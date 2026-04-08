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Destination refuge : l'Ile Maurice, la valeur sûre de Myriam Tord (Vidéo)

Une série sur les destinations "refuge" à proposer à vos clients


Depuis fin février et le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, les agences de voyages ont dû, dans un premier temps, affronter les rapatriements et les annulations, faire preuve de réassurance et désormais d’imagination. Alors que les clients ne veulent plus emprunter les compagnies du Golfe et se détournent de nombreuses destinations… nous vous proposons, dans cette série, de découvrir la destination refuge d’un agent de voyages. Nous débutons avec Myriam Tord.


Rédigé par le Mercredi 8 Avril 2026 à 07:12

TAP Air Portugal
Le secteur reste confronté à l’attentisme des clients.

La guerre en Iran, qui ne devait durer que quatre semaines, semble ne pas avoir d’issue pour des États-Unis incapables d’expliquer clairement ce qu’ils font dans ce nouveau bourbier.

Le plus délicat dans ce conflit n’est pas tant la position américaine que ses répercussions à l’échelle mondiale : impact sur l’économie, flambée des cours du baril, centaines de bateaux bloqués par la fermeture du détroit d’Ormuz, attaques contre les raffineries et usines de la région.

Dans ce flot de mauvaises nouvelles, entrecoupé des éructations du président américain, les Français se projettent peu, voire plus du tout. Ils attendent d’en savoir davantage avant de réserver leurs voyages.

Alors que la saison estivale se joue en ce moment pour les agences de voyages et les tour-opérateurs, nous vous proposons de vous inspirer en découvrant la destination refuge d’une professionnelle du tourisme.

Embarquez aujourd’hui avec Myriam Tord, responsable adjointe de Versailles Voyages.

La destination refuge propose : soleil, multiculturel et le Séga

Et là, vous vous demandez ce qu’est une destination refuge ?

C’est tout simple, cela peut être un pays, une région ou un lieu relativement peu affecté par le conflit au Moyen-Orient, qu’il est possible de proposer à ses clients en contre-proposition d’un voyage qu’ils ne souhaitent plus honorer, par crainte ou simplement pour renouer le dialogue commercial.

Pour lancer cette série, Myriam Tord vous propose sa destination refuge à travers trois mots : soleil, multiculturalisme et Séga.

Le Séga est une danse pratiquée à Maurice, mais aussi dans les îles de la région. Elle trouve ses racines à l’époque coloniale et serait une fusion des pratiques de peuples, esclaves et migrants venus vers l’océan Indien.

A lire : Pourquoi partir en vacances à l'île Maurice

Le mot pourrait trouver son origine dans "tchega", désignant un type de danse pratiqué au Mozambique.

L’une des variantes du Séga à La Réunion a été inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel français en 2020. Bien que l’archipel ne compte que 1,2 million d’habitants, il est marqué par une forte diversité ethnique.

De fait, les multiples colonisations, notamment la dernière en date par la Couronne britannique, ont conduit 462 000 travailleurs étrangers à venir s’installer à Maurice entre 1835 et 1914.

Ils venaient d’Inde, mais aussi de Chine, des Comores, de Madagascar, du Mozambique et d’Asie du Sud-Est, comme le rappelle le site Mauritius Now.

Voici pour le moment culturel de la chronique.

Maurice a bien des atouts dans cette période

Nous embarquons donc à l'Ile Maurice avec Myriam Tord.

Au-delà de la carte postale, la destination présente de sérieux atouts pour les agents de voyages et les voyageurs français. Le premier d’entre eux : une bonne connectivité aérienne depuis la métropole.

L’île est desservie par Air Mauritius (depuis Paris et Nice), Air France, Air Austral et Corsair.

Ce sont plusieurs dizaines de vols par semaine qui relient la France à l’île, sans transiter par un pays du Golfe. “Actuellement, c’est un gros plus.

La destination dispose aussi d’une offre hôtelière très diversifiée et d’un climat qui permet d’y aller toute l’année,” nous explique la cofondatrice du Helpdesk.

A lire : Formalités d'entrée : l'Ile Maurice prépare une autorisation de voyage électronique

Traditionnellement, la haute saison se concentrait sur l’hiver européen. Désormais, de plus en plus de voyageurs se rendent à Maurice en juillet et en août.

Ils profitent de températures plus clémentes, comprises entre 18 degrés le matin et 25 degrés l’après-midi, ainsi que de tarifs attractifs.

Et pour ceux qui pensent que Maurice se résume à ses hôtels haut de gamme et à ses plages paradisiaques, l’office de tourisme met de plus en plus en avant le cœur de l’île.

Outre l’ascension du Morne Brabant, il est possible de visiter le site naturel de Chamarel et ses cascades, la ville de Pamplemousses et le spectaculaire jardin Sir Seewoosagur Ramgoolam, ou encore de découvrir une végétation luxuriante lors d’une randonnée au départ de Tamarin.

Pour Myriam Tord, son incontournable sur l’archipel qu’elle conseille à ses clients et qu’elle a adoré visiter, reste la plantation de thé Bois Chéri.

i"[Un lieu magnifique qui donne sur un plan d’eau, avec un lever de soleil incroyable et une ambiance très détendue. Et déguster le thé à la vanille est un vrai délice]i," nous confie la responsable.

Et si, cet été, vous proposiez à vos clients de quitter la Méditerranée pour découvrir un territoire qui offre plusieurs voyages en un ?

France - Maurice : quelles sont les fréquences selon Resaneo pour l'été ?

Vols directs depuis Paris — Source : Resaneo

Compagnie & horaires LU MA ME JE VE SA DI
✈  Paris Roissy-Charles de Gaulle → Île Maurice · Sir Seewoosagur Ramgoolam
AIR MAURITIUS 16:20 → 05:35 (+1j)
AIR FRANCE 18:20 → 07:30 (+1j)
AIR MAURITIUS 21:10 → 10:25 (+1j)
✈  Paris Orly → Île Maurice · Sir Seewoosagur Ramgoolam
CORSAIR 21:00 → 12:40 (+1j)
CORSAIR 21:20 → 10:55 (+1j)
CORSAIR 21:20 → 13:00 (+1j)

Horaires indicatifs, tous les vols arrivent le lendemain (+1j). Données : Resaneo. Vérifier les disponibilités avant réservation.


Air Austral propose aussi plusieurs vols par jour, entre Paris et Maurice, avec une escale à la Réunion.

🇲🇺

République de Maurice

Île de l'océan Indien · Afrique australe · Juillet & Août

✓ Destination sûre Risque faible (MEAE France)

Monnaie

Devise officielle

Roupie mauricienne (MUR / Rs)

1 euro vaut environ

48 MUR

100 MUR ≈

2,08 €

Taux indicatif — vérifier avant le départ

Météo juillet — août

Températures

18 — 24 °C

Mer

~25 °C

Pluies

Faibles

Saison sèche et fraîche (hiver austral)

Alizés forts — côte est plus ventée

Meilleure période pour visiter Maurice

Régime politique & sécurité

🏛

République parlementaire démocratique

Indépendante depuis 1968 · stabilité politique solide

Risque faible selon le MEAE (France)

Petite délinquance en zones très touristiques

Aucune zone formellement déconseillée

Formalités d'entrée

VISA

NON REQUIS

citoyens UE / France

Durée max. sans visa

90 jours

Passeport valide (ou CNI pour UE)

Billet retour requis à l'arrivée

Preuve d'hébergement recommandée

Langues parlées

Créole mauricien

Langue du quotidien

Français

Médias, tourisme, culture

Anglais

Langue officielle

Hindi · Tamoul · Bhojpuri

Communautés locales

Aéroports principaux

SSR International (MRU)

Plaisance, Mahébourg

Aéroport principal

Rodrigues (RRG)

Île Rodrigues (dépendance)

Se déplacer sur l'île

🚗

Location de voiture

Recommandé · conduite à gauche

🚌

Bus (NTA)

Réseau dense, très économique

🚕

Taxi

Négocier avant le trajet

🛺

Moto-taxi / tuk-tuk

Déplacements courts locaux

Sources : ile-maurice.fr · diplomatie.gouv.fr · partir.com · tropicalement-votre.com  —  Données indicatives, à vérifier avant le départ.



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Tags : maurice, myriam tord
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