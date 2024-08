Desti'Durable : qu'est ce que l'éductour 3.0 ?

La crise sanitaire a propulsé le tourisme durable dans toutes les réflexions, les bouches et campagnes marketing de l'industrie.



Quatre ans plus tard, alors que le secteur retrouve une certaine normalité, il semble moins être une préoccupation au contraire des voyageurs.



Selon le dernier baromètre Booking sur le tourisme durable 2024, la durabilité est désormais une priorité pour de nombreux voyageurs.



L'enquête révèle que 71 % des voyageurs souhaitent laisser les lieux visités en meilleur état, quand 62 % des voyageurs estiment que ces actions écoresponsables ajoutent de la valeur à leurs vacances.



Prendre soin des destinations, des peuples et de la nature est devenu un réflexe, mais aussi un incontournable levier pour profiter sereinement de ses voyages.



C'est dans ce contexte, entre des clients de plus en plus engagés et des professionnels qui ne savent pas toujours s'y prendre qu'est né Desti'Durable. DGT Formations et Elstarecon Événements et Conseils sont fiers d'annoncer le lancement de cet éductour nouvelle génération.