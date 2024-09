Maurice : SunLife lance un nouveau concept bien-être

Même si les problèmes de recrutement et de fidélisation du personnel rencontrés juste après le Covid semblent s’estomper, Sunlife entend continuer, comme décidé à l’occasion de son rebranding, « d’améliorer l’expérience de ses employés tout au long de leur carrière », afin de « se démarquer » et de « devenir le groupe le plus attractif de l’île Maurice », selon l’expression de François Esnault.



« Nous considérons nos employés comme nos « Gidy of kindness » car ils sont vecteurs de gentillesse envers les collègues, les clients, les partenaires, la communauté et l’environnement », souligne le PDG de Sunlife.



Aux employés sont donc proposées des expériences liées à leur vie personnelle (cadeau lors des événements familiaux, aide du fonds de solidarité cas de difficulté), mais aussi désormais la possibilité de mieux se former.



Se former, d’une part, à l’île Maurice même grâce au partenariat signé entre Sunlife et l’école hôtelière suisse des Roches. Des professeurs des Roches viendront à Maurice à cet effet.



Mais, Sunlife va également proposer à ses employés qui veulent construire leur carrière -une aspiration forte chez les jeunes générations - de réaliser des expériences à l’étranger dans des hôtels partenaires pendant six mois à un an.