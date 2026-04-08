Destination refuge : l'Ile Maurice, la valeur sûre de Myriam Tord (Vidéo)

Le secteur reste confronté à l’attentisme des clients.



La guerre en Iran, qui ne devait durer que quatre semaines, semble ne pas avoir d’issue pour des États-Unis incapables d’expliquer clairement ce qu’ils font dans ce nouveau bourbier.



Le plus délicat dans ce conflit n’est pas tant la position américaine que ses répercussions à l’échelle mondiale : impact sur l’économie, flambée des cours du baril, centaines de bateaux bloqués par la fermeture du détroit d’Ormuz, attaques contre les raffineries et usines de la région.



Dans ce flot de mauvaises nouvelles, entrecoupé des éructations du président américain, les Français se projettent peu, voire plus du tout. Ils attendent d’en savoir davantage avant de réserver leurs voyages.



Alors que la saison estivale se joue en ce moment pour les agences de voyages et les tour-opérateurs, nous vous proposons de vous inspirer en découvrant la destination refuge d’une professionnelle du tourisme.



Embarquez aujourd’hui avec Myriam Tord, responsable adjointe de Versailles Voyages.