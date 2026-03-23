Seine-et-Marne : la Rando des 3 Châteaux revient le 12 avril 2026

L’événement est organisé en partenariat avec leetDesretour sont mises en place sur certains parcours, notamment depuis, au tarif deLes participants doivent "prévoir leur équipement, notamment une gourde ou un verre réutilisable". Les parcours sont réservés aux piétons et les, avec des itinéraires alternatifs prévus.L’événement avait rassemblélors de la précédente édition.