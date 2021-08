Tourisme : un bon été 2021 avec "quelques nuances" pour la Bretagne

Du côté des activités de visite et de loisirs, ralenties à la fois par la météo maussade et la mise en place du pass sanitaire à compter du 21 juillet, les résultats sont plus nuancés.



63 % d’entre eux affichent une satisfaction quant à la fréquentation de la période mais seuls les châteaux et musées ont réellement le sourire avec 71 % de satisfaits.



Le vélo, en forte progression ces dernières années, demeure une activité phare (723 000 passages enregistrés entre mai et mi-août sur les 27 compteurs installés sur les véloroutes et voies vertes), mais quelque peu ralentie cette saison compte tenu là encore de la météo ( -7,6 % de fréquentation sur les voies vertes bretonnes). 77 % des professionnels labellisés Accueil Vélo sont cependant satisfaits.



Du côté des restaurateurs, seuls 61 % sont satisfaits. Les établissements situés en milieu urbain (non littoral) peinent également à renouer avec l’activité. 32 % affichent une fréquentation en baisse.