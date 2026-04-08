Destination refuge : l'Ile Maurice, la valeur sûre de Myriam Tord (Vidéo)

La guerre en Iran, qui ne devait durer que quatre semaines, semble ne pas avoir d’issue pour des États-Unis incapables d’expliquer clairement ce qu’ils font dans ce nouveau bourbier.
Le plus délicat dans ce conflit n’est pas tant la position américaine que ses répercussions à l’échelle mondiale : impact sur l’économie, flambée des cours du baril, centaines de bateaux bloqués par la fermeture du détroit d’Ormuz, attaques contre les raffineries et usines de la région.
Dans ce flot de mauvaises nouvelles, entrecoupé des éructations du président américain, les Français se projettent peu, voire plus du tout. Ils attendent d’en savoir davantage avant de réserver leurs voyages.
Alors que la saison estivale se joue en ce moment pour les agences de voyages et les tour-opérateurs, nous vous proposons de vous inspirer en découvrant la destination refuge d’une professionnelle du tourisme.
Embarquez aujourd’hui avec Myriam Tord, responsable adjointe de Versailles Voyages.
La destination refuge propose : soleil, multiculturel et le Séga
C’est tout simple, cela peut être un pays, une région ou un lieu relativement peu affecté par le conflit au Moyen-Orient, qu’il est possible de proposer à ses clients en contre-proposition d’un voyage qu’ils ne souhaitent plus honorer, par crainte ou simplement pour renouer le dialogue commercial.
Pour lancer cette série, Myriam Tord vous propose sa destination refuge à travers trois mots : soleil, multiculturalisme et Séga.
Le Séga est une danse pratiquée à Maurice, mais aussi dans les îles de la région. Elle trouve ses racines à l’époque coloniale et serait une fusion des pratiques de peuples, esclaves et migrants venus vers l’océan Indien.
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Le mot pourrait trouver son origine dans "tchega", désignant un type de danse pratiqué au Mozambique.
L’une des variantes du Séga à La Réunion a été inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel français en 2020. Bien que l’archipel ne compte que 1,2 million d’habitants, il est marqué par une forte diversité ethnique.
De fait, les multiples colonisations, notamment la dernière en date par la Couronne britannique, ont conduit 462 000 travailleurs étrangers à venir s’installer à Maurice entre 1835 et 1914.
Ils venaient d’Inde, mais aussi de Chine, des Comores, de Madagascar, du Mozambique et d’Asie du Sud-Est, comme le rappelle le site Mauritius Now.
Voici pour le moment culturel de la chronique.
Maurice a bien des atouts dans cette période
Au-delà de la carte postale, la destination présente de sérieux atouts pour les agents de voyages et les voyageurs français. Le premier d’entre eux : une bonne connectivité aérienne depuis la métropole.
L’île est desservie par Air Mauritius (depuis Paris et Nice), Air France, Air Austral et Corsair.
Ce sont plusieurs dizaines de vols par semaine qui relient la France à l’île, sans transiter par un pays du Golfe. “Actuellement, c’est un gros plus.
La destination dispose aussi d’une offre hôtelière très diversifiée et d’un climat qui permet d’y aller toute l’année,” nous explique la cofondatrice du Helpdesk.
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Traditionnellement, la haute saison se concentrait sur l’hiver européen. Désormais, de plus en plus de voyageurs se rendent à Maurice en juillet et en août.
Ils profitent de températures plus clémentes, comprises entre 18 degrés le matin et 25 degrés l’après-midi, ainsi que de tarifs attractifs.
Et pour ceux qui pensent que Maurice se résume à ses hôtels haut de gamme et à ses plages paradisiaques, l’office de tourisme met de plus en plus en avant le cœur de l’île.
Outre l’ascension du Morne Brabant, il est possible de visiter le site naturel de Chamarel et ses cascades, la ville de Pamplemousses et le spectaculaire jardin Sir Seewoosagur Ramgoolam, ou encore de découvrir une végétation luxuriante lors d’une randonnée au départ de Tamarin.
Pour Myriam Tord, son incontournable sur l’archipel qu’elle conseille à ses clients et qu’elle a adoré visiter, reste la plantation de thé Bois Chéri.
i"[Un lieu magnifique qui donne sur un plan d’eau, avec un lever de soleil incroyable et une ambiance très détendue. Et déguster le thé à la vanille est un vrai délice]i," nous confie la responsable.
Et si, cet été, vous proposiez à vos clients de quitter la Méditerranée pour découvrir un territoire qui offre plusieurs voyages en un ?
France - Maurice : quelles sont les fréquences selon Resaneo pour l'été ?
Vols directs depuis Paris — Source : Resaneo
Horaires indicatifs, tous les vols arrivent le lendemain (+1j). Données : Resaneo. Vérifier les disponibilités avant réservation.
République de Maurice
Île de l'océan Indien · Afrique australe · Juillet & Août
Monnaie
Devise officielle
Roupie mauricienne (MUR / Rs)
1 euro vaut environ
48 MUR
100 MUR ≈
2,08 €
Taux indicatif — vérifier avant le départ
Météo juillet — août
Températures
18 — 24 °C
Mer
~25 °C
Pluies
Faibles
Saison sèche et fraîche (hiver austral)
Alizés forts — côte est plus ventée
Meilleure période pour visiter Maurice
Régime politique & sécurité
🏛
République parlementaire démocratique
Indépendante depuis 1968 · stabilité politique solide
Risque faible selon le MEAE (France)
Petite délinquance en zones très touristiques
Aucune zone formellement déconseillée
Formalités d'entrée
VISA
NON REQUIS
citoyens UE / France
Durée max. sans visa
90 jours
Passeport valide (ou CNI pour UE)
Billet retour requis à l'arrivée
Preuve d'hébergement recommandée
Langues parléesCréole mauricien
Langue du quotidienFrançais
Médias, tourisme, cultureAnglais
Langue officielleHindi · Tamoul · Bhojpuri
Communautés locales
Aéroports principaux
✈
SSR International (MRU)
Plaisance, MahébourgAéroport principal
✈
Rodrigues (RRG)
Île Rodrigues (dépendance)
Se déplacer sur l'île
Location de voiture
Recommandé · conduite à gauche
Bus (NTA)
Réseau dense, très économique
Taxi
Négocier avant le trajet
Moto-taxi / tuk-tuk
Déplacements courts locaux
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