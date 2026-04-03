logo AirMaG  
Recherche avancée

Guerre en Iran : restrictions de kérosène, vols réduits… l’aérien sous tension

Limitation d’emport de kérosène sur 4 aéroports en Italie


La guerre au Moyen-Orient dure désormais depuis plus d’un mois et ses répercussions dans le secteur du tourisme ne se limitent pas à l’attentisme des clients. En effet, la fermeture du détroit d’Ormuz et les attaques contre les infrastructures énergétiques de la région pèsent sur les compagnies aériennes du monde entier. Nous vous proposons un point complet sur l’impact de la guerre sur l’aérien.



Rédigé par le Mardi 7 Avril 2026 à 15:20

Guerre en Iran : Limitation d'emport de kérosène sur 4 aéroports en Italie - Depositphotos
Guerre en Iran : Limitation d'emport de kérosène sur 4 aéroports en Italie - Depositphotos
TAP Air Portugal
Depuis le 28 février 2026 et le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le monde du tourisme est à la peine.

Même les réseaux de distribution et les tour-opérateurs dont les destinations ne sont pas concernées par le conflit enregistrent des baisses d’activité. Freinés par l’attentisme des clients et le manque de visibilité sur une résolution de la crise, les professionnels rongent leur frein, attendant que les voyageurs se projettent enfin sur l’été à venir.

Au-delà des difficultés économiques de la distribution et de la production, ce sont les compagnies aériennes qui subissent les impacts les plus directs.

Le détroit d’Ormuz constitue en effet une plaque tournante pour la distribution mondiale de carburant, notamment du kérosène utilisé en Europe et en Asie.

Selon le commissaire européen à l’Énergie, près de 40 % du kérosène consommé en Europe dépend de ce passage stratégique. Or, depuis un mois, rares sont les navires à quitter la zone.

D’ailleurs, le dernier tanker chargé de kérosène en provenance du golfe Persique doit arriver en Europe le 9 avril.

Dans ces conditions, le risque de tension sur l’approvisionnement se précise. L’Italie est la première à connaître des difficultés.

Kérosène : limitation d’emport sur 4 aéroports en Italie

Quatre aéroports italiens ont décidé d’imposer des restrictions aux compagnies aériennes.

En raison de la baisse des stocks de kérosène, à Milan Linate, Bologne, Venise et Trévise, parmi les infrastructures les plus fréquentées du pays, les appareils ne peuvent embarquer que 2 000 litres, soit environ une heure d’autonomie pour un Boeing 737 ou un Airbus A320, comme le rapporte Euronews.

Ce sont les premiers aéroports européens à mettre en place ce type de restriction en raison d’un problème d’approvisionnement.

La semaine dernière, le commissaire européen à l’Énergie avait d’ailleurs alerté les 27 États membres, exhortant les gouvernements à adopter des politiques de limitation des déplacements, en privilégiant le télétravail et en réduisant l’usage de l’avion.

« Plus on peut économiser le pétrole, en particulier le diesel et le kérosène, mieux on se porte », avait-il expliqué. Selon Dan Jørgensen, l’Europe doit se préparer à une crise énergétique de longue durée.

Concernant les quatre aéroports italiens, la priorité est donnée aux vols sanitaires et à ceux d’une durée supérieure à trois heures. Les vols plus courts se voient donc imposer la limite d’emport mentionnée.

Le groupe SAVE, gestionnaire des aéroports de Venise et de Trévise, a tenté de dédramatiser la situation, expliquant que « le problème concerne un fournisseur unique et, dans les aéroports du groupe, d’autres fournisseurs approvisionnent la majorité des compagnies aériennes ».

Lufthansa envisage une baisse des capacités

De son côté, Lufthansa anticipe l’immobilisation d’une partie de sa flotte pour faire face à la hausse des coûts.

Un plan de crise prévoit l’immobilisation de 40 appareils. Dans un premier temps, 20 avions seraient cloués au sol, avant un éventuel doublement en cas d’aggravation de la situation.

Cela conduirait la compagnie à réduire ses capacités d’environ 2,5 %.

Ces immobilisations concerneraient principalement des appareils anciens, proches de la retraite, car plus gourmands en carburant.

Dans l’hémisphère sud, où les distances sont importantes, Air New Zealand est déjà passée à l’action.

Après une première réduction de capacité d’environ 5 % jusqu’au début mai, la compagnie a annoncé ce mardi 7 avril une nouvelle baisse de 4 % de son programme de vols, en raison du prix du kérosène et de la fermeture des hubs du Moyen-Orient, qui servaient de points de correspondance vers l’Asie et l’Europe.

Le patron de Ryanair alerte : "10 à 20 % de l’approvisionnement menacés"

Ryanair n’envisage pas encore de réduction immédiate de son activité.

Michael O’Leary estime toutefois que l’approvisionnement en carburant en Europe devrait rester stable jusqu’à fin mai. Mais si le conflit devait se prolonger au-delà de la mi-avril, son impact se ferait ressentir dès le mois suivant.

Il estime que "10 à 20 % de l’approvisionnement en carburant pourraient être menacés en juin, juillet ou août".

Dans ce scénario, les compagnies n’auraient d’autre choix que de supprimer certains vols ou de réduire leurs capacités en pleine haute saison estivale, rapportent nos confrères de Reuters.

Les coupes seraient opérées en fonction des niveaux de stocks et des restrictions en vigueur dans les différents aéroports.

France : les compagnies aériennes alertent le gouvernement

En France, pour l’heure, les dirigeants des compagnies ne se montrent pas alarmistes, mais souhaitent disposer d’un état des lieux précis.

Nous révélions la semaine passée que plusieurs dirigeants avaient demandé au gouvernement de faire un point détaillé afin d’évaluer l’ampleur du risque.

"Il n’y a, pour l’heure, pas vraiment de discussion formalisée au sein des compagnies. Mais nous avons soulevé le risque sur l’approvisionnement, car les niveaux de stocks sont très faibles.

Le gouvernement a plutôt tendance à minimiser cette réalité. Il adopte une vision très optimiste, ce qui peut se comprendre.

Nous manquons de visibilité," nous expliquait un dirigeant préférant conserver l’anonymat.

Une étude a été menée par la DGAC auprès des huit plus grandes plateformes aéroportuaires françaises.

Le ministère des Transports a tenu à rassurer, assurant qu’il n’y a, à ce stade, pas de risque de pénurie pesant sur les approvisionnements.

En Asie, les compagnies sabrent dans les programmes

Autres articles
En Asie, la dépendance au kérosène en provenance du Golfe n’est pas sans conséquence sur l’exploitation des compagnies.

Près de 80 % du carburant asiatique provient de cette région.

Dès le mois de mars, plusieurs pays ont mis en place des mesures pour limiter la consommation de pétrole. Vietnam Airlines a ainsi annoncé la suppression de 23 vols par jour afin d’économiser du kérosène.

En Birmanie, des transporteurs suspendent des dessertes domestiques, tandis qu’Air India effectue des arrêts techniques à Kolkata sur la liaison Yangon–Delhi en raison des tensions sur l’approvisionnement.

Au Pakistan, les pilotes sont invités à embarquer le maximum de carburant possible à l’étranger avant de se poser dans le pays.

Guertre au Moyen-Orient : le taux de reprise des vols des compagnies du Golfe

Effondrement du trafic aérien dans le Golfe
Vols quotidiens · 26 Fév – 6 Avr 2026 · Source Flightradar24
26 Fév ● NORMAL
Total vols 2 114 100%
Données : Flightradar24

Lu 356 fois

Tags : crise golfe, italie, kerosene, lufhtansa
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Top of Travel

Brand news AirMaG

Corsair : une classe Business pensée pour le long-courrier

Corsair : une classe Business pensée pour le long-courrier
Dans le cadre de sa transformation engagée depuis 2021, Corsair a fait de la classe Business un...
Dernière heure

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026

Hôtellerie française : un début d’année 2026 bien orienté

Jersey et Guernesey passent à l’ETA : ce qui change pour les voyageurs français dès avril 2026

Guerre en Iran : restrictions de kérosène, vols réduits… l’aérien sous tension

Les Émirats arabes unis déconseillés sauf raison impérative

Brand News

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin
Début 2026, Air Tahiti Nui a franchi une nouvelle étape de son développement, en annonçant une...
Les annonces

A VENDRE - Agence de voyages sur-mesure Premium - (Paris (75))
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

INTERMEDES - Gestionnaire de voyages / Relation qualité clients H/F - CDI - (Paris 10e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages expérimenté H/F - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !
Distribution

Distribution

Ditex 2026 : le pari risqué, mais gagnant, de Francis Rosales (vidéos)

Ditex 2026 : le pari risqué, mais gagnant, de Francis Rosales (vidéos)
Partez en France

Partez en France

Les Catacombes de Paris rouvrent avec un parcours repensé

Les Catacombes de Paris rouvrent avec un parcours repensé
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Jersey et Guernesey passent à l’ETA : ce qui change pour les voyageurs français dès avril 2026

Jersey et Guernesey passent à l’ETA : ce qui change pour les voyageurs français dès avril 2026
Production

Production

Hausse carburant : ÔVoyages / Thalasso n°1 prend des mesures pour limiter l'impact

Hausse carburant : ÔVoyages / Thalasso n°1 prend des mesures pour limiter l'impact
AirMaG

AirMaG

Guerre en Iran : restrictions de kérosène, vols réduits… l’aérien sous tension

Guerre en Iran : restrictions de kérosène, vols réduits… l’aérien sous tension
Transport

Transport

Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin

Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin
La Travel Tech

La Travel Tech

Marketing d’influence : quels leviers de développement pour le tourisme ?

Marketing d’influence : quels leviers de développement pour le tourisme ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hôtellerie : Accor consolide sa présence au Maroc

Hôtellerie : Accor consolide sa présence au Maroc
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie française : un début d’année 2026 bien orienté

Hôtellerie française : un début d’année 2026 bien orienté
Futuroscopie

Futuroscopie

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant met en place une "Politique Sérénité" pour soutenir la distribution

Ponant met en place une "Politique Sérénité" pour soutenir la distribution
TravelJobs

Emploi & Formation

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias