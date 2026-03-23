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Seine-et-Marne : la Rando des 3 Châteaux revient le 12 avril 2026

Sept parcours proposés entre Blandy-les-Tours, Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau


Le Département de Seine-et-Marne organise la Rando des 3 Châteaux le 12 avril 2026. Cet événement gratuit et sans inscription propose sept parcours entre Blandy-les-Tours, Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau, avec des itinéraires adaptés à tous les niveaux et un dispositif incluant navettes et encadrement logistique.


Rédigé par le Mardi 24 Mars 2026 à 12:00

Sept parcours entre Blandy-les-Tours, Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. - DepositPhotos.com/ SergeyAK
Sept parcours entre Blandy-les-Tours, Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. - DepositPhotos.com/ SergeyAK
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A partir du 12 avril 2026, la Seine-et-Marne organise la Rando des 3 Châteaux, un événement gratuit et ouvert à tous.

Parmi les itinéraires proposés, un parcours familial de 4 km est accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite, tandis qu’un parcours de 42 km relie Fontainebleau à Blandy en passant par les trois châteaux, destiné aux participants confirmés.

Deux nouveaux parcours sont également proposés : un circuit de 21 km passant par Vaux-le-Vicomte et un parcours de 28 km à Bombon.

Une organisation encadrée avec services et informations pratiques

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L’événement est organisé en partenariat avec le Codérando 77 (FFRandonnée) et Seine-et-Marne Attractivité.

Des navettes retour sont mises en place sur certains parcours, notamment depuis Melun et Fontainebleau, au tarif de 5 euros.

Les participants doivent "prévoir leur équipement, notamment une gourde ou un verre réutilisable". Les parcours sont réservés aux piétons et les animaux ne sont pas autorisés à l’intérieur des châteaux, avec des itinéraires alternatifs prévus.
L’événement avait rassemblé 15 000 participants et 285 bénévoles lors de la précédente édition.

A lire aussi : Seine-et-Marne : dormir au château de Rosa Bonheur

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Tags : partez en france
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