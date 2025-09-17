Emilyne incarne l’audace et la transformation dans le monde du tourisme. Issue d’une famille « enfant de la balle », elle a exploré tous les aspects d’un secteur complexe : gestion de colonies de vacances, organisation événementielle, billetterie, logistique, social, comptabilité... Rapidement, elle impose sa marque en modernisant chaque poste qu’elle touche, infusant numérique et efficacité là où règne la tradition.



Quand la voie classique ne lui offre plus de sens, elle ose la rupture et trace sa route en fondant Elstarecon Evénements et Conseils, une agence qui porte clairement ses valeurs éthiques à travers son nom en Espéranto. Visionnaire du MICE et de l’événementiel responsable, elle cultive surtout la co-création et l’innovation dans chaque projet, en associant ses clients à des événements sur mesure où créativité et exigence se conjuguent.



Pionnière, Emilyne ne se contente pas d’organiser – elle transforme les habitudes et provoque l’engagement, que ce soit en ramassant plastiques et mégots sur la plage avec ses clients, ou en développant Desti’Durable avec DGT Formations : le tout premier Eductour consacré au tourisme responsable, lancé pour les 10 ans de son agence. Formatrice dans l’âme, toujours motrice, elle aime transmettre et fédérer autour de valeurs fortes.



Quadragénaire énergique, Emilyne est reconnue pour sa ténacité, son enthousiasme communicatif et sa capacité à réinventer les codes du tourisme. Prête à innover, co-créer et insuffler du sens dans chaque aventure professionnelle, elle reste, avant tout, une alliée incontournable pour imaginer demain !

