The Originals Hotels confirme ses ambitions pour 2025

L'an dernier, 20 nouveaux adhérents, représentant plus de 1 000 chambres, ont rejoint le réseau.



Parmi eux, des hôteliers issus de franchises, de nouveaux investisseurs issus de marchés différents (primo accédants), de jeunes groupes hôteliers et des family offices , et aussi - élément de plus en plus marquant - d’anciens coopérateurs qui reviennent après quelques années passées dans d’autres réseaux.



Avec 124,2 millions d'euros, la coopérative a cependant enregistré une faible progression (+1,53%) de son chiffre d'affaires global par rapport à 2023.



Parmi les différents segments sur lesquels sont présents les hôtels membres de The Originals Human Hotels & Resorts, celui du MICE "continue de présenter un fort potentiel de croissance, notamment dans les activités résidentielles qui dominent les attentes des clients professionnels".



A noter aussi qu'en 2024, The Originals Human Hotels & Resorts a poursuivi ses efforts pour renforcer les canaux de distribution directe.



Dans un communiqué, la coopérative relève toutefois "une tendance accrue aux réservations de dernière minute, rendant le comportement du marché difficile à anticiper" .



Après un gel des déplacements avant les JO, le rebond attendu en septembre n’a pas atteint les prévisions, avec un dernier quadrimestre poussif en raison d’un climat social et économique tendu.