En Catalogne, Desti’Durable dépoussière l'éductour traditionnel [ABO]

Tout a commencé par une gare, en l’occurrence celle de la Part-Dieu à Lyon d’où partait un train aux couleurs de la compagnie espagnole : La Renfe, désireuse de conquérir le marché français à la fois depuis Lyon et Marseille mais surtout depuis Paris.



Un pari audacieux ? Certes. Mais, déjà une liaison quotidienne relie Lyon à Barcelone et une autre relie Marseille à Madrid via la capitale catalane.



En cinq heures pour la première, et en moins de 7 heures pour la seconde.



Du côté environnemental, tout va donc bien. Le voyage a évité l’avion et ses dépenses extravagantes de CO2 pour offrir lenteur, propreté. Et confort. Car finalement, les cinq heures passent vite et bien et nul ne regrette les attentes, les formalités, la guerre des valises… liées à l’aérien.



Deuxième bon point, un éco resort. Et pas n’importe lequel.



Avec 60 chambres, deux piscines, un spa reproduisant des termes antiques, de la verdure, 250 mètres carrés de panneaux solaires végétalisés…b[l’éco resort Le Mas Salagros et son mobilier chiné dans la région, ses textiles et linge de lit écologiques, son architecture bio climatique, son tri sélectif, son respect des normes RSE, son alimentation locale et bio… ne laisse rien de côté] b.



Il faut dire qu’il tient à préserver son label Beyond Green (Preferred hôtels).



Quant à sa table, devancée par quelques verres de vin régionaux, rouges, blancs et bio (Alella), elle compte un restaurant gastronomique doté de l’étoile verte Michelin. De quoi rassurer les amateurs de vins désespérés par l’augmentation alarmante des degrés de la production viticole de La Rioja et autres régions espagnoles.



Même constat pour l’établissement : Campus Belloch de la chaîne Chateauform, complétement dédié à une clientèle affaires, qui propose chambres de qualité, salles de réunions, restaurants, jardins, salles de jeux, discothèque, fontaines à eau, friandises gratuites… en formules « all inclusive », à des tarifs variant de 250 à 450 euros jour, repas compris. Repas bio bien sûr.