives (où il dispose de deux propriétés), en Tunisie (avec deux hôtels, l'un à Tunis, l'autre près de Tozeur), à Zanzibar et à Singapour.

"Le cinq étoiles The Residence Mauritius Belle Mare affiche une belle architecture coloniale chic et dispose de très belles superficies de chambres.

Nous proposons un luxe culturel, un luxe authentique, non ostentatoire. Mais la plus belle plage de Maurice est chez nous, c'est la plage de Belle Mare", a fait valoir hier, au cours du déjeuner, la représentante de The Residence by Cenizaro.

