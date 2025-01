Resaneo : Les premières nouveautés de 2025

Jean-Pol Leclercq, poursuit : « L’immense majorité des voyageurs se connectent à Internet durant leur séjour à l’étranger, et je ne coupe pas à la règle. Il suffit de voir la première action des passagers lorsque l’avion vient de se poser sur la piste. Avant de détacher leur ceinture et de se ruer sur les coffres à bagages, ils prennent leurs smartphones et désactivent le mode avion. Or ce réflexe conditionné peut coûter cher, même pour quelques secondes.

Resaneo remédie à ce besoin en proposant un service avec son partenaire.

Chaque agence titulaire d’un compte Resaneo pourra proposer à son client une eSIM gratuite avec 1Go de données, y compris si elle vend un forfait avec un TO, sans acheter de vol sur la plateforme.

Pour ce faire, rien de plus simple.Il suffit d’ouvrir l’onglet « Réserver/Emettre » du menu Resaneo et de cliquer sur « eSIM à l’étranger ».

Le voyageur pourra, s‘il le désire, acheter des Go supplémentaires. Le service est disponible dans plus de 120 pays. Nous avons lancé ce produit il y a quelques temps déjà avec quelques-uns de nos partenaires, et le succès étant au rendez-vous, nous avons décidé de l’étendre à toutes les agences de voyages. »