ITA Airways et United Airlines renforcent leur connectivité

Plus de destinations et de correspondances entre l’Italie et les États-Unis


ITA Airways et United Airlines annoncent un nouvel accord de partage de code, offrant plus de destinations et de correspondances entre l’Italie et les États-Unis. Les billets sont déjà disponibles pour des voyages à partir du 15 septembre 2025.


Rédigé par le Mercredi 10 Septembre 2025

L'annonce a été faite le 9 septembre à Rome en Italie. Photo ITA AIRWAYS
ITA Airways et United Airlines annoncent un nouvel accord de partage de code, permettant aux passagers de réserver un seul billet combinant les vols des deux compagnies, tout en conservant le code de leur compagnie (AZ pour ITA, UA pour United).

L'annonce a été faite le 9 septembre 2025 à Rome, en Italie.

Les clients bénéficient également de la fidélité croisée : cumul et utilisation des points Volare et MileagePlus, ainsi que l’accès aux salons selon leur statut.

Les billets sont déjà disponibles pour des voyages à partir du 15 septembre 2025.

Expansion stratégique et nouvelles destinations

Pour ITA Airways, l’accord permet de renforcer sa présence sur le marché américain, deuxième marché après le domestique.

Les passagers italiens pourront rejoindre Dallas, Denver, Honolulu, Houston et Newark, en complément des destinations estivales déjà desservies comme New York, Los Angeles ou Miami.

Les clients américains auront quant à eux accès à de nouvelles villes italiennes (Bari, Bologne, Florence, Catane, Turin) et à des correspondances vers l’Europe et au-delà.

