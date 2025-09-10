ITA Airways et United Airlines renforcent leur connectivité

ITA Airways et United Airlines annoncent un nouvel accord de partage de code, permettant aux passagers de réserver un seul billet combinant les vols des deux compagnies, tout en conservant le code de leur compagnie (AZ pour ITA, UA pour United).
L'annonce a été faite le 9 septembre 2025 à Rome, en Italie.
Les clients bénéficient également de la fidélité croisée : cumul et utilisation des points Volare et MileagePlus, ainsi que l’accès aux salons selon leur statut.
Les billets sont déjà disponibles pour des voyages à partir du 15 septembre 2025.
Expansion stratégique et nouvelles destinations
Pour ITA Airways, l’accord permet de renforcer sa présence sur le marché américain, deuxième marché après le domestique.
Les passagers italiens pourront rejoindre Dallas, Denver, Honolulu, Houston et Newark, en complément des destinations estivales déjà desservies comme New York, Los Angeles ou Miami.
Les clients américains auront quant à eux accès à de nouvelles villes italiennes (Bari, Bologne, Florence, Catane, Turin) et à des correspondances vers l’Europe et au-delà.
