Twin Jet va lancer Marseille - Olbia !

Du 22 juillet au 12 août 2026, Twin Jet opèrera une ligne saisonnière reliant Marseille à Olbia en Sardaigne.
La compagnie a récemment annoncé le lancement d'un vol entre Nice et Olbia.
« Avec cette nouvelle liaison entre Marseille et Olbia, nous souhaitons offrir à nos passagers une escapade méditerranéenne en vols directs.
La Sardaigne est une destination emblématique, et nous sommes ravis de la rendre directement accessible depuis Marseille pour la saison estivale » a déclaré Eric Moret, Directeur général de Twin Jet.
La compagnie a récemment annoncé le lancement d'un vol entre Nice et Olbia.
« Avec cette nouvelle liaison entre Marseille et Olbia, nous souhaitons offrir à nos passagers une escapade méditerranéenne en vols directs.
La Sardaigne est une destination emblématique, et nous sommes ravis de la rendre directement accessible depuis Marseille pour la saison estivale » a déclaré Eric Moret, Directeur général de Twin Jet.
Programme des vols Twin Jet entre Marseille et Olbia
|MARSEILLE → OLBIA
|OLBIA → MARSEILLE
|Départ
|Arrivée
|Jours
|Départ
|Arrivée
|12:00
|13:20
|Mercredi
|14:25
|15:45
|14:00
|15:20
|Samedi
|16:20
|17:40