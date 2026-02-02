Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc

Pour rendre notre secteur attractif, nous devons faire en sorte que ceux qui sont en poste soient motivés, sereins dans ce qu’ils font.



Nous ne sommes pas des vendeurs, nous créons un vrai lien, le tout dans un contexte d’évolution de la relation client.



Le fil rouge de ma carrière a toujours été de mettre en valeur le métier.



Cela passe par la formation, la mise à jour de la relation client, et par la question : comment être un agent de voyages ? Car, pour ne plus être stigmatisés, nous devons mettre en avant notre valeur ajoutée, et faire en sorte qu’elle soit perceptible pour les clients,

Leadership & Communication interpersonnelle,

Optimiser la productivité et la durabilité grâce à l’IA

Les agents veulent comprendre l’IA, mais surtout avoir des cas d’usage, des exercices qui correspondent à leurs problématiques, et voir comment l’IA générative peut être une solution.



Lucile a l’avantage d’avoir travaillé dans beaucoup de structures du tourisme : donc elle connaît les enjeux et les besoins des professionnels.



Ce n’est pas tout, car nous avons aussi des nouveautés sur la

la plateforme accessible 24 h/24 et 7 j/7, qui a fait un bon démarrage,