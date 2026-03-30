Explora Journeys, offre de printemps : un été en Méditerranée

Jour 1 : Rome, ItalieRome ne se résume pas à son architecture antique. La ville éternelle abrite un éventail infini de joyaux cachés. Appréciez l’aristocratie de la mode, les arts de rue, les balades en vespa sur la voie Appienne, et lancez des pièces dans les fontaines. Vous pouvez aussi visiter, sur rendez-vous, la chapelle Sixtine de Michel-Ange et les quartiers privés du pape au Vatican. Explorez les ruines du Colisée, les églises du Caravage, la Place d’Espagne et le Panthéon. Apprenez à faire des pâtes à l’italienne, cherchez des truffes, savourez une glace ou un café et, pour une expérience bien-être, plongez dans des thermes vieux de 3 000 ans. Dégustez des pâtes artisanales sur une piazza de la Renaissance. À Rome, la fusion de l’ancien et du nouveau est omniprésente.Jour 2 : Porto Santo Stefano (Monte Argentario), ItalieBordé par les paysages sauvages du Monte Argentario, jalonné d’anciennes tours de guet et flanqué de calas (criques) et de phares cachés, Porto Santo Stefano est l’un des secrets les mieux gardés d’Italie. Des rues escarpées descendent de la forteresse espagnole à travers un labyrinthe de passages pavés qui serpentent entre les toits de terre cuite jusqu’au vieux port, où les pêcheurs déchargent leurs prises quotidiennes et où les voiliers voguent sur des eaux peu profondes. Suivez la promenade vers les restaurants du front de mer et les verres de Chianti rubis, visitez le sanctuaire protégé par le WWF de la lagune d’Orbetello, qui abrite des flamants roses et de gracieuses aigrettes, ou naviguez vers les îles périphériques de Giglio et Giannutri, joyaux à peine foulés de l’archipel toscan.Jour 3 : Montecarlo, MonacoLes mégayachts se bousculent et les milliardaires jouent aux dés dans le casino le plus célèbre du monde. Bienvenue à Monte-Carlo, terrain de jeu des célébrités et des grandes fortunes. La royauté et les personnalités se côtoient à l’Opéra de Monte-Carlo, lieu de rendez-vous des locaux et des visiteurs fortunés depuis 1879. Les voitures de sport vrombissent dans les rues élégantes, le long d’hôtels somptueux et de restaurants étoilés. Plongez dans l’histoire de la mer au Musée océanographique, un cabinet de curiosités situé à flanc de falaise, et explorez le palais princier du XIIIe siècle, perché sur le rocher monolithique de Monaco. Puis profitez du soleil de la Riviera aux Thermes Marins, un espace entièrement voué au bien-être et à la beauté.Jour 4 : Saint-Tropez, FranceBienvenue sur la Côte d’Azur et son littoral sensuel et sophistiqué. L’image de Brigitte Bardot perdure dans ce temple international de la jet-set. Détendez-vous sous le soleil de la Méditerranée, côtoyez les stars du cinéma, admirez les superyachts et dégustez du champagne dans des bars ultra chics. Quittez ensuite les paillettes pour admirer des paysages à couper le souffle, tout en savourant les meilleurs produits locaux. Après le faste et le glamour de la Côte d’Azur, nous poursuivons notre voyage vers une destination un peu plus paisible.Jour 5 : En merJour 6 : ValencePlongée dans la tradition, entourée d’une architecture époustouflante et fondée il y a plus de 2 000 ans, Valence vous laissera bouche bée. Théâtre de festivals passionnants tout au long de l’année, les rues labyrinthiques de la Ciutat Vella se faufilent entre les places pavées. Des fresques spectaculaires, des tours gothiques et des pierres sculptées font des édifices religieux de la ville quelques-uns des plus impressionnants au monde. La forteresse séculaire de La Lonja (la Bourse de la soie classée par l’UNESCO) témoigne de la puissance et de la richesse de cette cité marchande par le passé. Juste en face se trouve le Mercado Central, des halles alimentaires. Cette merveille de l’architecture Art nouveau et temple de la gastronomie valencienne avec son célèbre plafond noir et blanc accueille le public depuis un siècle.Jour 7 : Mahon (Minorque), EspagneDécouvrez l’effervescence d’une petite île classée à l’UNESCO, qui défend fièrement son fromage, son vin et son gin. Adoptez son mode de vie décontracté. L’histoire et l’art sont au rendez-vous parmi les senteurs de citron, avec une architecture géorgienne, le plus ancien opéra d’Espagne et un musée dans un monastère. Près des eaux turquoise, visitez l’hôpital naval. Achetez des chaussures à la renommée mondiale. Suivez les papillons sur les sentiers côtiers et délectez-vous de tapas dans les tavernes du port. Appréciée pour sa discrétion, Minorque vit à son propre rythme, sans prétention.Jour 8 : Barcelone, débarquement