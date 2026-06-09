SKY express accélère sur le marché français

Pour la, SKY express dessertLa compagnie a également décidé de prolonger jusqu'à lacertaines dessertes habituellement saisonnières, notamment entre Paris et Héraklion, Nantes et Héraklion ainsi qu'entre Lyon et Héraklion.Pour rappel, elle exploite aujourd'huidestinations en Grèce etdestinations internationales. Depuis Athènes, les voyageurs peuvent notamment rejoindre des îles comme Rhodes, Mykonos, Paros, Santorin ou encore La Canée via les correspondances proposées par la compagnie.Cette dernière précise, dans un communiqué,après l'achat du billet et affirme que le tarif affiché lors de la réservationpar le passager.