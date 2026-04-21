Domaines Skiables de France lance un dispositif de parrainage entre stations

« L’enjeu est simple : ne laisser aucun territoire décrocher face aux défis climatiques, économiques et sociaux »

Ce dispositif vise à, confrontées à des contraintes économiques, réglementaires et climatiques.L’objectif est de les aider àDSF entend également favoriser des coopérations plus larges à l’échelle des territoires, en associant exploitants, collectivités et acteurs locaux., a déclaré Anne Marty, présidente de DSF.