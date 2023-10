"année exceptionnelle"

Porté par un appétit de voyages qui ne faiblit pas,, dans la droite ligne de l' exercice 2022/23 clôturé le 30 juin dernier :, confie Joëlle Edwards-Tonks , la directrice commerciale et marketing du groupe.Le précédent exercice avait marqué(et de 33 % sur l'ensemble de ses marchés).Les "" annoncées ces derniers temps y ont probablement contribué aussi, notamment, l'arrivée deLes Kids Clubs du Sugar Beach 5*SUP et de La Pirogue 4*SUP ont également été entièrement rénovés avec un concept centré sur de nouvelles activités liées à l’environnement et porté par la mascotte Izzy l’abeille.Enfin, le Buddha Bar Beach, très prisé des clients du Sugar Beach -et de ceux de le hôtel voisin nommé La Réserve- comme des Mauriciens, a été agrandi pour doubler la capacité du restaurant et proposer un nouveau bar de plage branché., souligne la directrice commerciale et marketing.Ce groupe hôtelier fort de 45 ans d’expérience dans le secteur de l’hospitalité depuis l’ouverture deIl gère quatre établissements de classe mondiale à l’île Maurice : le Sugar Beach, le Long Beach, La Pirogue et l’hôtel Ambre, ainsi que le club de golf primé de l’Île aux Cerfs. Ce groupe qui possède également Shangri-La Le Touessrok, Mauritius et le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita, a établi un solide partenariat avec ces deux marques de renommée internationale.