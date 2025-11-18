TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

L'ADONET veut rallier producteurs et distributeurs à sa cause

Karin Mallet Gautier (ADONET) : "il est important de rapprocher les professionnels du tourisme et les destinations"


Pour la première fois, la rencontre annuelle de l'Association des Offices Nationaux Etrangers du Tourisme (ADONET) présents en France, avec les journalistes, sera suivi ce mercredi par une journée dédiée aux professionnels du tourisme, producteurs et distributeurs.


Rédigé par le Mercredi 19 Novembre 2025

DITEX
L'ADONET, Association des Offices Nationaux Etrangers du Tourisme présents en France, innove.

Sa rencontre annuelle avec les journalistes et les influenceurs à Paris, mardi 18 novembre 2025, sera suivie, pour la première fois, par une journée dédiée au trade, organisée ce mercredi 19 novembre, toujours aux Yachts de Paris, sur le port de Javel Haut.

"Il est important de rapprocher les professionnels du tourisme - production et distribution - et les destinations", a expliqué, hier, à TourMaG, Karin Mallet Gautier, présidente de l'ADONET.

"140 producteurs et distributeurs se sont inscrits pour participer à cette journée, ce qui est pas mal pour une première édition", se félicitait-elle, tout en se réjouissant également de la visite des EDV et du SETO avec qui l'ADONET a entrepris de se rapprocher.

"Les producteurs et les distributeurs ont l'habitude de passer par les DMC et les hôteliers. Jusqu'ici, ils ne font pas assez appel aux destinations", regrettait-elle.

Pourtant, poursuivait Karin Mallet Gautier, "les Offices de tourisme, c'est aussi du B2B. Ils sont un point de convergence pour le développement d'une destination, mais ils sont une force neutre. Ils sont donc un lieu pour discuter de façon ouverte.

Après les professionnels choisissent de travailler avec qui ils veulent à l'intérieur des pays".

Un dynamisme retrouvé pour l'ADONET

Une affluence record pour la rencontre annuelle journalistes et influenceurs 2025 de l'ADONET - Photo : PB
Une affluence record pour la rencontre annuelle journalistes et influenceurs 2025 de l'ADONET - Photo : PB
Autres articles
Si cette deuxième journée avec les professionnels est novatrice, elle reflète aussi le dynamisme retrouvé de l'ADONET.

Avant le Covid, l'Association comptait 60 adhérents. Après le Covid, à peine 30.

L'ADONET a donc entrepris de "recruter" de nouveaux adhérents. Les Offices de tourisme membres sont aujourd'hui 52, soit dix de plus que l'année dernière grâce à l'arrivée du Cap Vert, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, de la Zambie, du Zimbabwe, de Jersey, de Guernesey, du Mexique, de Brand USA et des Philippines.

Ce dynamisme retrouvé se mesurait aussi à l'affluence des journalistes et des influenceurs à la rencontre de l'ADONET. "Tous médias confondus, nous avons eu presque 200 inscrits : 130 journalistes et 58 influenceurs", résumait Karin Mallet Gautier.

Autre nouveauté de l'année : le cocktail qui clôturait la rencontre d'hier avec les médias était offert par un pays, en l'occurrence l'Office de tourisme du Danemark. Celui-ci a profité de l'occasion pour mettre en avant la production viticole qui se développe dans sept de ses régions, favorisée par le réchauffement climatique.

Journalistes et influenceurs ont donc pu déguster quelques (inattendus) nectars danois, parmi lesquels les rouges élaborés à Karreboeksminde, dans une région au sud de Copenhague, par Jesper Rye Jense. Ce viticulteur produit 10 000 bouteilles par an grâce à ses six hectares de vignes. Ses vins (bios) sont puissants, bien charpentés, pour certains assez fruités et titrent 13 à 15 degrés. Ils sont vendus 40 à 120€ la bouteille.

Les lauréats de la "Plume d'or" et du "clic d'or"

Jesper Rye Jense, viticulteur danois venu faire déguster ses vins à Paris, à l'invitation de Visit Danemark - Photo : PB
Jesper Rye Jense, viticulteur danois venu faire déguster ses vins à Paris, à l'invitation de Visit Danemark - Photo : PB
Lors de la rencontre d'hier, l'ADONET a - comme d'habitude - décerné la "plume d'or" à une journaliste pour un reportage sur une destination étrangère et le "clic d'or" à un couple d'influenceurs.

Comme les Offices de tourisme eu du mal à départager les gagnants, deux coups de cœur ont été attribués en sus.

La lauréate de la "plume d'or" est Pauline Waag de Echappées Belles Magazine. En sus, un "Coup de coeur" a été attribué conjointement à Olivier Reneau, journaliste, et à Roberta Valerio, photographe, pour un sujet sur l'Angleterre en train.

Le lauréat du "clic d'or" est un couple d'influenceurs, les Wheeled World, dont le mari, Pierre, se déplace en fauteuil roulant, depuis qu'il a été blessé lors des attentats islamistes du 13 novembre 2015 au Bataclan, à Paris. C'est leur voyage en train, en hiver, au Canada, et bien sûr en fauteuil roulant qui leur a valu ce prix.

Le "coup de cœur" du "clic" a été attribué à Louise Ebel, pour deux reportages pour le magazine IDEAT, l'un consacré à l'artiste peintre italienne du début du XVIIe, Artemisia Gentileschi, à Rome, Florence et Naples, l'autre consacré à la Flandre et Gand, autour notamment du polyptique de l'agneau mystique.

Lu 196 fois

Tags : adonet
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 18 Novembre 2025 - 11:58 DMD Mongolie rejoint l'annuaire des DMC, DestiMaG

Mardi 18 Novembre 2025 - 10:59 Noël dans les parcs d'attractions : les nouveautés à ne pas manquer !

Brand News DestiMaG

Quartier Libre mise sur le confort à Luleå en Laponie suédoise

Quartier Libre mise sur le confort à Luleå en Laponie suédoise
Pour cet hiver 25/26, ce sont 3 vols/semaines qui sont proposés. Et sur place la qualité de...
Playa Hotels & Resorts
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Partez à la découverte de l’Irlande, l’Irlande du Nord et l’Écosse en 2026 !

Partez à la découverte de l’Irlande, l’Irlande du Nord et l’Écosse en 2026 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

L'ADONET veut rallier producteurs et distributeurs à sa cause

Ile Maurice : ITA Airways lance une desserte depuis Paris CDG, mais via Rome Fiumicino

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Hospitalité : le luxe de demain sera durable ou ne sera plus

Croisières : la ruée se poursuit vers les escales privées

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
AirMaG

AirMaG

Ile Maurice : ITA Airways lance une desserte depuis Paris CDG, mais via Rome Fiumicino

Ile Maurice : ITA Airways lance une desserte depuis Paris CDG, mais via Rome Fiumicino
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant Explorations dévoile son programme été 2027

Ponant Explorations dévoile son programme été 2027
Distribution

Distribution

Ile Maurice : les agents de voyages FRAM à la découverte de l'offre RIU (vidéos)

Ile Maurice : les agents de voyages FRAM à la découverte de l'offre RIU (vidéos)
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
HotelMaG

Hébergement

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand
La Travel Tech

La Travel Tech

Leclerc Voyages, Lastminute, Transavia.. de nombreux sites du tourisme hors service

Leclerc Voyages, Lastminute, Transavia.. de nombreux sites du tourisme hors service
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aman projette d'ouvrir une propriété Janu Al Marjan Island à Ras Al Khaimah

Aman projette d'ouvrir une propriété Janu Al Marjan Island à Ras Al Khaimah
Partez en France

Partez en France

La saison hiver est lancée dans les Alpes du Sud !

La saison hiver est lancée dans les Alpes du Sud !
Production

Production

Pacha Tours : une remise de 5% sur les circuits et croisières 2026

Pacha Tours : une remise de 5% sur les circuits et croisières 2026
Transport

Transport

Qui est European Sleeper, la compagnie qui relance le train de nuit Paris-Berlin ?

Qui est European Sleeper, la compagnie qui relance le train de nuit Paris-Berlin ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias