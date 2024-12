La Guadeloupe part à la conquête du marché allemand

Cet éductour a permis aux participants de découvrir des lieux emblématiques tels que la Soufrière, la réserve des Îlets Pigeons, ou encore le Mémorial ACTe.



Les agents ont également exploré les Saintes, Marie-Galante, et le jardin botanique de Deshaies, tout en visitant neuf hébergements de 3 à 5 étoiles.



« Le voyage en Guadeloupe du 03-08.12.2024, organisé par le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe a été un grand succès pour nous, les participants. Le voyage était très bien organisé et nous a permis de découvrir et d'appréhender tous les points forts géologiques, botaniques, culturels et historiques de l'île de la Guadeloupe et d'approfondir de nombreux thèmes. Le fait d'être en groupe, avec des participants de Suisse, d'Allemagne et d'Autriche, nous a permis d'échanger et de communiquer de manière très détendue, car l'idée de compétition au sein du groupe n'était pas présente. Alizee-reisen (Allemagne) prévoit même, en collaboration avec Grandits Reisen (Autriche), un projet commun de voyage de groupe germano-autrichien dans un avenir proche.



Pour 2025, nous prévoyons de faire un show-cuisine lors de notre participation au salon culinaire Plaza Culinaria à Fribourg-en-Brisgau afin d'attirer l'attention et la curiosité du public sur la Guadeloupeen tant que destination française des Antilles par le biais des spécialités culinaires et du « plaisir et du palais».Nous sommes maintenant très motivés pour ajouter la Guadeloupe et ses magnifiques îles à notre portefeuille de destinations et nous avons déjà beaucoup de bonnes idées et de projets, car la Guadeloupe a énormément à offrir et dispose déjà de l'infrastructure touristique dont nous avons besoin pour nos clients » témoigne ALIZEE REISEN TOUR, Tour opérateur & agent de voyages Allemand.



Le groupe a également apprécié le format collaboratif et multiculturel de ce voyage, favorisant des projets communs, comme une collaboration germano-autrichienne prévue en 2025.