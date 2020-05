50% des hôtels The Originals déjà rouverts sur la France

Pendant toute la durée du confinement, une cinquantaine d’hôtels The Originals sont restés ouverts pour une clientèle hebdomadaire limitée, composée de professionnels ou de soignants.



Depuis le 11 mai, la moitié du réseau a repris son activité. Les établissements ont également repris des réservations en semaine. "Nous avons même enregistré un record de 50% de taux d’occupation 3 nuits d’affilée sur The Originals hôtels Hôtel Helios à Roanne. Cette réouverture se fait sur la base du respect des règles sanitaires de rigueur, la sécurité des clients étant prioritaire. Le reste du réseau se prépare à rouvrir progressivement à partir de début juin et prépare la saison estivale" précise un communiqué.



"Avec plus 23 ateliers en ligne et la production d’un protocole sanitaire The Originals très complet, notre groupe coopératif entend capitaliser sur son nouveau modèle digital et marketing pour booster la reprise d’une saison affaires et loisirs totalement inédite. Nous avons pu préparer nos hôteliers très tôt et nous sommes prêts à relancer la machine avec dynamisme", déclare Philippe Marguet, Directeur général The Originals Human Hotels & Resorts