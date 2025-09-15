Un éductour pas comme les autres : Desti’Durable révèle une Catalogne éco responsable

Les retours recueillis à chaud incarnent la richesse humaine et professionnelle de cette première édition :



« Un immense merci à Alexandre et Emilyne pour ce nouveau concept innovant, aux supers partenaires, à notre formatrice, sans oublier cette nouvelle famille Team Desti’Durable, ce groupe, beau, pro et fun. À très vite pour de nouvelles aventures ! » – Sébastien RUBIO – Voyages RUBIO



« Des rires et fou-rires au programme… Une magnifique victoire en relais. Au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs ! » – Stéphane VERDIER – EvaZion Selectour



« Un réel plaisir, un énorme boost d’énergie et de calorie que cet éductour… Viva Cataluña y Desti’Durable ! » – Caroline DEBONNAIRE – Vision Ethique



« Merci à tous pour votre sympathie, enthousiasme et énergie. La Catalogne vous accueillera toujours à bras ouverts et sous le soleil. » – Cécile LACROUTE – Responsable de Promotion Touristique – Tourisme de la Catalogne



« Je tiens à saluer la qualité de la sélection des prestataires et des participants, la cohérence du programme et l’engagement sincère en faveur d’un tourisme plus responsable. Cette immersion nous a permis de découvrir des initiatives locales concrètes, ancrées dans leur territoire, tout en nous donnant des clés utiles pour mieux intégrer le durable dans nos offres. » - Olivier BERNARD – Declic Evasion



Les témoignages unanimes soulignent combien Desti’Durable s’impose désormais comme le rendez-vous qui s’installe durablement, moteur d’engagements concrets et de collaborations qui se pérennisent au sein du secteur.



Alors que le secteur aborde la rentrée avec le regard tourné vers l’avenir, Desti’Durable vous donne rendez-vous lors du salon IFTM Top Resa pour prolonger la force collective de cette édition et imaginer ensemble les prochaines destinations responsables à explorer et promouvoir : Stand X052E au Village des initiatives durables.



Nos moments forts sur le salon :



Le 23 septembre à 18H15 : “Desti’Durable : Eductour-formation innovant pour accélérer la transition du tourisme responsable” lors des Initiatives en Scène – Stand-up for the Planet by mN’Organisation (au Village des initiatives durables) – Emilyne CHAUMONT



Le 24 septembre de 12H00 à 12H45 : « Conversation autour de Desti’Durable – Et si le tourisme durable devenait (vraiment) une opportunité économique ? » (à l’Espace Conversation) pour notre retour d’expérience de la première édition en Catalogne : mise en lumière des raisons de cet engagement, les premiers retours concrets et la plus value pour les agences. Conversation animée par : Alexandre ALARY, DGT Formations et Emilyne CHAUMONT.

