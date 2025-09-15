Un éductour pas comme les autres : Desti’Durable révèle une Catalogne éco responsable

La genèse : Quand la conviction devient action
Le tourisme de demain s’invente aujourd’hui en conjuguant exigence environnementale, engagement social et partage de sens.
C’est de cette conviction qu’est né Desti’Durable, fruit d’une collaboration entre Alexandre ALARY - DGT Formations, organisme certifié Qualiopi, et Emilyne CHAUMONT – Elstarecon Événements & Conseils, agence événementielle immatriculée opérateur de voyages.
Ensemble, ils ont imaginé un programme innovant mêlant formation, immersion terrain et rencontre avec des acteurs locaux pour accélérer la compréhension des agences de voyage d’un produit touristique durable et leur offrir des clés opérationnelles pour proposer la Catalogne sous un autre jour, en valorisant ses initiatives responsables et de sens.
Après plusieurs mois de réflexion et de co-construction avec les partenaires de la destination, la première édition de Desti’Durable a choisi la Catalogne, reconnue pour son engagement pionnier en matière de tourisme écoresponsable, pour rassembler du 7 au 10 septembre 2025 un groupe d’agents de voyages venus se former autrement.
Du concret : Des actions, pas des intentions
Le succès de Desti’Durable repose sur une co-construction. Bien que l’idée de base ait émergé du souhait d’Alexandre de créer une formation différente, et d’Emilyne (spécialisée en Learning Expedition et sensible au tourisme responsable) d’apporter un concept différenciant, toute cette approche repose sur un réseau de partenaires mobilisés, qui ont accompagné chaque étape du projet, apportant expertise et ressources :
L’élaboration minutieuse avec l’ensemble des partenaires catalans et espagnols – Agència Catalana de Turisme, Renfe, l’écoresort Mas Salagros et leurs prestataires responsables – a permis aux agences participantes de s’approprier concrètement les solutions de tourisme durable, du choix du rail pour limiter l’empreinte carbone aux rencontres sur le terrain illustrant les pratiques RSE.
Resaneo, fortement engagé dans le développement du rail au service du tourisme, saisit avec enthousiasme l’opportunité de s’associer à Desti’Durable afin d’accompagner les agences dans leur transition vers des voyages plus durables et responsables. En tant que partenaire officiel des éditions, Resaneo met à disposition son expertise et ses outils pour favoriser des solutions de mobilité à faible empreinte carbone et inspirer un tourisme écoresponsable, en adéquation avec les attentes actuelles des professionnels et des voyageurs.
Orienté innovation, TravelAssist voit dans Desti’Durable une formidable occasion de renforcer l’accompagnement des voyageurs. Grâce à l’expertise partagée par l’Office de Tourisme de Catalogne, les concierges enrichissent leur connaissance et proposent des expériences authentiques et responsables. En collaborant étroitement avec les destinations, ils participent activement à l’émergence d’un tourisme plus engagé et porteur de sens.
La dimension concrète de l’éductour Desti’Durable s’est pleinement incarnée à travers une formation immersive de 9h30 dédiée à la conception, la commercialisation et la communication du produit touristique durable. Après un premier module introductif en amont, les participants ont approfondi leurs savoirs en présentiel : échanges authentiques, études de cas réels et repérage des leviers essentiels pour bâtir des offres responsables et attractives.
Un dernier temps fort de formation, planifié dans les prochaines semaines, viendra compléter l’ensemble : retour sur les acquis, focus sur les points-clés et mise en pratique via des ateliers collaboratifs.
Ce fil conducteur entre théorie et terrain a assuré une parfaite cohérence pédagogique, dotant les agents de voyages de solutions opérationnelles et inspirantes pour passer de l’intention à des réalisations différenciantes et immédiatement applicables.
Et un workshop de prestataires locaux qui a déjà inspiré de nouvelles idées aux agences et quelques demandes de briefs pour leurs clients.
Du fun : Jouer collectif, apprendre autrement !
Avec Desti’Durable, la montée en compétences prend des airs de véritable aventure collective : la convivialité et la bonne humeur s’invitent à chaque instant.
Dès l’arrivée, le ton est donné grâce à un « break the ice » original : un jeu interactif, conçu pour briser la glace, plonge immédiatement les participants dans le vif du sujet, grâce à des quiz, défis ou cartes initiatives inspirées de réussites durables aux quatre coins du monde (routiers solaires, hôtels zéro émission, recyclage créatif…), issues directement du programme officiel de l’éductour.
Cette animation collective doit aussi beaucoup au partenaire Fabrice NIDIAU - Tourismes.tv, qui n’a pas seulement produit les vidéos et les photos de l’événement, mais a également co-animé la soirée aux côtés d’Emilyne. Son humour pétillant et sa capacité à mettre à l’aise tout le monde ont permis de briser les codes classiques et de créer une ambiance chaleureuse et conviviale dès les premiers instants.
Ce dispositif collectif stimule la synergie de groupe en faisant appel à la curiosité, à la rapidité et au partage, tout en sensibilisant de manière ludique aux enjeux internationaux du tourisme responsable.
Tout au long du séjour, l’alternance d’ateliers pratiques, de team building thématiques et de challenges sensoriels (dégustation de vins bio dans les vignes d’Alella, activités œno-gastronomiques participatives) crée une dynamique joyeuse, propice à la créativité et à l’entraide entre pairs.
La course d’orientation RSE au Campus Belloch loin d’être anodine, laisse une marque forte de la dynamique collective. Elle plonge tous les participants au cœur d’une aventure aussi sportive que pédagogique. En équipes : agents de voyage et partenaires se sont lancés sur un vaste parcours naturel, où chaque balise était l’occasion de relever des défis sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU, mais aussi de tester leurs connaissances sur la Catalogne (culture, patrimoine et histoire).
À chaque étape, l’entraide montait d’un cran : les échanges allaient bon train, les débats faisaient émerger les meilleures idées et la résolution des énigmes, déclenchant sourires et complicité. Rires, petites piques amicales, encouragements et esprit d’équipe ont rythmé le parcours. Dans cette joyeuse effervescence, chaque défi mettait en lumière les talents collectifs et nourrissait un véritable enthousiasme partagé au sein du groupe.
La convivialité lors des soirées gourmandes et la course, en relais nage libre, improvisée entre participants ont fini de souder les liens, rendant tous ces temps forts aussi fédérateurs que stimulants.
Ainsi, avec Desti’Durable, le « fun » dépasse le simple divertissement : il devient un véritable moteur d’exploration, de synergie et d’engagements partagés. Chacun repart enrichi par l’énergie du groupe, des souvenirs forgés dans une atmosphère complice, et la fierté d’appartenir à une communauté unie et engagée.
Du sens : Un parcours engagé, du train à l’assiette
Sélectionner la Catalogne comme terrain d’expérimentation, c’est avant tout privilégier le sens à chaque étape du parcours.
Tout commence par un choix engagé : rejoindre Barcelone en train avec la Renfe, réduisant ainsi l’empreinte carbone tout en favorisant le confort et la convivialité dès le départ. Sur place, chaque transfert vers une activité ou un partenaire a été pensé pour limiter les distances, avec des trajets inférieurs à 30 minutes, garantissant des déplacements raisonnés et un rythme propice à l’immersion.
L’hébergement au Mas Salagros 5*, premier écoresort 100 % écologique d’Espagne, labellisé Beyond Green, a incarné l’exemplarité : architecture bioclimatique, énergie renouvelable, mobilier local et cuisine bio sont le cadre d’un séjour engagé. Le restaurant 1497 de l’hôtel, honoré d’une étoile verte Michelin, a offert une expérience gastronomique combinant raffinement et responsabilité. De même, la découverte des vins bio du Bouquet d’Alella, au cœur des vignes, ponctuée d’un show cooking, a ajouté à l’expérience sensorielle, avec la dégustation de produits du terroir et la rencontre d’acteurs passionnés.
Des retours riches de concret, de fun et de sens
Les retours recueillis à chaud incarnent la richesse humaine et professionnelle de cette première édition :
« Un immense merci à Alexandre et Emilyne pour ce nouveau concept innovant, aux supers partenaires, à notre formatrice, sans oublier cette nouvelle famille Team Desti’Durable, ce groupe, beau, pro et fun. À très vite pour de nouvelles aventures ! » – Sébastien RUBIO – Voyages RUBIO
« Des rires et fou-rires au programme… Une magnifique victoire en relais. Au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs ! » – Stéphane VERDIER – EvaZion Selectour
« Un réel plaisir, un énorme boost d’énergie et de calorie que cet éductour… Viva Cataluña y Desti’Durable ! » – Caroline DEBONNAIRE – Vision Ethique
« Merci à tous pour votre sympathie, enthousiasme et énergie. La Catalogne vous accueillera toujours à bras ouverts et sous le soleil. » – Cécile LACROUTE – Responsable de Promotion Touristique – Tourisme de la Catalogne
« Je tiens à saluer la qualité de la sélection des prestataires et des participants, la cohérence du programme et l’engagement sincère en faveur d’un tourisme plus responsable. Cette immersion nous a permis de découvrir des initiatives locales concrètes, ancrées dans leur territoire, tout en nous donnant des clés utiles pour mieux intégrer le durable dans nos offres. » - Olivier BERNARD – Declic Evasion
Les témoignages unanimes soulignent combien Desti’Durable s’impose désormais comme le rendez-vous qui s’installe durablement, moteur d’engagements concrets et de collaborations qui se pérennisent au sein du secteur.
Alors que le secteur aborde la rentrée avec le regard tourné vers l’avenir, Desti’Durable vous donne rendez-vous lors du salon IFTM Top Resa pour prolonger la force collective de cette édition et imaginer ensemble les prochaines destinations responsables à explorer et promouvoir : Stand X052E au Village des initiatives durables.
Nos moments forts sur le salon :
Le 23 septembre à 18H15 : “Desti’Durable : Eductour-formation innovant pour accélérer la transition du tourisme responsable” lors des Initiatives en Scène – Stand-up for the Planet by mN’Organisation (au Village des initiatives durables) – Emilyne CHAUMONT
Le 24 septembre de 12H00 à 12H45 : « Conversation autour de Desti’Durable – Et si le tourisme durable devenait (vraiment) une opportunité économique ? » (à l’Espace Conversation) pour notre retour d’expérience de la première édition en Catalogne : mise en lumière des raisons de cet engagement, les premiers retours concrets et la plus value pour les agences. Conversation animée par : Alexandre ALARY, DGT Formations et Emilyne CHAUMONT.
