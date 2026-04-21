logo Partez en France  
Recherche avancée

Domaines Skiables de France lance un dispositif de parrainage entre stations

Une initiative pour accompagner les petits domaines face aux défis actuels


Domaines Skiables de France (DSF) lance un programme de parrainage entre stations de ski afin de renforcer la solidarité au sein de la profession. Une quarantaine de jumelages sont déjà en cours, avec pour objectif de soutenir les petits domaines face aux enjeux climatiques et économiques.


Rédigé par le Mercredi 22 Avril 2026 à 15:41

Ce dispositif vise à soutenir les stations de moyenne altitude et de proximité, confrontées à des contraintes économiques, réglementaires et climatiques - DepositPhotos.com, Gorilla
Ce dispositif vise à soutenir les stations de moyenne altitude et de proximité, confrontées à des contraintes économiques, réglementaires et climatiques - DepositPhotos.com, Gorilla
CroisiEurope
DSF met en place un système de parrainage entre stations volontaires, articulé autour de trois axes : appui stratégique, soutien technique et coopération RSE.

Les grandes stations mettent à disposition leurs compétences, leurs outils et leurs retours d’expérience, tandis que les petites structures bénéficient d’un accompagnement personnalisé sur leurs projets.

Les premiers binômes ont été officialisés le 21 avril 2026 lors du salon Mountain Planet, notamment Chamrousse avec Saint-Hugues-Les Égaux, et Font-Romeu avec Les Estables.

Un levier pour accompagner les petites stations

Autres articles
Ce dispositif vise à soutenir les stations de moyenne altitude et de proximité, confrontées à des contraintes économiques, réglementaires et climatiques.

L’objectif est de les aider à structurer leurs projets, sécuriser leur exploitation et optimiser leurs investissements.

DSF entend également favoriser des coopérations plus larges à l’échelle des territoires, en associant exploitants, collectivités et acteurs locaux.

« L’enjeu est simple : ne laisser aucun territoire décrocher face aux défis climatiques, économiques et sociaux », a déclaré Anne Marty, présidente de DSF.

A lire aussi : Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !

Lu 149 fois

Tags : partez en france
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TAP Air Portugal

Brand news Partez en France

Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible

Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible
Ollandini Voyages, acteur majeur du tourisme, s’impose comme le spécialiste incontournable des...
Dernière heure

TUI : des ventes en baisse pour l'été, le groupe dégrade ses objectifs

Domaines Skiables de France lance un dispositif de parrainage entre stations

MSC Croisières et Explora Journeys modernisent l’expérience sur l’île Catalina

Lufthansa réduit une partie de son programme court-courrier

ITA Airways augmente ses fréquences vers l’Asie pour l’été 2026

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

LE MONDE EN DIRECT - Technicien(ne) Back-office H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD - (Marseille Grand Littoral (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Bellaing (59))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !
Distribution

Distribution

Surcharge carburant : les agents de voyages demandent plus de transparence

Surcharge carburant : les agents de voyages demandent plus de transparence
Partez en France

Partez en France

Domaines Skiables de France lance un dispositif de parrainage entre stations

Domaines Skiables de France lance un dispositif de parrainage entre stations
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Mexique : une touriste tuée après une fusillade aux pyramides de Teotihuacán

Mexique : une touriste tuée après une fusillade aux pyramides de Teotihuacán
Production

Production

TUI : des ventes en baisse pour l'été, le groupe dégrade ses objectifs

TUI : des ventes en baisse pour l'été, le groupe dégrade ses objectifs
AirMaG

AirMaG

Lufthansa réduit une partie de son programme court-courrier

Lufthansa réduit une partie de son programme court-courrier
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Club Med : après une année record en 2025, le groupe veut doubler de taille d’ici 2035

Club Med : après une année record en 2025, le groupe veut doubler de taille d’ici 2035
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
Futuroscopie

Futuroscopie

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières et Explora Journeys modernisent l’expérience sur l’île Catalina

MSC Croisières et Explora Journeys modernisent l’expérience sur l’île Catalina
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias