En Catalogne, Desti’Durable dépoussière l'éductour traditionnel [ABO]

Tout a commencé par une gare, en l’occurrence celle de la Part-Dieu à Lyon d’où partait un train aux couleurs de la compagnie espagnole : La Renfe, désireuse de conquérir le marché français à la fois depuis Lyon et Marseille mais surtout depuis Paris.
Un pari audacieux ? Certes. Mais, déjà une liaison quotidienne relie Lyon à Barcelone et une autre relie Marseille à Madrid via la capitale catalane.
En cinq heures pour la première, et en moins de 7 heures pour la seconde.
Du côté environnemental, tout va donc bien. Le voyage a évité l’avion et ses dépenses extravagantes de CO2 pour offrir lenteur, propreté. Et confort. Car finalement, les cinq heures passent vite et bien et nul ne regrette les attentes, les formalités, la guerre des valises… liées à l’aérien.
Deuxième bon point, un éco resort. Et pas n’importe lequel.
Avec 60 chambres, deux piscines, un spa reproduisant des termes antiques, de la verdure, 250 mètres carrés de panneaux solaires végétalisés…b[l’éco resort Le Mas Salagros et son mobilier chiné dans la région, ses textiles et linge de lit écologiques, son architecture bio climatique, son tri sélectif, son respect des normes RSE, son alimentation locale et bio… ne laisse rien de côté] b.
Il faut dire qu’il tient à préserver son label Beyond Green (Preferred hôtels).
Quant à sa table, devancée par quelques verres de vin régionaux, rouges, blancs et bio (Alella), elle compte un restaurant gastronomique doté de l’étoile verte Michelin. De quoi rassurer les amateurs de vins désespérés par l’augmentation alarmante des degrés de la production viticole de La Rioja et autres régions espagnoles.
Même constat pour l’établissement : Campus Belloch de la chaîne Chateauform, complétement dédié à une clientèle affaires, qui propose chambres de qualité, salles de réunions, restaurants, jardins, salles de jeux, discothèque, fontaines à eau, friandises gratuites… en formules « all inclusive », à des tarifs variant de 250 à 450 euros jour, repas compris. Repas bio bien sûr.
La Catalogne verte, pour le plaisir
Ces hébergeurs sont-ils les seuls à jouer la carte de la durabilité ? Loin de là.
Comme ailleurs, de nombreuses entreprises (hôtels, camping, caves et chais, opérateurs de loisirs : excursions en bateau, randonnées…) essaient de concevoir une offre proche de la nature, répondant aux normes environnementales d’une clientèle désireuse de savourer l’Espagne sans pour autant devoir s’agglutiner sur des plages trop peuplées et les rues d’une capitale régionale aujourd’hui décriée par une partie de sa population, asphyxiée par les vagues d’un surtourisme non maîtrisé.
C’est que la Catalogne a bel et bien enregistré quelque 20 millions de visiteurs en 2024, soit une hausse de prés de 10% par rapport à l’année précédente dont 3,9 millions de Français dépensant en moyenne 134 euros par jour.
Sur le seul littoral catalan, on compte 60% de nos compatriotes venant dans la région !
Des performances qualitatives que les autorités touristiques régionales ne cherchent pas à amplifier.
A l’heure du « voyager moins pour voyager mieux », la directrice France de l’Office du tourisme de la Catalogne, Josefina Mariné, est formelle : « Nous avons aujourd’hui pour feuille de route l’application des 4 D : Dépenses, Dessaisonalisation. Déconcentration. Diversification. Car, nous sommes bel et bien à la recherche d’une clientèle de qualité respectueuse de notre culture, nos traditions, nos populations locales ».
Devancée par les îles Baléares qui, fort à propos, ont décrété l’état d’urgence environnementale il y a une bonne dizaine d’années (en 2016) en imposant une écotaxe, la région vedette du tourisme espagnol, avance aussi à grands pas.
D’ores et déjà, elle propose des brochures inspirantes sur son site.
Elle identifie aussi les bonnes pratiques, les partage et stimule la mise en place d’une politique durable qui sera portée dès cette année par une opération originale « Le grand tour ». Soit, la décomposition du territoire en 5 micro régions permettant de découvrir des facettes moins connues de la Catalogne, surtout dans l’arrière pays. Soit en train, soit en voiture, soit en vélo.
De plus, elle n’hésite pas à soutenir des opérations comme l’eductour auquel nous avons participé dont le but était de sensibiliser les agents de voyages français aux problématiques durables.
Desti'Durable : des formations mélangeant terrain et théorie : « du concret, du fun, et du sens »
Très populaires parmi les acteurs du tourisme territorial, les formations au tourisme durable en revanche, ne sont pas légions parmi les voyagistes et agences. Mais voilà la carence réparée. L’organisme Desti’Durable a mis en place un éductour/formation à l’intention des agences de voyages désireuses d’améliorer leurs prestations vis-à-vis d’une clientèle dont on sait qu’elle ne joint pas toujours les gestes à la parole, mais est pleine de bonnes intentions.
Pour Alexandre Alary, co fondateur avec Emilyne Chaumont de Desti’Durable et lauréat des Trophées du voyage responsable de TourMaG : « Il devient nécessaire d’aider les agences à allier théorie et pratique pour pénétrer l’univers complexe d’un tourisme respectueux à la fois de l’environnement, des cultures locales et de leur économie ».
Pour cela, les deux associés ont donc co-construit une démarche de formation composée d’un module en distanciel et d’un autre en présentiel dispensé par des experts.
Promue auprès de tous les réseaux d’agences de voyages, l’expérience a attiré pour sa première édition, une dizaine d’agences dont Prêt à partir, Selectour, Vision Ethique, Alma Mundi… Au programme, un séjour de 3 nuits dans les établissements évoqués plus haut, qui n’ont pas manqué de faire l’unanimité ainsi que des visites de prestataires engagés.
Ajoutons enfin que pour Emilyne Chaumont, l’heure est toujours à la stratégie du Colibri, avec une difficulté : contourner la théorie et entrer dans une phase pratique. D’où l’idée d’un voyage sur le terrain et du workshop organisé pour les participants, qui leur a permis de rencontrer des acteurs locaux et de réfléchir avec eux à des problématiques somme toute, nouvelles !
Selon elle, il faut en fait : « S’adapter pour se différencier, s’engager localement, échanger et pratiquer la co construction ». Ce qui n’a rien d’évident.
D’où un autre objectif : faire communauté afin d’orienter une démarche globale à laquelle les agents de voyage ne sont pas encore très sensibles. Tout comme leurs clientèles qui, jeunes ou moins jeunes, ne recherchent pas forcément à pratiquer un tourisme solidaire. Surtout si celui-ci est plus onéreux.
Bon point donc pour cette première édition qui devrait se démultiplier et se généraliser d’autant plus vite que les crises climatiques et environnementales n’ont pas dit leur dernier mot.
En 2026, une nouvelle formation est prévue dont le partenaire sera dévoilé dans les semaines qui viennent. Où ? Probablement hors frontière car la singularité des formations de Desti’Durable repose sur des alliances avec des partenaires (destinations, transporteurs, hébergeurs, activités) cherchant à parfaire leur propre compétence sur le sujet et à se positionner sur un créneau essentiel pour l’avenir du tourisme.
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
