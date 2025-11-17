Le nom du prochain navire de Crystal Cruises est connu

Un troisième paquebot pour la compagnie

Crystal Cruises lancera en 2028 le Crystal Grace, son premier paquebot océanique en 25 ans, marquant une nouvelle étape dans la relance de la marque. Ce navire rejoindra les Serenity et Symphony, confirmant la volonté de la compagnie d’élargir progressivement sa flotte.



Rédigé par Laurent Guéna le Mardi 18 Novembre 2025

