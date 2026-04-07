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Entreprises du Voyage : Christine Crispin et Yvon Peltanche réélus présidents en région

Renouvellement des mandats aux EDV


Les élections des entités régionales des Entreprises du Voyage se poursuivent. Christine Crispin a été réélue à la présidence des EDV Méditerranée, tout comme Yvon Peltanche dans le Centre-Ouest, dans le cadre du renouvellement des instances du syndicat en 2026.


Rédigé par le Mardi 7 Avril 2026 à 18:30

Entreprises du Voyage : Christine Crispin et Yvon Peltanche réélus présidents en région - Photo CE
Entreprises du Voyage : Christine Crispin et Yvon Peltanche réélus présidents en région - Photo CE
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Après les Entreprises du Voyage Centre-Est, Grand Est et Hauts-de-France Normandie, c'était au tour des EDV Méditerranée et Centre-Ouest de procéder à leurs élections, dans le cadre du renouvellement des instances du syndicat en 2026.

En effet, comme annoncé par Valérie Boned, l’ensemble des mandats des Entreprises du Voyage, d’une durée de trois ans, sont remis à zéro cette année. Le processus électoral a débuté dès le mois de mars avec les élections régionales, première étape clé avant la recomposition du Conseil d’Administration national et l’élection à la présidence prévue lors de l’Assemblée Générale du 24 juin.

Dans ce contexte, Christine Crispin a été réélue Présidente des EDV Méditerranée. Didier Sabardu (Sabardu Tourisme) et Joseph Istria (Cors'Alpha Touring) ont été nommés vice-présidents. Olivia Calvin reste trésorière.

Aux EDV Centre-Ouest, c'est Yvon Peltanche (Eden Tour) qui a également été reconduit à la présidence. Les autres membres du bureau sont : Bruno Rouault vice-Président, Raphaëlle Guilloux Lagadec trésorière, Sobeira Do Vale vice-trésorière et Annie Chaigneau secrétaire.

Voici les autres administrateurs élus aux EDV Centre-Ouest: Renan Calarnou (Voyel), Bruno Rouault (Nombalais Evasion), Peggy Boutin (Val de Loire Tourisme), Sylvie Dzizmédian (Touraine Voyages), Quentin Rouillard (Voyages Rouillard), Raphaelle Guilloux Lagadec (Pollen Voyages), Annie Chaigneau (Chaigneau Voyages), Anne Geneviève Richard (Civi-Ling), Sobeira Do Vale (Caractères d’Amérique), Léa Mayeur (Compagnie du Ponant).

Les EDV Centre-Ouest organiseront par ailleurs leur 5e convention régionale à Istanbul du 2 au 5 octobre. Après un rendez-vous autour de la facturation électronique, de la médiation du tourisme et du fonds de dotation du Setosphère, d'autres événements régionaux seront programmés à Angers le 16 juin et à Loudéac le 7 décembre 2026.

Ces élections régionales constituent une étape importante : une fois l’ensemble des bureaux locaux installés, objectif fixé à fin avril, les présidents de région participeront à la désignation de leurs représentants au Conseil d’Administration national, aux côtés des représentants des conseils des métiers.

Pour rappel, Yannick Faucon a été réélu Président des EDV Centre-Est, Jean-Luc Dufrenne au même poste aux EDV Hauts-de-France-Normandie et enfin, Fabrice Poulain (Fensch Voyages) aux EDV Grand-Est

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