Jean Pinheiro (ADONET) : les jeunes diplômés, un avenir inspirant pour le tourisme durable

« tapent un peu dans la fourmilière et changent un peu les habitudes »

« On aimerait en faire beaucoup plus, d'où l'importance de ce type d'initiative, qui met en avant justement les nouvelles démarches des professionnels du tourisme qui prennent de plus en plus activement le dossier du tourisme durable au sérieux.

C'est intéressant de s'appuyer sur ce qui est fait, donner des exemples au reste de l'industrie et aux nouveaux arrivants que sont les jeunes diplômés, et qui ont, eux, une forte volonté de changer les choses. »

Il n'a pas tort, Jean Pinheiro, quand il accuse la presse de ne pas assez parler des initiatives qui promeuvent un tourisme plus durable et un voyage plus responsable.Une presse qui oublie souvent de parler des initiatives quiUne presse qui, selon lui, ne met pas assez en avant les initiatives de petits acteurs locaux, et des solutions très concrètes que proposent les acteurs du tourisme.Une presse qui, sent on en filigrane dans ses reproches, est un peu flemmarde et manque peut-être d'engagement.se réjouit Jean Pinheiro.