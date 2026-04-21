Domaines Skiables de France lance un dispositif de parrainage entre stations

Ce dispositif vise à soutenir les stations de moyenne altitude et de proximité, confrontées à des contraintes économiques, réglementaires et climatiques - DepositPhotos.com, Gorilla
DSF met en place un système de parrainage entre stations volontaires, articulé autour de trois axes : appui stratégique, soutien technique et coopération RSE.
Les grandes stations mettent à disposition leurs compétences, leurs outils et leurs retours d’expérience, tandis que les petites structures bénéficient d’un accompagnement personnalisé sur leurs projets.
Les premiers binômes ont été officialisés le 21 avril 2026 lors du salon Mountain Planet, notamment Chamrousse avec Saint-Hugues-Les Égaux, et Font-Romeu avec Les Estables.
Les grandes stations mettent à disposition leurs compétences, leurs outils et leurs retours d’expérience, tandis que les petites structures bénéficient d’un accompagnement personnalisé sur leurs projets.
Les premiers binômes ont été officialisés le 21 avril 2026 lors du salon Mountain Planet, notamment Chamrousse avec Saint-Hugues-Les Égaux, et Font-Romeu avec Les Estables.
Un levier pour accompagner les petites stations
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Ce dispositif vise à soutenir les stations de moyenne altitude et de proximité, confrontées à des contraintes économiques, réglementaires et climatiques.
L’objectif est de les aider à structurer leurs projets, sécuriser leur exploitation et optimiser leurs investissements.
DSF entend également favoriser des coopérations plus larges à l’échelle des territoires, en associant exploitants, collectivités et acteurs locaux.
« L’enjeu est simple : ne laisser aucun territoire décrocher face aux défis climatiques, économiques et sociaux », a déclaré Anne Marty, présidente de DSF.
A lire aussi : Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !
L’objectif est de les aider à structurer leurs projets, sécuriser leur exploitation et optimiser leurs investissements.
DSF entend également favoriser des coopérations plus larges à l’échelle des territoires, en associant exploitants, collectivités et acteurs locaux.
« L’enjeu est simple : ne laisser aucun territoire décrocher face aux défis climatiques, économiques et sociaux », a déclaré Anne Marty, présidente de DSF.
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