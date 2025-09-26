Ile Maurice : porté par une belle progression, Sunlife continue d'innover [ABO]

À l’IFTM 2025, François Eynaud, le PDG du groupe mauricien Sunlife et Yann Lloret, le directeur ventes et marketing pour le marché français et belge étaient tout sourire - Photo : PB
« Lors de notre dernier exercice (juin 2024 - juillet 2025), nous avons réalisé une belle progression sur le marché français : +8% en chiffre d’affaires et +4% en nuitées ».
À l’IFTM 2025, François Eynaud, le PDG du groupe mauricien Sunlife et Yann Lloret, le directeur ventes et marketing pour le marché français et belge étaient tout sourire.
De fait, cette progression faisait elle-même suite à deux « très belles années ». Les offres « assez agressives » (notamment l’offre 5 égale 7, soit deux nuits offertes pour cinq payées) y ont sans doute contribué.
Le nouvel exercice, débuté en juillet dernier, se poursuit sur la même lancée puisque, souligne François Eynaud, « nous avons réalisé +25% sur juillet , août et septembre. »
« Avant, poursuit-il, l'été chez vous, c’était notre basse saison à nous, mais les chosent changent. A Maurice, la basse saison se vend désormais très bien ».
Confrontés à des étés très chauds, les Européens recherchent, semble-t-il, le climat plus clément de Maurice à ce moment-là.
Les offres « familles » (séjour offert à deux enfants pourvu qu'ils logent dans la chambre des parents et que ceux-ci passent au moins 5 nuits à l’hôtel), déjà anciennes, et l’offre « 5 pour 7 », plus récente elle, ont également donné un coup de pouce. Car, dans le contexte géopolitique, politique et social actuels, les voyageurs sont de « plus en plus sensibles aux prix ».
A côté de deux hôtels, des villas en location avec services hôteliers
Cependant, l'hiver qui vient se présente plutôt bien malgré une « petite faiblesse » enregistrée sur novembre.
« Dans une Europe assez morose, les gens conservent malgré tout l'envie de voyager, ne serait-ce que pour se changer les idées », observe encore François Eynaud. Et, pour les séduire, Sunlife continue de rénover ses hôtels et d'innover pour répondre aux nouveaux besoins de la clientèle.
Ainsi, à Flic en Flac, à côté de l'hôtel La Pirogue, 45 appartements et maisons sont en cours de construction.
« Ils sont déjà tous vendus. L'ouverture est prévue en novembre 2026 », précise François Eynaud. « Nous allons faire la même chose à côté de notre hôtel Long Beach mais le projet est moins avancé : les ventes des maisons y débuteront seulement en 2026 ».
Les propriétaires des maisons et appartements se réservent six semaines pour y séjourner et les donnent à Sunlife en gestion le reste du temps : ceux qui les loueront auront bien sûr accès aux services, aux restaurants, au Spa et au golf des resorts Sunlife.
« Ce système, poursuit François Eynaud, permet à des investisseurs de s'offrir une maison secondaire à Maurice à partir de 750 000 € (pour une maison avec deux chambres) ».
Reprise en gestion de Anahita Golf & Spa
Par ailleurs, avec l’ambition d’offrir aux clients une gamme d’expériences plus large et plus diversifiée, Sunlife a repris en gestion, sur la côte est de Maurice, l'Anahita Golf & Spa, un resort 5* de 70 clés (dont 10 villas de 2 à 5 chambres) avec un Spa et une marina.
Situé sur 213 hectares de jardins tropicaux, cet établissement a un accès direct à la plage de l’Île aux Cerfs. Il est couplé avec un parcours de golf (18 trous) de renommée mondiale dessiné par Ernie Els.
Ainsi, Sunlife compte désormais, sur l'île Maurice, cinq complexes de luxe de classe internationale (le Sugar Beach, le Long Beach, La Pirogue, l’ Ambre et donc l'Anahita), ainsi que le club de golf primé de l’Île aux Cerfs.
S'y ajoutent deux magnifiques hôtels dont il est propriétaire, mais dont la gestion est confiée à des groupes internationaux : le Four Seasons qui rouvrira le 1er novembre 2025 après une rénovation complète pour offrir les plus hauts standards de luxe et le Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa.
Sunlife : 50 ans en 2026
Le groupe qui s'appelait, à l'origine, Sun Resorts et est devenu Sunlife à l'automne 2022 à la faveur d'une opération de re-branding réussie, avait ouvert La Pirogue, son premier hôtel, en 1976. Il fêtera l'an prochain ses 50 ans d’expérience dans le secteur de l’hospitalité.
Outre les villas évoquées plus haut et la reprise de l'Anahita, Sunlife s'est lancé dans d'autres innovations, ces dernières années.
Il a développé dans tous ses hôtels GLOW, un nouveau concept de Spa et de bien-être, en ligne avec sa volonté (et avec les attentes des clients) de « faire davantage attention à la nature et à la planète ».
Son approche qui se veut « holistique », flirte avec le développement personnel. En effet, à côté des massages, les parcours bien-être intègrent désormais aussi de la méditation et des rituels de bains traditionnels.
Dans le même mouvement, Sunlife a développé une marque de produits de soins « signature », 100% naturels, en partenariat avec une entreprise locale.
En parallèle, l'accent est mis sur une gastronomie plus durable, avec des menus à base de plats végétaux, fait de plantes, herbes et fruits locaux et d'épices. « Désormais, 75% de nos achats pour les restaurant viennent de Maurice », souligne François Eynaud qui se veut « serein pour l'avenir ».
