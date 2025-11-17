TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le nom du prochain navire de Crystal Cruises est connu

Un troisième paquebot pour la compagnie


Crystal Cruises lancera en 2028 le Crystal Grace, son premier paquebot océanique en 25 ans, marquant une nouvelle étape dans la relance de la marque. Ce navire rejoindra les Serenity et Symphony, confirmant la volonté de la compagnie d’élargir progressivement sa flotte.


Rédigé par le Mardi 18 Novembre 2025

Le Crystal Grace viendra rejoindre les Crystal Serenity et Crystal Symphony - Photo : Crystal Cruises
Le Crystal Grace viendra rejoindre les Crystal Serenity et Crystal Symphony - Photo : Crystal Cruises
La compagnie de luxe Crystal Cruises vient d’annoncer la construction du Crystal Grace, son premier paquebot océanique depuis un quart de siècle.

Prévu pour une livraison en mai 2028 et un voyage inaugural le 11 juin, le Crystal Grace ouvrira un nouveau chapitre pour la marque, relancée en 2022 par le groupe Abercrombie & Kent.

D’une jauge de 61 800 tonnes pour environ 650 passagers, ce navire "all-suite" ambitionne de placer la barre encore plus haut dans le segment ultra-luxe : restaurants Nobu Umi Uma, Beefbar, menus signés Alajmo et promenade panoramique faisant le tour complet du navire.

Le Crystal Grace rejoint le Serenity et le Symphony

Il viendra rejoindre les Crystal Serenity et Crystal Symphony, deux unités rénovées en profondeur après la reprise de la compagnie, confirmant la volonté de Crystal d’élargir progressivement sa flotte.

Deux autres paquebots ont aussi été commandés aux chantiers italiens de Fincantieri.

La commercialisation de la saison inaugurale débutera en avril 2026, avec une distribution assurée en France par CruisePro, représentant exclusif de la marque.

Lire aussi : Croisières de luxe : le haut de gamme prend le large !

Tags : croisieres, crystal cruises
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias