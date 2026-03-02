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Explora Journeys, les nouveautés de mars

Lancement d’une nouvelle campagne de marque, une triple cérémonie au chantier de Ficantieri et une nouvelle offre commerciale.


Et si le plus bel hôtel n’était pas un hôtel... C'est par cette affirmation audacieuse qu'Explora Journeys bouscule les codes des voyages en mer dans sa toute dernière campagne publicitaire.


Rédigé par Explora Journeys le Lundi 16 Mars 2026 à 06:10

© Explora Journeys
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CroisiEurope

Au-delà de l'image, la réalité opérationnelle s'intensifie : alors que trois navires étaient à l'honneur lundi 9 mars lors d'un événement historique à Gênes, la marque a dévoilé une nouvelle offre commerciale attractive pour séduire les voyageurs les plus exigeants. Zoom sur une marque qui fait du voyage en mer une destination à part entière.

UNE NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE


Explora Journeys : L’Océan, nouvel horizon de l’hôtellerie de luxe

Avec sa nouvelle campagne mondiale « Découvrez l’Ocean State of Mind », Explora Journeys s’affranchit des codes classiques pour se positionner comme un hôtel cinq étoiles flottant. À travers une esthétique cinématographique décalée, la marque invite à repenser le luxe : l'océan n’est plus un simple passage, mais la destination ultime.

© Explora Journeys
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« Le meilleur de tout, partout, tout à la fois » : c’est ainsi que la Présidente, Anna Nash, définit cette vision où le navire devient un lieu de ressourcement mobile, dépassant les limites du luxe terrestre. Ce virage créatif, signé McCann Paris, s'accompagne d'une montée en puissance opérationnelle avec trois navires actuellement à l'honneur à Gênes.

En subvertissant le statu quo, Explora Journeys s'impose comme une catégorie à part, séduisant une nouvelle génération de voyageurs pour qui le voyage en mer est avant tout un état d'esprit.

🎦 Découvrir le film

UNE TRIPLE CÉRÉMONIE QUI CONFIRME L'EXPANSION DE SA FLOTTE DE LUXE

© Explora Journeys
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La triple cérémonie du 9 mars 2026 à Gênes marque une accélération majeure pour Explora Journeys avec la mise à flot d'EXPLORA IV, la cérémonie de la pièce d'EXPLORA V et la découpe de la première tôle d'EXPLORA VI. Cet investissement de 3,5 milliards d'euros vise à établir une flotte de six navires ultra-luxe d'ici 2028, redéfinissant l'hôtellerie haut de gamme en mer comme une destination en soi.

Sur le plan écologique, ces nouveaux navires intègrent la propulsion au GNL et des technologies de pointe, comme les piles à combustible à hydrogène prévues pour l'EXPLORA VI, afin de viser le zéro émission nette d'ici 2050. Prochaine étape clé : la livraison anticipée de l'EXPLORA III en juillet 2026, qui débutera son premier Voyage en Mer officiel après son baptême à Barcelone le 1er août.

UNE INVITATION À DÉCOUVRIR

Les réservations effectuées avant le 31 mars permettent de bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 30 % sur les meilleurs tarifs disponibles*, accompagnée d'un acompte réduit à 10 %. Cette opportunité invite à l'exploration du voyage en mer dans sa forme la plus raffinée.

À bord, l'expérience se veut harmonieuse, articulant destinations ensoleillées, richesses culturelles et moments de sérénité, pour une transition fluide entre terre et mer.

Voici quelques voyages éligibles à cette offre


Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai, Voyage de quatre nuits, quatre escales et trois pays traversés, à bord d’EXPLORA I.
Embarquement : La Valette, Malte
Débarquement : Barcelone, Espagne
A partir de 2 250 euros par personne.
© Explora Journeys
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Jour 1 : La Valette, Malte

Découvrez le génie méditerranéen de la restauration et de la rénovation derrière les remparts de la ville. Édifices sculptés à la main, dédale de tombes souterraines et temples de l’âge de pierre, La Valette est résolument imprégnée de son passé. Découvrez des secrets de guerre enfouis sous les rues de calcaire, longez le Grand Port à bord d’une dghajsa, plongez dans l’histoire nationale et admirez les fameuses « femmes mafflues » et la richesse artistique des musées. Découvrez des bars animés, dégustez une cuisine maltaise étoilée au guide Michelin, faites connaissance avec les habitants et plongez sur des épaves. Malte a beau être la plus petite capitale d’Europe, elle ne manque pas de dynamisme.

Jour 2 : La Goulette, Tunisie

Depuis des temps immémoriaux, les maisons blanchies à la chaux de Tunis accueillent les marins sur les côtes d’Afrique du Nord. Dans la médina, au cœur de la vieille ville, tous les coins de rue sont autant d’occasions de découvrir des merveilles : mosaïques, portes de bois sculptées, patios décorés de céramiques… Perdez-vous dans ce labyrinthe de souks, de mosquées et de médersas, des écoles coraniques reconnaissables à leurs arcades noires et blanches. L’influence française est palpable à Ville Nouvelle, où les larges boulevards bordés d’eucalyptus mènent à l’impressionnante cathédrale Saint Vincent de Paul. Ne manquez pas les ruines phéniciennes et les superbes mosaïques de Carthage le long du front de mer de la ville de Sidi Bou Saïd, muse des artistes et des poètes.

Jour 3 : En mer

Avec plus de temps pour réfléchir, se ressourcer et atteindre l’Ocean State of Mind, les journées en mer avec Explora Journeys sont tout indiquées pour explorer d’autres merveilles, sans aucune précipitation. Sur fond de bleu infini, laissez-vous surprendre par la diversité des offres de bien-être, de restauration et de divertissement, qui nourrissent l’esprit et les sens pour satisfaire les tempéraments les plus curieux. Ces moments en mer offrent une chance inespérée de se déconnecter du monde extérieur et de se reconnecter à soi-même et avec ses proches. Avec une telle palette d’expériences à bord, chaque journée en mer est unique et mémorable.

Jour 4 : Ibiza, Espagne

Vous ressentirez les vibrations magnétiques d’Ibiza. Cédez à la douce invitation des animations qui rythment la vie sur l’île. Découvrez les marais salants de Las Salinas, mangez de la paella, sirotez de la sangria, méditez, faites du shopping… bref tout ce qui vous plaira. Fincas, vallées de pins, orangeraies et vergers sont autant d’endroits à découvrir. Offrez-vous une parenthèse dans des spas d’exception, dédiés au bien-être, au yoga, aux massages. Plongez dans la quiétude des eaux tièdes de ses plages privées. À la nuit tombée, faites la fête dans les bars et clubs où se produisent les meilleurs DJ du monde. Les éléments naturels s’intègrent parfaitement à la vie insulaire. L’esprit bohème d’Ibiza attire depuis longtemps artistes, écrivains, gourous et hippies. Et certains n’en sont jamais repartis.

Un Voyage entre sentiers mythiques et culture vivante
© Explora Journeys
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Du lundi 6 juillet au jeudi 9 juillet, voyage de 3 nuits, triso escales et deux pays traversés, à bord d’EXPLORA II.
Embarquement : Le Pirée (Athènes), Grèce
Débarquement : Istanbul, Turquie
A partir de 2 160 euros par personne.
© Explora Journeys
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Jour 1 : Athènes, Grèce

Les Athéniens ne vivent pas dans le passé. En avance sur son temps, Athènes respire le glamour et le sentiment que tout est possible, avec ses galeries, ses glaciers, ses boutiques de bijoux et ses nombreux musées. Au passage, vous en profitez pour admirer les merveilles archéologiques de l’Acropole et du Parthénon. Flânez dans les rues animées et les marchés, dansez dans les bouzoukia animées, chantez dans les tavernes. Le soir, rendez-vous au port, où des bars faiblement éclairés servent de la bière locale bien fraîche. Alors que vous respirez l’air salé et observez les pêcheurs partir, réfléchissez à l’esprit progressiste de cette ville antique.

Jour 2 : Patmos, Grèce

Une petite île avec une grande réputation. Voyagez vers cette île discrète et peu fréquentée. Réputée pour être le paradis des voyageurs exigeants, cette île aux plages ensoleillées et aux eaux cristallines protégées par des criques peut se targuer d’une hospitalité des plus chaleureuses. Site incontournable de la Grèce, avec une vue magnifique sur des montagnes et des maisons blanches perchées sur des collines. Connue comme la Terre des Légendes, c’est ici que Saint Jean aurait écrit son Livre des Révélations. À la fois calme et débordante d’énergie, cette ville fait honneur à son nom « Letoïs », d’après la déesse de la nature sauvage et de la chasse Artémis, fille de Léto. Patmos aurait vu le jour grâce à son intervention divine.

Jour 3 : En mer

Jour 4 : Istanbul, Turquie

Embarquez pour une aventure à cheval entre Europe et Asie. Visitez la mosquée « bleue » du sultan Ahmet, le Grand Bazar, le palais de Topkapi, Sainte-Sophie ou bien plongez dans un bain turc. Embrassez le quartier familial et ombragé de la ville, où les femmes achètent des baklavas imbibés de beurre et des olives. Marchandez des bijoux en or, du linge de maison ou des antiquités orientales. Dînez dans l’ambiance de la vieille ville ou prenez un ferry pour la partie asiatique afin de goûter à la cuisine de rue. Régalez-vous de plateaux de mezzés, de tassergal grillé et de succulentes brochettes. Mettez vos sens en éveil dans le bazar aux épices au milieu des arômes et des étalages colorés. Après un tel festin des sens, laissez-vous tenter par un raki réparateur. La nuit, les fêtes ne commencent que tard, mais attendez-vous à danser jusqu’à l’aube. Rejoignez la foule qui inonde les rues surplombant le Bosphore. Dansez sur des rooftops côté européen, rejoignez en ferry des banlieues de la partie asiatique ou passez la soirée dans un établissement folklorique. Fusion éclectique de l’Orient et de l’Occident, cette ville conservatrice dans l’âme se double d’un esprit assurément moderne.

Un voyage entre design, patrimoine et ports

A bord du tout navire de la flotte EXPLORA III, la marque offre désormais de nouvelles découvertes à ces clients : la mer du Nord.
© Explora Journeys
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Du mercredi 2 septembre au lundi 7 septembre. Un voyage de cinq nuits, 5 escales et 4 pays visités, à bord d’EXPLORA III.

Embarquement : Copenhague, Danemark

Débarquement : Hambourg, Allemagne

A partir de 4 050 euros par personne.

© Explora Journeys
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Jour 1 : Conpenhague, Danemark

Laissez-vous séduire par l’une des capitales les plus vivantes du monde. Détendez-vous en côtoyant des Danois joyeux et une culture variée : la fontaine Gefion, la statue de la petite sirène, la vieille citadelle, le palais d’Amalien avec ses bâtiments rococo, l’histoire médiévale, les villages de pêcheurs et, bien sûr, les viennoiseries danoises. L’écologie est prépondérante dans la vie quotidienne et le vélo constitue le moyen de transport favori pour traverser la ville et découvrir le quartier branché de Norrebro, le palais de Christiansborg et la maison de Christian Andersen au bord de l’eau. Authentique, vivante et accueillante... Copenhague est à l’image des sourires de ses habitants.

Jour 2 : Aarhus, Danemark

Carrefour scandinave historique aux allures de quartier pittoresque, Aarhus est la deuxième ville du Danemark, où le charme de l’ancien se mêle aux merveilles de la modernité. Le musée d’art ARoS est un lieu de rencontre entre l’art et l’ingénierie, un espace de liberté pour une créativité inégalée qui va au-delà de la pensée traditionnelle. Remontez dans le passé à Den Gamle By (la vieille ville), qui retrace la longue histoire du Danemark, ou rendez-vous au musée Moesgaard, à l’architecture spectaculaire, qui abrite un homme des tourbières momifié et des objets datant de l’âge de fer. À vélo, découvrez la rue pavée de Møllestien, le Skyspace du Dôme ou le quartier latin, où vous pourrez découvrir les créations de Scan. Terminez la journée par une promenade dans la rue Strøget et sirotez un cocktail sur le toit-terrasse du très branché Salling.

Jour 3 : Lysekil, Suède

Ancien repaire de flibustiers niché au cœur des fjords de la côte ouest suédoise, Lysekil est devenu un sanctuaire raffiné dédié à la gastronomie durable et au bien-être. Ce village de pêcheurs invite à l'exploration, qu'il s'agisse d'un safari aux huîtres, d'une flânerie dans un vignoble biologique ou d'une authentique pause fika. Entre deux baignades nordiques suivies d'un sauna au feu de bois, vous pourrez gravir le granit rose de la réserve de Stångehuvud ou observer la vie marine au tunnel de l’aquarium Havets Hus. Entre l'église de pierre sculptée et les élégantes villas Curman, Lysekil offre une parenthèse de sérénité absolue.

Jour 4 : Oslo, Norvège

Difficile de trouver une ville plus verte qu’Oslo, que ce soit en matière d’habitat ou d’environnement, puisque la moitié de la capitale norvégienne est couverte de forêts et de parcs, et un fjord arrive même jusque dans le centre-ville. Mais Oslo vous réserve bien d’autres surprises : concerts, musées, opéra, le parc de sculptures Vigeland et l’une des plus belles bibliothèques au monde. Découvrez les œuvres d’Edvard Munch, prenez conscience de l’impact du changement climatique, assistez à une dégustation d’aquavit ou visitez le Palais royal. Embarquez pour un safari aquatique, ou faites une balade en bateau ou à vélo. Terminez votre journée par un classique : un plongeon dans le fjord, thérapie revigorante dans des eaux qu’on dit aussi pures qu’exceptionnelles.

Jour 5 : En mer

Jour 6 : Hambourg, Allemagne

Surnommée la « Porte vers le monde », la ville aux 2 300 ponts vous invite à découvrir ses canaux, ses spécialités culinaires, son architecture et sa musique. Préparez-vous à un véritable tsunami de culture : villas cossues, hospices, château, lac intra-muros, piste d’atterrissage sur l’eau, mairie de style néo-renaissance, tunnel orné de céramiques, église baroque Saint-Nicolas… Arpentez les rues de HafenCity, le quartier des entrepôts en brique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sous l’onde brillante et futuriste de la Philharmonie de l’Elbe, profitez d’une acoustique qui n’a d’égale que celle de l’opéra de Sydney et admirez la vue sur le fleuve. À n’en pas douter, Hambourg saura réjouir vos sens.

Un voyage entre trésors antiques et splendeurs catalanes
13 – 20 Juillet 2026
EXPLORA I
7 NUITS

Un voyage à la découverte de forteresses, de médinas et de la splendeur des Baléares
2 –9 janvier 2028
7 nuits | EXPLORA V
Au départ de Rome, rejoignez les rivages de Barcelone, Malte, la Tunisie et Majorque, où l’histoire, le charme et la culture illustrent l’identité passionnée du bassin méditerranéen.

Un voyage à la découverte des splendeurs de l’histoire et du littoral
De Carthagène à Civitavecchia (Rome)
8 - 13 mai 2026
5 nuits | EXPLORA I

Un voyage à travers des eaux spectaculaires et les contours côtiers nordiques

De Reykjavik à Québec
4 - 15 septembre 2027
11 nuits | EXPLORA IV

Tous les voyages comprennent :
• Neuf expériences gastronomiques
• Boissons raffinées à discrétion
• Accès au spa thermal
• Wi-Fi haut débit offert
• Programmes de bien-être et de fitness
• Tous les services offerts à bord
• Service de navette pour rejoindre les centres-villes depuis le port
• Une bouteille de vin et une bouteille de spiritueux de votre choix à votre arrivée
• Une bouteille de champagne et des rafraîchissements à l’arrivée dans votre suite
• Un service authentique, distingué et personnalisé

Les voyageurs ayant réservé l’un des hébergements suivants bénéficient d’avantages supplémentaires : Ocean Grand Terrace Suite, Ocean Penthouse et Ocean Residence.

Explora Journeys, les nouveautés de mars
Leyre Torres Campo
Business Relationship Lead – France & Monaco
leyre.torres@explorajourneys.com
+ 33 749862938

Paul-Emile Bardot
Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM
paulemile@explorajourneys.com
+ 33 649740989

Site web : explorajourneys.com

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Tags : Explora Journeys
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