Quelle sera la stratégie touristique de la Bretagne jusqu'en 2025 ?

pour proposer des outils de sensibilisation, de partage des bonnes pratiques (ateliers, webinaires, lancement des RDV Pro…) et un accompagnement individuel des acteurs de la filière dans leurs démarches et leurs recherches de financement (ex : Ecolabel Européen et Fonds Tourisme Durable)."

"Nous devons encore, au-delà des idées reçues et des clichés touristiques, donner à voir tous les potentiels de la destination. La Bretagne, créative, intérieure ou insolite… une partie de qui nous sommes et de ce qu’est la Bretagne n’est pas encore perçue alors même que l’identité bretonne est en perpétuel mouvement"

Anne Gallo, la Présidente de Tourisme Bretagne, a dévoilédu territoire à l'occasion des "Rendez-vous Pro" organisés le 23 novembre 2021 et dédiés aux professionnels du tourisme régionaux.Le plan dévoilé s'appuie sur 3 axes.. Le comité régional du tourisme veut intensifier son partenariat avec l'ADEME pour "Autre axe de développement :, explique Anne Gallo. Tourisme Bretagne souhaite se concentrer prioritairement sur les familles et les couples actifs sans enfants.