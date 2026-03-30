Explora Journeys, offre de printemps : un été en Méditerranée

UNE INVITATION À DÉCOUVRIR - ÉDITION DE PRINTEMPS
Pour planifier au mieux ses vacances d’été, Explora Journeys prolonge son offre commerciale « Une invitation à découvrir ».
Les réservations effectuées avant le 28 avril permettent de bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 30 % sur les meilleurs tarifs disponibles*, accompagnée d'un acompte réduit à 10 %. Cette opportunité invite à l'exploration du voyage en mer dans sa forme la plus raffinée.
À bord, l'expérience se veut harmonieuse, articulant destinations ensoleillées, richesses culturelles et moments de sérénité, pour une transition fluide entre terre et mer.
Pour planifier au mieux ses vacances d’été, Explora Journeys prolonge son offre commerciale « Une invitation à découvrir ».
Les réservations effectuées avant le 28 avril permettent de bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 30 % sur les meilleurs tarifs disponibles*, accompagnée d'un acompte réduit à 10 %. Cette opportunité invite à l'exploration du voyage en mer dans sa forme la plus raffinée.
À bord, l'expérience se veut harmonieuse, articulant destinations ensoleillées, richesses culturelles et moments de sérénité, pour une transition fluide entre terre et mer.
Il ne reste pour que quelques jours pour profiter de l’offre, découvrez tous les voyages éligibles à cette offre et une sélection de voyages en juillet et en août éligibles.
Un voyage entre trésors antiques et splendeurs catalanes
Un voyage entre trésors antiques et splendeurs catalanes
Du lundi 13 au lundi 20 juillet 2026, Voyage de sept nuits, sept escales et quatre pays traversés, à bord d’EXPLORA I.
Embarquement : Civitavecchia, Rome, Italie
Débarquement : Barcelone, Espagne
A partir de 5 320 euros par personne.
Embarquement : Civitavecchia, Rome, Italie
Débarquement : Barcelone, Espagne
A partir de 5 320 euros par personne.
Jour 1 : Rome, Italie
Rome ne se résume pas à son architecture antique. La ville éternelle abrite un éventail infini de joyaux cachés. Appréciez l’aristocratie de la mode, les arts de rue, les balades en vespa sur la voie Appienne, et lancez des pièces dans les fontaines. Vous pouvez aussi visiter, sur rendez-vous, la chapelle Sixtine de Michel-Ange et les quartiers privés du pape au Vatican. Explorez les ruines du Colisée, les églises du Caravage, la Place d’Espagne et le Panthéon. Apprenez à faire des pâtes à l’italienne, cherchez des truffes, savourez une glace ou un café et, pour une expérience bien-être, plongez dans des thermes vieux de 3 000 ans. Dégustez des pâtes artisanales sur une piazza de la Renaissance. À Rome, la fusion de l’ancien et du nouveau est omniprésente.
Jour 2 : Porto Santo Stefano (Monte Argentario), Italie
Bordé par les paysages sauvages du Monte Argentario, jalonné d’anciennes tours de guet et flanqué de calas (criques) et de phares cachés, Porto Santo Stefano est l’un des secrets les mieux gardés d’Italie. Des rues escarpées descendent de la forteresse espagnole à travers un labyrinthe de passages pavés qui serpentent entre les toits de terre cuite jusqu’au vieux port, où les pêcheurs déchargent leurs prises quotidiennes et où les voiliers voguent sur des eaux peu profondes. Suivez la promenade vers les restaurants du front de mer et les verres de Chianti rubis, visitez le sanctuaire protégé par le WWF de la lagune d’Orbetello, qui abrite des flamants roses et de gracieuses aigrettes, ou naviguez vers les îles périphériques de Giglio et Giannutri, joyaux à peine foulés de l’archipel toscan.
Jour 3 : Montecarlo, Monaco
Les mégayachts se bousculent et les milliardaires jouent aux dés dans le casino le plus célèbre du monde. Bienvenue à Monte-Carlo, terrain de jeu des célébrités et des grandes fortunes. La royauté et les personnalités se côtoient à l’Opéra de Monte-Carlo, lieu de rendez-vous des locaux et des visiteurs fortunés depuis 1879. Les voitures de sport vrombissent dans les rues élégantes, le long d’hôtels somptueux et de restaurants étoilés. Plongez dans l’histoire de la mer au Musée océanographique, un cabinet de curiosités situé à flanc de falaise, et explorez le palais princier du XIIIe siècle, perché sur le rocher monolithique de Monaco. Puis profitez du soleil de la Riviera aux Thermes Marins, un espace entièrement voué au bien-être et à la beauté.
Jour 4 : Saint-Tropez, France
Bienvenue sur la Côte d’Azur et son littoral sensuel et sophistiqué. L’image de Brigitte Bardot perdure dans ce temple international de la jet-set. Détendez-vous sous le soleil de la Méditerranée, côtoyez les stars du cinéma, admirez les superyachts et dégustez du champagne dans des bars ultra chics. Quittez ensuite les paillettes pour admirer des paysages à couper le souffle, tout en savourant les meilleurs produits locaux. Après le faste et le glamour de la Côte d’Azur, nous poursuivons notre voyage vers une destination un peu plus paisible.
Jour 5 : En mer
Jour 6 : Valence
Plongée dans la tradition, entourée d’une architecture époustouflante et fondée il y a plus de 2 000 ans, Valence vous laissera bouche bée. Théâtre de festivals passionnants tout au long de l’année, les rues labyrinthiques de la Ciutat Vella se faufilent entre les places pavées. Des fresques spectaculaires, des tours gothiques et des pierres sculptées font des édifices religieux de la ville quelques-uns des plus impressionnants au monde. La forteresse séculaire de La Lonja (la Bourse de la soie classée par l’UNESCO) témoigne de la puissance et de la richesse de cette cité marchande par le passé. Juste en face se trouve le Mercado Central, des halles alimentaires. Cette merveille de l’architecture Art nouveau et temple de la gastronomie valencienne avec son célèbre plafond noir et blanc accueille le public depuis un siècle.
Jour 7 : Mahon (Minorque), Espagne
Découvrez l’effervescence d’une petite île classée à l’UNESCO, qui défend fièrement son fromage, son vin et son gin. Adoptez son mode de vie décontracté. L’histoire et l’art sont au rendez-vous parmi les senteurs de citron, avec une architecture géorgienne, le plus ancien opéra d’Espagne et un musée dans un monastère. Près des eaux turquoise, visitez l’hôpital naval. Achetez des chaussures à la renommée mondiale. Suivez les papillons sur les sentiers côtiers et délectez-vous de tapas dans les tavernes du port. Appréciée pour sa discrétion, Minorque vit à son propre rythme, sans prétention.
Jour 8 : Barcelone, débarquement
Un voyage entre élégance vénitienne et splendeurs naturelles
Rome ne se résume pas à son architecture antique. La ville éternelle abrite un éventail infini de joyaux cachés. Appréciez l’aristocratie de la mode, les arts de rue, les balades en vespa sur la voie Appienne, et lancez des pièces dans les fontaines. Vous pouvez aussi visiter, sur rendez-vous, la chapelle Sixtine de Michel-Ange et les quartiers privés du pape au Vatican. Explorez les ruines du Colisée, les églises du Caravage, la Place d’Espagne et le Panthéon. Apprenez à faire des pâtes à l’italienne, cherchez des truffes, savourez une glace ou un café et, pour une expérience bien-être, plongez dans des thermes vieux de 3 000 ans. Dégustez des pâtes artisanales sur une piazza de la Renaissance. À Rome, la fusion de l’ancien et du nouveau est omniprésente.
Jour 2 : Porto Santo Stefano (Monte Argentario), Italie
Bordé par les paysages sauvages du Monte Argentario, jalonné d’anciennes tours de guet et flanqué de calas (criques) et de phares cachés, Porto Santo Stefano est l’un des secrets les mieux gardés d’Italie. Des rues escarpées descendent de la forteresse espagnole à travers un labyrinthe de passages pavés qui serpentent entre les toits de terre cuite jusqu’au vieux port, où les pêcheurs déchargent leurs prises quotidiennes et où les voiliers voguent sur des eaux peu profondes. Suivez la promenade vers les restaurants du front de mer et les verres de Chianti rubis, visitez le sanctuaire protégé par le WWF de la lagune d’Orbetello, qui abrite des flamants roses et de gracieuses aigrettes, ou naviguez vers les îles périphériques de Giglio et Giannutri, joyaux à peine foulés de l’archipel toscan.
Jour 3 : Montecarlo, Monaco
Les mégayachts se bousculent et les milliardaires jouent aux dés dans le casino le plus célèbre du monde. Bienvenue à Monte-Carlo, terrain de jeu des célébrités et des grandes fortunes. La royauté et les personnalités se côtoient à l’Opéra de Monte-Carlo, lieu de rendez-vous des locaux et des visiteurs fortunés depuis 1879. Les voitures de sport vrombissent dans les rues élégantes, le long d’hôtels somptueux et de restaurants étoilés. Plongez dans l’histoire de la mer au Musée océanographique, un cabinet de curiosités situé à flanc de falaise, et explorez le palais princier du XIIIe siècle, perché sur le rocher monolithique de Monaco. Puis profitez du soleil de la Riviera aux Thermes Marins, un espace entièrement voué au bien-être et à la beauté.
Jour 4 : Saint-Tropez, France
Bienvenue sur la Côte d’Azur et son littoral sensuel et sophistiqué. L’image de Brigitte Bardot perdure dans ce temple international de la jet-set. Détendez-vous sous le soleil de la Méditerranée, côtoyez les stars du cinéma, admirez les superyachts et dégustez du champagne dans des bars ultra chics. Quittez ensuite les paillettes pour admirer des paysages à couper le souffle, tout en savourant les meilleurs produits locaux. Après le faste et le glamour de la Côte d’Azur, nous poursuivons notre voyage vers une destination un peu plus paisible.
Jour 5 : En mer
Jour 6 : Valence
Plongée dans la tradition, entourée d’une architecture époustouflante et fondée il y a plus de 2 000 ans, Valence vous laissera bouche bée. Théâtre de festivals passionnants tout au long de l’année, les rues labyrinthiques de la Ciutat Vella se faufilent entre les places pavées. Des fresques spectaculaires, des tours gothiques et des pierres sculptées font des édifices religieux de la ville quelques-uns des plus impressionnants au monde. La forteresse séculaire de La Lonja (la Bourse de la soie classée par l’UNESCO) témoigne de la puissance et de la richesse de cette cité marchande par le passé. Juste en face se trouve le Mercado Central, des halles alimentaires. Cette merveille de l’architecture Art nouveau et temple de la gastronomie valencienne avec son célèbre plafond noir et blanc accueille le public depuis un siècle.
Jour 7 : Mahon (Minorque), Espagne
Découvrez l’effervescence d’une petite île classée à l’UNESCO, qui défend fièrement son fromage, son vin et son gin. Adoptez son mode de vie décontracté. L’histoire et l’art sont au rendez-vous parmi les senteurs de citron, avec une architecture géorgienne, le plus ancien opéra d’Espagne et un musée dans un monastère. Près des eaux turquoise, visitez l’hôpital naval. Achetez des chaussures à la renommée mondiale. Suivez les papillons sur les sentiers côtiers et délectez-vous de tapas dans les tavernes du port. Appréciée pour sa discrétion, Minorque vit à son propre rythme, sans prétention.
Jour 8 : Barcelone, débarquement
Un voyage entre élégance vénitienne et splendeurs naturelles
Du lundi 10 au lundi 17 août 2026, Voyage de sept nuits, sept escales et trois pays traversés, à bord d’EXPLORA II.
Embarquement : Fusina (Venise), Italie
Débarquement : Le Pirée (Athènes), Grèce
A partir de 4 760 euros par personne.
Embarquement : Fusina (Venise), Italie
Débarquement : Le Pirée (Athènes), Grèce
A partir de 4 760 euros par personne.
Jour 1 : Fusina (Venise), Italie
Explorez les palais anciens, les galeries et de nombreuses expositions alors que vous déambulez à travers la cité de Venise. Flânez parmi les œuvres d’art, assistez à un opéra, admirez les bâtiments médiévaux, soufflez du verre à Murano et descendez le Grand Canal en gondole pour visiter des églises, couvents et campi (places). Traversez des ponts voûtés, rejoignez la basilique et le palais des Doges de la place Saint-Marc si animée, ou faufilez-vous dans des passages pour vous échapper du décor. Des palais aux parfumeries en passant par l’incontournable pont des Soupirs, vous vous trouverez entourés de merveilles dans cette cité qui regorge de richesses.
Jour 2 : Rovinj, Croatie
Serrée sur sa minuscule presqu’île, entre toits de tuiles rouges et jardins, la petite Rovinj est une des perles de la Croatie. Des maisons aux couleurs pastel bordent les eaux de l’Adriatique et grimpent sur la colline jusqu’au clocher de Sainte-Euphémie, vestige de ses racines vénitiennes. Un dédale de ruelles, où des balcons de bois ouvragé surplombent les galeries et les musées, vous plonge dans un lointain passé. Faites le tour de la ville en batana, barque de pêche traditionnelle à fond plat, longez en kayak les rives couvertes de pins des petites îles environnantes, découvrez les vins et les miels locaux sur des marchés intemporels et profitez des saveurs de la péninsule istrienne dans les cafés du bord de mer.
Jour 3 : Dubrovnik, Croatie
Cette ville fortifiée parsemée de palais aristocratiques et de forts anciens offre des points de vue spectaculaires sur l’Adriatique. Entrez par la Porte Pile pour accéder aux ruelles sinueuses, aux superbes places, aux musées et aux églises baroques de la ville. Puis sortez-en pour contourner ses majestueux remparts en kayak, déguster des vins dalmates dans la campagne de Konavle, et visiter les villages historiques de Cavtat et de Mostar. Évadez-vous vers Lokrum, une île tapissée de cactus, pour faire du yoga, admirer la flore, ou manger dans l’un de ses restaurants branchés. On comprend mieux pourquoi les célébrités affluent dans cette charmante cité médiévale dalmate.
Jour 4 : Brindisi, Italie
Son centre historique regorge de monuments et de vestiges datant de l’époque de Spartacus. Plus loin, se trouvent les villages blancs étincelants d’Ostuni ou de Cisternino. Dirigez-vous vers l’est et la ville baroque de Lecce, ou vers l’ouest, pour découvrir les trulli (huttes coniques traditionnelles) d’Alberobello, site classé au patrimoine mondial. Lecce, ou « la Florence du Sud », est une ville d’art, d’histoire et de culture. Si vous recherchez la tranquillité, promenez-vous dans la réserve naturelle et les plages de Torre Guaceto ou faites une escapade sur l’Adriatique jusqu’aux grottes marines de Polignano. Les pâtes des Pouilles en forme de « petites oreilles » et les gnocchis à l’encre de seiche font partie des spécialités incontournables, et la région compte 60 millions d’oliviers. Brindisi offre ce que les Pouilles ont de meilleur.
Jour 5 : Fiskárdo (Céphalonie), Grèce
Découvrez le charme vibrant et cosmopolite de Céphalonie. Succombez à l’architecture vénitienne en forme de croissant, au rythme de la musique classique. Explorez des criques de galets, des boutiques de bijoux et des magasins de glace, ou faites du snorkeling ou de la plongée sous-marine, du kayak et de la randonnée à travers la nature méditerranéenne, parmi des senteurs de pin, de lavande et de cèdre. Rejoignez les plages isolées d’Ithaque, berceau de « L’Odyssée » d’Homère et de récifs sous-marins animés. Puis détendez-vous dans de somptueux restaurants de fruits de mer en savourant un verre de robola.
Jour 6 : En mer
Jour 7 : Milos, Grèce
C’est sur cette île en forme de fer à cheval des Cyclades que la Vénus de Milo a été déterrée en 1820. Cette sculpture en marbre, trouvée inopinément par un agriculteur, est exposée aujourd’hui au Louvre et demeure l’une des plus grandes œuvres antiques au monde. Certains trouveront peut-être tout aussi fascinantes les ruines de l’amphithéâtre hellénistique en marbre et les catacombes du Ier siècle. D’autres seront attirés par le paysage sauvage et coloré de l’île, avec ses sources thermales, ses mines et ses volcans, ou encore ses collines rocheuses aux couleurs rousses, roses et orangées. Parmi les 78 plages aux eaux cristallines, les rochers blancs de Sarakiniko, sculptés par le vent et les vagues, créent un paysage lunaire époustouflant. D’autres déploient un cortège de sable volcanique, de grottes marines et d’arches calcaires. Grimpez jusqu’aux ruines du château de Plaka, la capitale perchée sur les hauteurs, pour admirer le coucher du soleil.
Tous les voyages comprennent :
• Neuf expériences gastronomiques
• Boissons raffinées à discrétion
• Accès au spa thermal
• Wi-Fi haut débit offert
• Programmes de bien-être et de fitness
• Tous les services offerts à bord
• Service de navette pour rejoindre les centres-villes depuis le port
• Une bouteille de vin et une bouteille de spiritueux de votre choix à votre arrivée
• Une bouteille de champagne et des rafraîchissements à l’arrivée dans votre suite
• Un service authentique, distingué et personnalisé
Les voyageurs ayant réservé l’un des hébergements suivants bénéficient d’avantages supplémentaires : Ocean Grand Terrace Suite, Ocean Penthouse et Ocean Residence.
Explorez les palais anciens, les galeries et de nombreuses expositions alors que vous déambulez à travers la cité de Venise. Flânez parmi les œuvres d’art, assistez à un opéra, admirez les bâtiments médiévaux, soufflez du verre à Murano et descendez le Grand Canal en gondole pour visiter des églises, couvents et campi (places). Traversez des ponts voûtés, rejoignez la basilique et le palais des Doges de la place Saint-Marc si animée, ou faufilez-vous dans des passages pour vous échapper du décor. Des palais aux parfumeries en passant par l’incontournable pont des Soupirs, vous vous trouverez entourés de merveilles dans cette cité qui regorge de richesses.
Jour 2 : Rovinj, Croatie
Serrée sur sa minuscule presqu’île, entre toits de tuiles rouges et jardins, la petite Rovinj est une des perles de la Croatie. Des maisons aux couleurs pastel bordent les eaux de l’Adriatique et grimpent sur la colline jusqu’au clocher de Sainte-Euphémie, vestige de ses racines vénitiennes. Un dédale de ruelles, où des balcons de bois ouvragé surplombent les galeries et les musées, vous plonge dans un lointain passé. Faites le tour de la ville en batana, barque de pêche traditionnelle à fond plat, longez en kayak les rives couvertes de pins des petites îles environnantes, découvrez les vins et les miels locaux sur des marchés intemporels et profitez des saveurs de la péninsule istrienne dans les cafés du bord de mer.
Jour 3 : Dubrovnik, Croatie
Cette ville fortifiée parsemée de palais aristocratiques et de forts anciens offre des points de vue spectaculaires sur l’Adriatique. Entrez par la Porte Pile pour accéder aux ruelles sinueuses, aux superbes places, aux musées et aux églises baroques de la ville. Puis sortez-en pour contourner ses majestueux remparts en kayak, déguster des vins dalmates dans la campagne de Konavle, et visiter les villages historiques de Cavtat et de Mostar. Évadez-vous vers Lokrum, une île tapissée de cactus, pour faire du yoga, admirer la flore, ou manger dans l’un de ses restaurants branchés. On comprend mieux pourquoi les célébrités affluent dans cette charmante cité médiévale dalmate.
Jour 4 : Brindisi, Italie
Son centre historique regorge de monuments et de vestiges datant de l’époque de Spartacus. Plus loin, se trouvent les villages blancs étincelants d’Ostuni ou de Cisternino. Dirigez-vous vers l’est et la ville baroque de Lecce, ou vers l’ouest, pour découvrir les trulli (huttes coniques traditionnelles) d’Alberobello, site classé au patrimoine mondial. Lecce, ou « la Florence du Sud », est une ville d’art, d’histoire et de culture. Si vous recherchez la tranquillité, promenez-vous dans la réserve naturelle et les plages de Torre Guaceto ou faites une escapade sur l’Adriatique jusqu’aux grottes marines de Polignano. Les pâtes des Pouilles en forme de « petites oreilles » et les gnocchis à l’encre de seiche font partie des spécialités incontournables, et la région compte 60 millions d’oliviers. Brindisi offre ce que les Pouilles ont de meilleur.
Jour 5 : Fiskárdo (Céphalonie), Grèce
Découvrez le charme vibrant et cosmopolite de Céphalonie. Succombez à l’architecture vénitienne en forme de croissant, au rythme de la musique classique. Explorez des criques de galets, des boutiques de bijoux et des magasins de glace, ou faites du snorkeling ou de la plongée sous-marine, du kayak et de la randonnée à travers la nature méditerranéenne, parmi des senteurs de pin, de lavande et de cèdre. Rejoignez les plages isolées d’Ithaque, berceau de « L’Odyssée » d’Homère et de récifs sous-marins animés. Puis détendez-vous dans de somptueux restaurants de fruits de mer en savourant un verre de robola.
Jour 6 : En mer
Jour 7 : Milos, Grèce
C’est sur cette île en forme de fer à cheval des Cyclades que la Vénus de Milo a été déterrée en 1820. Cette sculpture en marbre, trouvée inopinément par un agriculteur, est exposée aujourd’hui au Louvre et demeure l’une des plus grandes œuvres antiques au monde. Certains trouveront peut-être tout aussi fascinantes les ruines de l’amphithéâtre hellénistique en marbre et les catacombes du Ier siècle. D’autres seront attirés par le paysage sauvage et coloré de l’île, avec ses sources thermales, ses mines et ses volcans, ou encore ses collines rocheuses aux couleurs rousses, roses et orangées. Parmi les 78 plages aux eaux cristallines, les rochers blancs de Sarakiniko, sculptés par le vent et les vagues, créent un paysage lunaire époustouflant. D’autres déploient un cortège de sable volcanique, de grottes marines et d’arches calcaires. Grimpez jusqu’aux ruines du château de Plaka, la capitale perchée sur les hauteurs, pour admirer le coucher du soleil.
Tous les voyages comprennent :
• Neuf expériences gastronomiques
• Boissons raffinées à discrétion
• Accès au spa thermal
• Wi-Fi haut débit offert
• Programmes de bien-être et de fitness
• Tous les services offerts à bord
• Service de navette pour rejoindre les centres-villes depuis le port
• Une bouteille de vin et une bouteille de spiritueux de votre choix à votre arrivée
• Une bouteille de champagne et des rafraîchissements à l’arrivée dans votre suite
• Un service authentique, distingué et personnalisé
Les voyageurs ayant réservé l’un des hébergements suivants bénéficient d’avantages supplémentaires : Ocean Grand Terrace Suite, Ocean Penthouse et Ocean Residence.
Leyre Torres Campo
Business Relationship Lead – France & Monaco
leyre.torres@explorajourneys.com
+ 33 749862938
Paul-Emile Bardot
Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM
paulemile@explorajourneys.com
+ 33 649740989
Site web : explorajourneys.com
Business Relationship Lead – France & Monaco
leyre.torres@explorajourneys.com
+ 33 749862938
Paul-Emile Bardot
Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM
paulemile@explorajourneys.com
+ 33 649740989
Site web : explorajourneys.com
Autres articles
-
Explora Journeys, les nouveautés de mars
-
Explora Journeys : plus que quelques jours pour profiter d’une invitation particulière
-
Explora journeys débute une année riche en nouveautés et événements
-
L’invitation Exclusive – offre spéciale de fin d’année
-
À bord d'Explora Journeys : la croisière qui veut réinventer le luxe en Méditerranée