7 nouveaux hôteliers rejoignent The Originals Human Hotels

L’hôtel Innostar, à Toulouse Sud rejoint la coopérative en tant que membre « The Originals Access » (Hôtellerie économique).



Quatre nouveaux établissements rejoignent les hôtels de la catégorie « The Originals City » (Voyageurs d'affaires) : L’Hôtel du Lac - La Ferté-Bernard, L’Hôtel Les Bastides du Gapeau - Hyères Nord, l’Hôtel Mâcon Nord et le Relais des Deux Mers - Marmande Sud.



L’hôtel Occitan à Aubagne Nord est le nouvel adhérent dans la catégorie « The Originals Boutique » (hôtels de charme).



Enfin, Le Château de la Bégude, bâtisse médiévale située au coeur de la Provence, est le nouvel adhérent dans la catégorie « The Originals Collection » et rejoint les hôtels les plus haut de gamme de la coopérative.