TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelJobs  
Recherche avancée

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc

DGT Academy et Formations font le plein de nouveautés en cette année 2026


Une nouvelle année débute et, avec elle, son lot de besoins pour les réseaux de distribution, notamment en ressources humaines. Si les agences sont parfois à flux tendu, le besoin de formations et de montée en compétences est bien réel. Après déjà quatre années d’existence, DGT Formations dévoile un programme ambitieux, dans le sillage de sa nouvelle recrue star, Myriam Tord.


Rédigé par le Lundi 2 Février 2026

DGT Academy et Formations font le plein de nouveautés en cette année 2026 - DR
DGT Academy et Formations font le plein de nouveautés en cette année 2026 - DR
Agencia Catalana de Turisme
Je ne sais pas s’il y a de bonnes ou de mauvaises carrières, mais si je devais résumer la vie professionnelle, alors je vous dirais que c’est d’abord des rencontres.

Et cette adaptation d’un message philosophique d’un vieux scribe égyptien pourrait bien coller à pas mal d’opportunités dans le secteur du tourisme. Ce n’est pas Alexandre Alary et Myriam Tord qui diront le contraire.

L’une des agents de voyages les plus célèbres de France change de dimension et sort, un temps, de son point de vente pour enfiler un nouveau costume. Un changement d’univers qui a découlé d’une rencontre et de nombreuses discussions.

"Nous nous connaissons depuis un certain nombre d’années. Elle souhaitait évoluer et aussi diversifier son activité.

Myriam a envie de transmettre, nous cherchions une façon d’amorcer cela, et nous venons de la trouver. Il était aussi important pour nous, comme pour elle, que nous puissions travailler ensemble. C’est un projet commun.

Les agents veulent des personnes qui sont dans l’écosystème, qui connaissent le tourisme et leur quotidien, pas des personnalités débarquant de je ne sais où," nous explique Alexandre Alary.

Myriam Tord : "nous devons mettre en avant notre valeur-ajoutée"

La salariée de Versailles Voyages participera donc à l’atelier prévu en présentiel, sur une journée complète nommé "Relation client : renforcer sa posture avec confiance et sérénité."

La première salve de formations devrait débuter le 25 mars, puis les 7 et 16 avril 2026. Les sessions sont prévues pour accueillir entre 5 et 12 professionnels.

Myriam Tord, actuellement en plein rodage, ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc. Elle oscille entre la joie de transmettre et l’anxiété d’être à la hauteur des attentes de ses confrères, mais aussi des siennes.

Celle qui est habituée aux interventions lors de l’IFTM Top Resa ou d’autres manifestations se prépare avec la volonté d’apporter un vrai plus à ses confrères : dépasser le superficiel pour entrer en profondeur sur les points bloquants.

"Le but est de rentrer dans le concret, b[de ne pas rester dans la théorie : c’est souvent l’écueil, et ce qui manque dans ce type de formation.

On dit souvent i["il faut faire cela ou ceci", sans réellement savoir de quoi on parle au quotidien.]b

Je vais beaucoup m’appuyer sur mon expérience, sur ce que j’ai pu tester et les déboires que j’ai essuyés, comme agent de voyages, mais aussi sur tous les retours que j’ai des commerciaux ou sur le Helpdesk.

J’ai envie que les agents de voyages viennent me challenger sur des cas qu’ils ont, pour pouvoir les décortiquer et affiner leurs connaissances.

L’idée est de donner des tips à des agences qui souhaitent se démarquer par l’humain,]i" nous confie Myriam Tord.

Durant la journée, les participants apprendront donc à se valoriser.

L'enjeu est aussi de faire prendre conscience aux clients qu’en face d’eux ne se trouvent pas des personnes qui vendent des séjours prépackagés, mais aussi des personnes intéressées par le service, le conseil et l’écoute.

Myriam Tord : "Nous ne sommes pas des vendeurs, nous créons un vrai lien"

"Pour rendre notre secteur attractif, nous devons faire en sorte que ceux qui sont en poste soient motivés, sereins dans ce qu’ils font.

Nous ne sommes pas des vendeurs, nous créons un vrai lien, le tout dans un contexte d’évolution de la relation client.

Le fil rouge de ma carrière a toujours été de mettre en valeur le métier.

Cela passe par la formation, la mise à jour de la relation client, et par la question : comment être un agent de voyages ? Car, pour ne plus être stigmatisés, nous devons mettre en avant notre valeur ajoutée, et faire en sorte qu’elle soit perceptible pour les clients," souhaite-t-elle.

Les sessions affichent déjà une belle affluence, mais il reste encore quelques places.

D’autres formations auront lieu au sein de DGT Formations sur la thématique du management, baptisée "Leadership & Communication interpersonnelle," animée par Adeline Musset-Sullivan, qu’on ne présente plus.

L’IA sera bien sûr au rendez-vous avec une journée pour "Optimiser la productivité et la durabilité grâce à l’IA", avec Lucile Violet-Parlange.

"Les agents veulent comprendre l’IA, mais surtout avoir des cas d’usage, des exercices qui correspondent à leurs problématiques, et voir comment l’IA générative peut être une solution.

Lucile a l’avantage d’avoir travaillé dans beaucoup de structures du tourisme : donc elle connaît les enjeux et les besoins des professionnels.

Ce n’est pas tout, car nous avons aussi des nouveautés sur la DGT Academy, la plateforme accessible 24 h/24 et 7 j/7, qui a fait un bon démarrage," nous partage Alexandre Alary.

DGT Academy : de la formation en ligne aux événements en présentiel

Ce site permet aux acteurs de pouvoir entretenir leurs connaissances et leur montée en compétence tout au long de l’année, que ce soit sur des destinations, avec un angle éco-responsable, mais aussi sur d’autres sujets métiers.

Au total, plus de 70 agences ont accès au contenu, et des discussions avec des réseaux sont en cours, pour porter ce chiffre au-delà de 100.

"Nous y retrouvons des micro-formations, des webinaires ou des supports techniques.

Nous offrons aussi la possibilité de découvrir ou redécouvrir des prestataires. Il y a eu notamment Cocohop, qui a attiré beaucoup de monde. Puis, nous allons avoir des rendez-vous pour dévoiler ce qu’est le label Travel Life.

Assurever va y présenter ses nouveautés, etc. APG France va rejoindre la plateforme afin de transmettre son ADN, via Antoine Huet : donc toutes leurs actualités. Ils organiseront des webinaires et partageront des ressources.

Le réceptif Quimbaya Latin America arrivera aussi dans quelques jours, en la personne de Claudia Terrade. Nous sommes en discussions avec d’autres partenaires et destinations.

Comme c’est nouveau, il a fallu que ça rentre dans les habitudes des professionnels, et finalement le bouche-à-oreille a fait venir les agences. Au-delà de la plateforme, nous réfléchissons à la création d’événements en présentiel. Nous sommes sur une communauté qui aurait besoin de se rencontrer et d’échanger physiquement.

Nous voulons redéfinir les codes de l’événementiel, en lien avec les destinations et les thématiques. Le tout à taille humaine, dans un moment qualitatif et divertissant," dévoile le directeur de DGT Formations et Academy.

"L’industrie est passée dans une autre phase sur le sujet du durable"

Autres articles
Depuis quelques mois, à l’image des entreprises relocalisant leurs salariés dans leurs bureaux, le présentiel fait un retour en force.

Le durable, lui, n’a pas totalement disparu de la programmation : il s’est juste fondu dans le contenu. Bien que le terme ne soit pas vendeur et un peu flou, c’est aux agents de voyages d’être force de proposition et, pour cela, il convient d’être formé aux produits.

"Nous proposons de découvrir des pays sous un autre angle, avec du sens, le tout avec une vision éco-responsable. Je pense que l’industrie est passée dans une autre phase sur le sujet du durable : preuve en est le village des initiatives durables lors du dernier IFTM Top Resa.

Nos formations sont ancrées sur le cœur de métier, sur le produit, et intègrent des destinations sous un autre angle, avec du sens, le tout avec une vision éco-responsable, puis en sourçant des prestataires engagés.

Nous avons créé Desti'Durable, face à ce problème de méconnaissance et de problématique d’outils, et de sourcing des agences," conclut Alexandre Alary.

Et justement, sur l’éductour 2.0, des nouveautés sont attendues très prochainement, comme le nom de la future destination.


Lu 321 fois

Tags : alexandre alary, dgt academy, dgt formations, myriam tord
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Les annonces

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Actu Emploi et Formation

Emploi & Formation

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc
Une nouvelle année débute et, avec elle, son lot de besoins pour les réseaux de distribution, notamment en ressources...

Emploi, salaires, attractivité : où en est le tourisme depuis le Covid ?

Emploi, salaires, attractivité : où en est le tourisme depuis le Covid ?
Après deux années de fortes tensions sur le recrutement, le marché de l’emploi dans le tourisme montre des signes...

L'aéroport Marseille Provence organise un Forum de l’Emploi

L'aéroport Marseille Provence organise un Forum de l’Emploi
À l’approche de la haute saison, l’Aéroport Marseille Provence organise un Forum de l’Emploi le 12 février. En...
Dernière heure

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc

Outre-mer : taxes, coûts, infrastructures… pourquoi l’aérien est à la peine ? [ABO]

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?

Agents de voyages : comment mieux vendre l’assurance ? [ABO]

Emploi, salaires, attractivité : où en est le tourisme depuis le Covid ?

Recruteurs

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
Rejoindre MSC Croisières, c’est intégrer une compagnie de croisières internationale proposant des itinéraires sur les...

MARIETTON DEVELOPPEMENT

CARREFOUR VOYAGES

Métiers

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits
Métier méconnu, le chargé(e) de paramétrage est en charge de la saisie de la production...

Technicien back-office, le trait d'union entre les clients et fournisseurs

Social media manager, le chef d’orchestre de la communication digitale

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?
Partez en France

Partez en France

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Vers un tourisme inclusif et durable pour Tahiti Et Ses Îles : les fondations posées pour l’avenir de la destination

Vers un tourisme inclusif et durable pour Tahiti Et Ses Îles : les fondations posées pour l’avenir de la destination
Production

Production

Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026

Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026
AirMaG

AirMaG

RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations

RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

L’Open Package SpeedMedia pour monter vos offres Flex

L’Open Package SpeedMedia pour monter vos offres Flex
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Heritage Resorts & Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée

Heritage Resorts &amp; Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée
HotelMaG

Hébergement

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026

La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias