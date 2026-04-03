Guerre en Iran : restrictions de kérosène, vols réduits… l’aérien sous tension

Depuis le 28 février 2026 et le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le monde du tourisme est à la peine.



Même les réseaux de distribution et les tour-opérateurs dont les destinations ne sont pas concernées par le conflit enregistrent des baisses d’activité. Freinés par l’attentisme des clients et le manque de visibilité sur une résolution de la crise, les professionnels rongent leur frein, attendant que les voyageurs se projettent enfin sur l’été à venir.



Au-delà des difficultés économiques de la distribution et de la production, ce sont les compagnies aériennes qui subissent les impacts les plus directs.



Le détroit d’Ormuz constitue en effet une plaque tournante pour la distribution mondiale de carburant, notamment du kérosène utilisé en Europe et en Asie.



Selon le commissaire européen à l’Énergie, près de 40 % du kérosène consommé en Europe dépend de ce passage stratégique. Or, depuis un mois, rares sont les navires à quitter la zone.



D’ailleurs, le dernier tanker chargé de kérosène en provenance du golfe Persique doit arriver en Europe le 9 avril.



Dans ces conditions, le risque de tension sur l’approvisionnement se précise. L’Italie est la première à connaître des difficultés.