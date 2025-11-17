Le nom du prochain navire de Crystal Cruises est connu

Le Crystal Grace viendra rejoindre les Crystal Serenity et Crystal Symphony - Photo : Crystal Cruises
La compagnie de luxe Crystal Cruises vient d’annoncer la construction du Crystal Grace, son premier paquebot océanique depuis un quart de siècle.
Prévu pour une livraison en mai 2028 et un voyage inaugural le 11 juin, le Crystal Grace ouvrira un nouveau chapitre pour la marque, relancée en 2022 par le groupe Abercrombie & Kent.
D’une jauge de 61 800 tonnes pour environ 650 passagers, ce navire "all-suite" ambitionne de placer la barre encore plus haut dans le segment ultra-luxe : restaurants Nobu Umi Uma, Beefbar, menus signés Alajmo et promenade panoramique faisant le tour complet du navire.
Le Crystal Grace rejoint le Serenity et le Symphony
Il viendra rejoindre les Crystal Serenity et Crystal Symphony, deux unités rénovées en profondeur après la reprise de la compagnie, confirmant la volonté de Crystal d’élargir progressivement sa flotte.
Deux autres paquebots ont aussi été commandés aux chantiers italiens de Fincantieri.
La commercialisation de la saison inaugurale débutera en avril 2026, avec une distribution assurée en France par CruisePro, représentant exclusif de la marque.
