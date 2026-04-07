Entreprises du Voyage : Christine Crispin et Yvon Peltanche réélus présidents en région

Après les Entreprises du Voyage Centre-Est, Grand Est et Hauts-de-France Normandie, c'était au tour des EDV Méditerranée et Centre-Ouest de procéder à leurs élections, dans le cadre du renouvellement des instances du syndicat en 2026.



En effet, comme annoncé par Valérie Boned, l’ensemble des mandats des Entreprises du Voyage, d’une durée de trois ans, sont remis à zéro cette année. Le processus électoral a débuté dès le mois de mars avec les élections régionales, première étape clé avant la recomposition du Conseil d’Administration national et l’élection à la présidence prévue lors de l’Assemblée Générale du 24 juin.



Dans ce contexte, Christine Crispin a été réélue Présidente des EDV Méditerranée. Didier Sabardu (Sabardu Tourisme) et Joseph Istria (Cors'Alpha Touring) ont été nommés vice-présidents. Olivia Calvin reste trésorière.



Aux EDV Centre-Ouest, c'est Yvon Peltanche (Eden Tour) qui a également été reconduit à la présidence. Les autres membres du bureau sont : Bruno Rouault vice-Président, Raphaëlle Guilloux Lagadec trésorière, Sobeira Do Vale vice-trésorière et Annie Chaigneau secrétaire.



Voici les autres administrateurs élus aux EDV Centre-Ouest: Renan Calarnou (Voyel), Bruno Rouault (Nombalais Evasion), Peggy Boutin (Val de Loire Tourisme), Sylvie Dzizmédian (Touraine Voyages), Quentin Rouillard (Voyages Rouillard), Raphaelle Guilloux Lagadec (Pollen Voyages), Annie Chaigneau (Chaigneau Voyages), Anne Geneviève Richard (Civi-Ling), Sobeira Do Vale (Caractères d’Amérique), Léa Mayeur (Compagnie du Ponant).



Les EDV Centre-Ouest organiseront par ailleurs leur 5e convention régionale à Istanbul du 2 au 5 octobre. Après un rendez-vous autour de la facturation électronique, de la médiation du tourisme et du fonds de dotation du Setosphère, d'autres événements régionaux seront programmés à Angers le 16 juin et à Loudéac le 7 décembre 2026.