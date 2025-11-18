L'ADONET veut rallier producteurs et distributeurs à sa cause

L'ADONET, Association des Offices Nationaux Etrangers du Tourisme présents en France, innove.
Sa rencontre annuelle avec les journalistes et les influenceurs à Paris, mardi 18 novembre 2025, sera suivie, pour la première fois, par une journée dédiée au trade, organisée ce mercredi 19 novembre, toujours aux Yachts de Paris, sur le port de Javel Haut.
"Il est important de rapprocher les professionnels du tourisme - production et distribution - et les destinations", a expliqué, hier, à TourMaG, Karin Mallet Gautier, présidente de l'ADONET.
"140 producteurs et distributeurs se sont inscrits pour participer à cette journée, ce qui est pas mal pour une première édition", se félicitait-elle, tout en se réjouissant également de la visite des EDV et du SETO avec qui l'ADONET a entrepris de se rapprocher.
"Les producteurs et les distributeurs ont l'habitude de passer par les DMC et les hôteliers. Jusqu'ici, ils ne font pas assez appel aux destinations", regrettait-elle.
Pourtant, poursuivait Karin Mallet Gautier, "les Offices de tourisme, c'est aussi du B2B. Ils sont un point de convergence pour le développement d'une destination, mais ils sont une force neutre. Ils sont donc un lieu pour discuter de façon ouverte.
Après les professionnels choisissent de travailler avec qui ils veulent à l'intérieur des pays".
Un dynamisme retrouvé pour l'ADONET
Une affluence record pour la rencontre annuelle journalistes et influenceurs 2025 de l'ADONET - Photo : PB
Si cette deuxième journée avec les professionnels est novatrice, elle reflète aussi le dynamisme retrouvé de l'ADONET.
Avant le Covid, l'Association comptait 60 adhérents. Après le Covid, à peine 30.
L'ADONET a donc entrepris de "recruter" de nouveaux adhérents. Les Offices de tourisme membres sont aujourd'hui 52, soit dix de plus que l'année dernière grâce à l'arrivée du Cap Vert, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, de la Zambie, du Zimbabwe, de Jersey, de Guernesey, du Mexique, de Brand USA et des Philippines.
Ce dynamisme retrouvé se mesurait aussi à l'affluence des journalistes et des influenceurs à la rencontre de l'ADONET. "Tous médias confondus, nous avons eu presque 200 inscrits : 130 journalistes et 58 influenceurs", résumait Karin Mallet Gautier.
Autre nouveauté de l'année : le cocktail qui clôturait la rencontre d'hier avec les médias était offert par un pays, en l'occurrence l'Office de tourisme du Danemark. Celui-ci a profité de l'occasion pour mettre en avant la production viticole qui se développe dans sept de ses régions, favorisée par le réchauffement climatique.
Journalistes et influenceurs ont donc pu déguster quelques (inattendus) nectars danois, parmi lesquels les rouges élaborés à Karreboeksminde, dans une région au sud de Copenhague, par Jesper Rye Jense. Ce viticulteur produit 10 000 bouteilles par an grâce à ses six hectares de vignes. Ses vins (bios) sont puissants, bien charpentés, pour certains assez fruités et titrent 13 à 15 degrés. Ils sont vendus 40 à 120€ la bouteille.
Les lauréats de la "Plume d'or" et du "clic d'or"
Jesper Rye Jense, viticulteur danois venu faire déguster ses vins à Paris, à l'invitation de Visit Danemark - Photo : PB
Lors de la rencontre d'hier, l'ADONET a - comme d'habitude - décerné la "plume d'or" à une journaliste pour un reportage sur une destination étrangère et le "clic d'or" à un couple d'influenceurs.
Comme les Offices de tourisme eu du mal à départager les gagnants, deux coups de cœur ont été attribués en sus.
La lauréate de la "plume d'or" est Pauline Waag de Echappées Belles Magazine. En sus, un "Coup de coeur" a été attribué conjointement à Olivier Reneau, journaliste, et à Roberta Valerio, photographe, pour un sujet sur l'Angleterre en train.
Le lauréat du "clic d'or" est un couple d'influenceurs, les Wheeled World, dont le mari, Pierre, se déplace en fauteuil roulant, depuis qu'il a été blessé lors des attentats islamistes du 13 novembre 2015 au Bataclan, à Paris. C'est leur voyage en train, en hiver, au Canada, et bien sûr en fauteuil roulant qui leur a valu ce prix.
Le "coup de cœur" du "clic" a été attribué à Louise Ebel, pour deux reportages pour le magazine IDEAT, l'un consacré à l'artiste peintre italienne du début du XVIIe, Artemisia Gentileschi, à Rome, Florence et Naples, l'autre consacré à la Flandre et Gand, autour notamment du polyptique de l'agneau mystique.
