SKY express accélère sur le marché français

SKY express dessert désormais plusieurs villes françaises, dont Paris, Lyon, Marseille, Nantes et Lille - DepositPhotos.com, jslsvega
SKY express enregistre une forte progression de son activité sur le marché français.
Au premier trimestre 2026, la compagnie indique avoir transporté 27,1% de passagers supplémentaires entre la France et la Grèce par rapport à la même période de 2025.
Cette croissance s'accompagne d'une hausse de 19,5% du nombre de sièges proposés depuis la France et d'une progression de 33,3% du chiffre d'affaires réalisé sur ce marché.
La compagnie attribue notamment cette dynamique à l'ouverture de la liaison Lyon-Athènes, opérée toute l'année, ainsi qu'au renforcement de son programme de vols au départ des aéroports français.
Au premier trimestre 2026, la compagnie indique avoir transporté 27,1% de passagers supplémentaires entre la France et la Grèce par rapport à la même période de 2025.
Cette croissance s'accompagne d'une hausse de 19,5% du nombre de sièges proposés depuis la France et d'une progression de 33,3% du chiffre d'affaires réalisé sur ce marché.
La compagnie attribue notamment cette dynamique à l'ouverture de la liaison Lyon-Athènes, opérée toute l'année, ainsi qu'au renforcement de son programme de vols au départ des aéroports français.
Des vols prolongés jusqu'à l'automne
Pour la saison estivale 2026, SKY express dessert Athènes au départ de Paris-Charles-de-Gaulle et de Lyon, ainsi qu'Héraklion depuis Paris, Lyon, Marseille, Nantes et Lille.
La compagnie a également décidé de prolonger jusqu'à la fin novembre certaines dessertes habituellement saisonnières, notamment entre Paris et Héraklion, Nantes et Héraklion ainsi qu'entre Lyon et Héraklion.
Pour rappel, elle exploite aujourd'hui 33 destinations en Grèce et 27 destinations internationales. Depuis Athènes, les voyageurs peuvent notamment rejoindre des îles comme Rhodes, Mykonos, Paros, Santorin ou encore La Canée via les correspondances proposées par la compagnie.
Cette dernière précise, dans un communiqué, ne pas appliquer de surcharge carburant après l'achat du billet et affirme que le tarif affiché lors de la réservation correspond au prix final payé par le passager.
A lire aussi : La Grèce dans sa totalité : Worldia et SKY Express ouvrent l'accès aux îles préservées
La compagnie a également décidé de prolonger jusqu'à la fin novembre certaines dessertes habituellement saisonnières, notamment entre Paris et Héraklion, Nantes et Héraklion ainsi qu'entre Lyon et Héraklion.
Pour rappel, elle exploite aujourd'hui 33 destinations en Grèce et 27 destinations internationales. Depuis Athènes, les voyageurs peuvent notamment rejoindre des îles comme Rhodes, Mykonos, Paros, Santorin ou encore La Canée via les correspondances proposées par la compagnie.
Cette dernière précise, dans un communiqué, ne pas appliquer de surcharge carburant après l'achat du billet et affirme que le tarif affiché lors de la réservation correspond au prix final payé par le passager.
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