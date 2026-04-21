Twin Jet va lancer Marseille - Olbia !

Avec cette nouvelle liaison entre Marseille et Olbia, nous souhaitons offrir à nos passagers une escapade méditerranéenne en vols directs.



La Sardaigne est une destination emblématique, et nous sommes ravis de la rendre directement accessible depuis Marseille pour la saison estivale

Du 22 juillet au 12 août 2026, Twin Jet opèrera uneLa compagnie a récemment annoncé le lancement d'un vol entre Nice et Olbia. » a déclaréDirecteur général de Twin Jet.